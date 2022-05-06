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В Омске началась пыльная буря со штормовым ветром
В Омске началась пыльная буря со штормовым ветром - РИА Новости, 06.05.2022
В Омске началась пыльная буря со штормовым ветром
Пыльная буря с сильным ветром началась в Омске, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T13:48
2022-05-06T13:48
2022-05-06T13:48
омск
происшествия
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ОМСК, 6 мая - РИА Новости. Пыльная буря с сильным ветром началась в Омске, передает корреспондент РИА Новости.Небо в городе затянуто серыми тучами, порывы ветра несут песок и пыль, на улицах видны поломанные ветки и деревья. При этом в Омске тепло."На территории Омской области сложная пожароопасная обстановка. Днем 6 мая с сохранением ночью 7 мая ожидается сильный ветер 25 м/с и более", - сообщили в пресс-службе регионального МЧС.Ночью синоптики прогнозируют в области сильное похолодание. Столбик термометра опустится до -3 градусов, при прояснении до -8. Также омичей предупредили о предстоящих в пятницу грозах и дожде, переходящем в снег. В областном управлении МЧС РФ жителя посоветовали не выходить из дома без необходимости и быть осторожными.
омск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
омск, происшествия
В Омске началась пыльная буря со штормовым ветром
В Омске началась пыльная буря со штормовым ветром и природными пожарами