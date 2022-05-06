https://ria.ru/20220506/belenkaya-1787213052.html
Водку "Беленькая" начнут продавать в Южной Корее
Водку "Беленькая" начнут продавать в Южной Корее - РИА Новости, 06.05.2022
Водку "Беленькая" начнут продавать в Южной Корее
Водка "Беленькая", выпускаемая одним из ведущих производителей алкоголя в России - "Белуга Групп", будет продаваться в Южной Корее, сообщается на сайте... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T14:42
2022-05-06T14:42
2022-05-06T14:42
экономика
южная корея
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148809/40/1488094049_0:0:2689:1513_1920x0_80_0_0_9e73c89c2c401c7e4a94624ff8bc6ba7.jpg
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Водка "Беленькая", выпускаемая одним из ведущих производителей алкоголя в России - "Белуга Групп", будет продаваться в Южной Корее, сообщается на сайте торгового представительства РФ в республике."При содействии торгового представительства Российской Федерации в Республике Корея заключен экспортный контракт на поставку продукции лидера российского алкогольного рынка - компании Beluga Group", - говорится в сообщении.Уточняется, что в текущей партии, заказчиком которой стала компания "Ринг Панг", представлены водка "Беленькая" с названием на русском языке и "Чхонха" - на корейском.В 2013 году в Южной Корее начала продаваться водка "Русский Стандарт". Сейчас российская алкогольная продукция продается в розничных магазинах иностранных товаров по всей стране."В рамках сопровождения проекта торговым представительством была проведена встреча в формате видеоконференции с представителями Beluga Group, на которой обсуждалось дальнейшее расширение присутствия компании на местном рынке, стратегия по взаимодействию с южнокорейскими партнерами и участие в профильных выставках", - добавляется в сообщении."Белуга Групп" управляет пятью предприятиями, спиртзаводом, винным хозяйством, собственной системой дистрибьюции и сетью розничных магазинов "Винлаб". В портфель ее брендов входят, в частности, водки Beluga, "Мягков" и "Беленькая", шампанское Vogue, бренди "Золотой резерв".
https://ria.ru/20220413/shveytsariya-1783355901.html
южная корея
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148809/40/1488094049_363:0:2380:1513_1920x0_80_0_0_9c58ff93e4a337f0a432e6d17d2fd11b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, южная корея, россия
Водку "Беленькая" начнут продавать в Южной Корее
Российскую водку "Беленькая" начнут продавать в Южной Корее
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости.
Водка "Беленькая", выпускаемая одним из ведущих производителей алкоголя в России - "Белуга Групп", будет продаваться в Южной Корее, сообщается
на сайте торгового представительства РФ в республике.
"При содействии торгового представительства Российской Федерации в Республике Корея заключен экспортный контракт на поставку продукции лидера российского алкогольного рынка - компании Beluga Group", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в текущей партии, заказчиком которой стала компания "Ринг Панг", представлены водка "Беленькая" с названием на русском языке и "Чхонха" - на корейском.
В 2013 году в Южной Корее
начала продаваться водка "Русский Стандарт". Сейчас российская алкогольная продукция продается в розничных магазинах иностранных товаров по всей стране.
"В рамках сопровождения проекта торговым представительством была проведена встреча в формате видеоконференции с представителями Beluga Group, на которой обсуждалось дальнейшее расширение присутствия компании на местном рынке, стратегия по взаимодействию с южнокорейскими партнерами и участие в профильных выставках", - добавляется в сообщении.
"Белуга Групп" управляет пятью предприятиями, спиртзаводом, винным хозяйством, собственной системой дистрибьюции и сетью розничных магазинов "Винлаб". В портфель ее брендов входят, в частности, водки Beluga, "Мягков" и "Беленькая", шампанское Vogue, бренди "Золотой резерв".