https://ria.ru/20220506/blagoustroystvo-1787218350.html
В Липецких селах создадут пешеходные зоны в рамках нацпроекта
В Липецких селах создадут пешеходные зоны в рамках нацпроекта - РИА Новости, 06.05.2022
В Липецких селах создадут пешеходные зоны в рамках нацпроекта
Новые пешеходные зоны появятся в Добринском и Измалковском районах Липецкой области в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды"... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T14:54
2022-05-06T14:54
2022-05-06T14:54
липецкая область
измалковский район
добринский район
благоустройство
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 6 мая – РИА Новости. Новые пешеходные зоны появятся в Добринском и Измалковском районах Липецкой области в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, в селе Лебяжье Измалковского района обустроят тротуары, установят малые архитектурные формы, скамейки и качели. Подрядчик уже приступил к планировке территории. Для жителей села эта улица очень важна, так как является центральной и основной связующей магистралью между важными социальными объектами – Дом культуры, библиотека, почта и остановка общественного транспорта.Артамонов отметил, что аналогичные работы уже начались в Добринском районе в деревнях Никольское 2-е и Елизаветинка соответственно. Планируется, что уже к середине лета у жителей села Лебяжье, а также деревень Никольское 2-е и Елизаветинка появятся комфортные и благоустроенные зоны для прогулок."Чтобы общественные пространства отвечали запросам населения, они должны формироваться с учетом мнения жителей. Только они знают, что именно не хватает в их населенных пунктах и, какие зоны должны получить новый ухоженный вид в первую очередь", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20220505/voda-1787055807.html
измалковский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
измалковский район, добринский район, благоустройство, игорь артамонов
ЛИПЕЦК, 6 мая – РИА Новости
. Новые пешеходные зоны появятся в Добринском и Измалковском районах Липецкой области в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщил глава региона Игорь Артамонов
.
По его словам, в селе Лебяжье Измалковского района обустроят тротуары, установят малые архитектурные формы, скамейки и качели. Подрядчик уже приступил к планировке территории. Для жителей села эта улица очень важна, так как является центральной и основной связующей магистралью между важными социальными объектами – Дом культуры, библиотека, почта и остановка общественного транспорта.
Артамонов отметил, что аналогичные работы уже начались в Добринском районе в деревнях Никольское 2-е и Елизаветинка соответственно. Планируется, что уже к середине лета у жителей села Лебяжье, а также деревень Никольское 2-е и Елизаветинка появятся комфортные и благоустроенные зоны для прогулок.
"Чтобы общественные пространства отвечали запросам населения, они должны формироваться с учетом мнения жителей. Только они знают, что именно не хватает в их населенных пунктах и, какие зоны должны получить новый ухоженный вид в первую очередь", – сказал Артамонов.