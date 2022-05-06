https://ria.ru/20220506/benzin-1787314626.html
Вучич заявил, что бензин и дизель подешевеют в Сербии после разговора с НИС
Вучич заявил, что бензин и дизель подешевеют в Сербии после разговора с НИС - РИА Новости, 06.05.2022
Вучич заявил, что бензин и дизель подешевеют в Сербии после разговора с НИС
Бензин и дизель подешевеют в Сербии после разговора руководства страны с Нефтяной индустрией Сербии (НИС, 65,15% принадлежит "Газпром нефть"), заявил президент... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T21:02
2022-05-06T21:02
2022-05-06T21:02
экономика
сербия
газпром нефть
санкции в отношении россии
александр вучич
цены на нефть
венгрия
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БЕЛГРАД, 6 мая – РИА Новости. Бензин и дизель подешевеют в Сербии после разговора руководства страны с Нефтяной индустрией Сербии (НИС, 65,15% принадлежит "Газпром нефть"), заявил президент Александр Вучич.Глава сербского государства в пятницу вечером выступает с обращением к гражданам."Премьер Венгрии Виктор Орбан санкции на российскую нефть назвал сбрасыванием атомной бомбы. У нас есть определенные объемы нефти, около 800 тысяч тонн в год, которые принадлежат НИС, ее владельцу "Газпром нефти". Поэтому я потребовал от представителей российской компании снизить цены нефти и нефтепродуктов, они ранее рассчитывали и отталкивались от цены на международном рынке. Попросил их учитывать, что 20 % нефти, которую используют, из Сербии, и честно, чтобы цена топлива была ниже", - заявил Вучич."Нигде цена не может быть выше 197-205 динаров (1,66 – 1,73 евро) за литр. Это будут новые цены с 20.00 (21.00 мск) сегодня вечером", - уточнил сербский лидер.
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экономика, сербия, газпром нефть, санкции в отношении россии, александр вучич, цены на нефть, венгрия
Вучич заявил, что бензин и дизель подешевеют в Сербии после разговора с НИС
Президент Вучич заявил, что бензин и дизель подешевеют в Сербии после разговора с НИС