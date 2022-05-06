https://ria.ru/20220506/blagoustroystvo-1787218350.html

В Липецких селах создадут пешеходные зоны в рамках нацпроекта

В Липецких селах создадут пешеходные зоны в рамках нацпроекта - РИА Новости, 06.05.2022

В Липецких селах создадут пешеходные зоны в рамках нацпроекта

Новые пешеходные зоны появятся в Добринском и Измалковском районах Липецкой области в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды"... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T14:54

2022-05-06T14:54

2022-05-06T14:54

липецкая область

измалковский район

добринский район

благоустройство

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 6 мая – РИА Новости. Новые пешеходные зоны появятся в Добринском и Измалковском районах Липецкой области в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, в селе Лебяжье Измалковского района обустроят тротуары, установят малые архитектурные формы, скамейки и качели. Подрядчик уже приступил к планировке территории. Для жителей села эта улица очень важна, так как является центральной и основной связующей магистралью между важными социальными объектами – Дом культуры, библиотека, почта и остановка общественного транспорта.Артамонов отметил, что аналогичные работы уже начались в Добринском районе в деревнях Никольское 2-е и Елизаветинка соответственно. Планируется, что уже к середине лета у жителей села Лебяжье, а также деревень Никольское 2-е и Елизаветинка появятся комфортные и благоустроенные зоны для прогулок."Чтобы общественные пространства отвечали запросам населения, они должны формироваться с учетом мнения жителей. Только они знают, что именно не хватает в их населенных пунктах и, какие зоны должны получить новый ухоженный вид в первую очередь", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20220505/voda-1787055807.html

измалковский район

добринский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

измалковский район, добринский район, благоустройство, игорь артамонов