https://ria.ru/20220506/burya-1787199122.html

В Омске началась пыльная буря со штормовым ветром

В Омске началась пыльная буря со штормовым ветром - РИА Новости, 06.05.2022

В Омске началась пыльная буря со штормовым ветром

Пыльная буря с сильным ветром началась в Омске, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T13:48

2022-05-06T13:48

2022-05-06T13:48

омск

происшествия

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ОМСК, 6 мая - РИА Новости. Пыльная буря с сильным ветром началась в Омске, передает корреспондент РИА Новости.Небо в городе затянуто серыми тучами, порывы ветра несут песок и пыль, на улицах видны поломанные ветки и деревья. При этом в Омске тепло."На территории Омской области сложная пожароопасная обстановка. Днем 6 мая с сохранением ночью 7 мая ожидается сильный ветер 25 м/с и более", - сообщили в пресс-службе регионального МЧС.Ночью синоптики прогнозируют в области сильное похолодание. Столбик термометра опустится до -3 градусов, при прояснении до -8. Также омичей предупредили о предстоящих в пятницу грозах и дожде, переходящем в снег. В областном управлении МЧС РФ жителя посоветовали не выходить из дома без необходимости и быть осторожными.

омск

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

омск, происшествия