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В Омске началась пыльная буря со штормовым ветром - РИА Новости, 06.05.2022
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В Омске началась пыльная буря со штормовым ветром
В Омске началась пыльная буря со штормовым ветром - РИА Новости, 06.05.2022
В Омске началась пыльная буря со штормовым ветром
Пыльная буря с сильным ветром началась в Омске, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T13:48
2022-05-06T13:48
омск
происшествия
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ОМСК, 6 мая - РИА Новости. Пыльная буря с сильным ветром началась в Омске, передает корреспондент РИА Новости.Небо в городе затянуто серыми тучами, порывы ветра несут песок и пыль, на улицах видны поломанные ветки и деревья. При этом в Омске тепло."На территории Омской области сложная пожароопасная обстановка. Днем 6 мая с сохранением ночью 7 мая ожидается сильный ветер 25 м/с и более", - сообщили в пресс-службе регионального МЧС.Ночью синоптики прогнозируют в области сильное похолодание. Столбик термометра опустится до -3 градусов, при прояснении до -8. Также омичей предупредили о предстоящих в пятницу грозах и дожде, переходящем в снег. В областном управлении МЧС РФ жителя посоветовали не выходить из дома без необходимости и быть осторожными.
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омск, происшествия
13:48 06.05.2022
 
В Омске началась пыльная буря со штормовым ветром

В Омске началась пыльная буря со штормовым ветром и природными пожарами

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкМузей имени М. А. Врубеля в Омске
Музей имени М. А. Врубеля в Омске - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Музей имени М. А. Врубеля в Омске. Архивное фото
Читать ria.ru в
ОМСК, 6 мая - РИА Новости. Пыльная буря с сильным ветром началась в Омске, передает корреспондент РИА Новости.
Небо в городе затянуто серыми тучами, порывы ветра несут песок и пыль, на улицах видны поломанные ветки и деревья. При этом в Омске тепло.
"На территории Омской области сложная пожароопасная обстановка. Днем 6 мая с сохранением ночью 7 мая ожидается сильный ветер 25 м/с и более", - сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
Ночью синоптики прогнозируют в области сильное похолодание. Столбик термометра опустится до -3 градусов, при прояснении до -8. Также омичей предупредили о предстоящих в пятницу грозах и дожде, переходящем в снег. В областном управлении МЧС РФ жителя посоветовали не выходить из дома без необходимости и быть осторожными.
 
ОмскПроисшествия
 
 
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