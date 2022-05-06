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Горсовет украинских Броваров приостановил работу канонической УПЦ в городе - РИА Новости, 06.05.2022
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Религия
https://ria.ru/20220506/brovary-1787202317.html
Горсовет украинских Броваров приостановил работу канонической УПЦ в городе
Горсовет украинских Броваров приостановил работу канонической УПЦ в городе - РИА Новости, 06.05.2022
Горсовет украинских Броваров приостановил работу канонической УПЦ в городе
Горсовет Броваров (Киевская область) приостановил деятельность канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на территории города, сообщил мэр Игорь... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T13:58
2022-05-06T13:58
религия
владимир путин
украина
киев
конотоп
русская православная церковь
в мире
религия
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Горсовет Броваров (Киевская область) приостановил деятельность канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на территории города, сообщил мэр Игорь Сапожко.Ранее мэр украинского Конотопа (Сумская область) Артем Семенихин издал распоряжение о запрете деятельности УПЦ на территории города."Решением сессии Броварского городского совета была приостановлена деятельность Украинской православной церкви (Московского патриархата) на территории общины. Это означает, что будет установлена охрана объектов недвижимости церковных общин УПЦ МП и введен особый режим их работы. Под запретом будут проведение собраний, митингов, шествий и всех других массовых мероприятий", - написал Сапожко в Telegram-канале.Он уточнил, что запрет действует на период военного положения.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В последнее время на Украине участились нападения на храмы, духовенство и верующих канонической УПЦ со стороны националистов. Кроме того, в марте в Раду внесли законопроект о запрете деятельности УПЦ, изъятии ее недвижимости и иного имущества. На это в Русской Православной Церкви заявили, что принятие законопроектов, направленных на ликвидацию УПЦ, приведет к обострению кризиса и спровоцирует новый виток гражданского противостояния.В 2018 году в Киеве после так называемого объединительного собора из двух раскольнических церковных структур, в числе которых был Киевский патриархат, была создана Православная церковь Украины. Позже она получила автокефалию по решению патриарха Константинопольского Варфоломея. Русская православная церковь и УПЦ не признают канонического статуса этой религиозной организации. Они также считают канонически ничтожными и томос об автокефалии, и объединительный собор в Киеве. После создания ПЦУ ее сторонники начали силой захватывать храмы канонической церкви.
https://ria.ru/20220504/upts-1786863251.html
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владимир путин, украина, киев, конотоп, русская православная церковь, в мире, религия
13:58 06.05.2022
 
Горсовет украинских Броваров приостановил работу канонической УПЦ в городе

Горсовет украинских Броваров приостановил деятельность канонической УПЦ в городе

© AP Photo / Rodrigo AbdУкраинский военный в Броварах, Киевская область
Украинский военный в Броварах, Киевская область - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© AP Photo / Rodrigo Abd
Украинский военный в Броварах, Киевская область. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Горсовет Броваров (Киевская область) приостановил деятельность канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на территории города, сообщил мэр Игорь Сапожко.
Ранее мэр украинского Конотопа (Сумская область) Артем Семенихин издал распоряжение о запрете деятельности УПЦ на территории города.
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"Решением сессии Броварского городского совета была приостановлена деятельность Украинской православной церкви (Московского патриархата) на территории общины. Это означает, что будет установлена охрана объектов недвижимости церковных общин УПЦ МП и введен особый режим их работы. Под запретом будут проведение собраний, митингов, шествий и всех других массовых мероприятий", - написал Сапожко в Telegram-канале.
Он уточнил, что запрет действует на период военного положения.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
В последнее время на Украине участились нападения на храмы, духовенство и верующих канонической УПЦ со стороны националистов. Кроме того, в марте в Раду внесли законопроект о запрете деятельности УПЦ, изъятии ее недвижимости и иного имущества. На это в Русской Православной Церкви заявили, что принятие законопроектов, направленных на ликвидацию УПЦ, приведет к обострению кризиса и спровоцирует новый виток гражданского противостояния.
В 2018 году в Киеве после так называемого объединительного собора из двух раскольнических церковных структур, в числе которых был Киевский патриархат, была создана Православная церковь Украины. Позже она получила автокефалию по решению патриарха Константинопольского Варфоломея. Русская православная церковь и УПЦ не признают канонического статуса этой религиозной организации. Они также считают канонически ничтожными и томос об автокефалии, и объединительный собор в Киеве. После создания ПЦУ ее сторонники начали силой захватывать храмы канонической церкви.
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