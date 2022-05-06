https://ria.ru/20220506/belenkaya-1787213052.html

Водку "Беленькая" начнут продавать в Южной Корее

Водку "Беленькая" начнут продавать в Южной Корее - РИА Новости, 06.05.2022

Водку "Беленькая" начнут продавать в Южной Корее

Водка "Беленькая", выпускаемая одним из ведущих производителей алкоголя в России - "Белуга Групп", будет продаваться в Южной Корее, сообщается на сайте... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T14:42

2022-05-06T14:42

2022-05-06T14:42

экономика

южная корея

россия

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Водка "Беленькая", выпускаемая одним из ведущих производителей алкоголя в России - "Белуга Групп", будет продаваться в Южной Корее, сообщается на сайте торгового представительства РФ в республике."При содействии торгового представительства Российской Федерации в Республике Корея заключен экспортный контракт на поставку продукции лидера российского алкогольного рынка - компании Beluga Group", - говорится в сообщении.Уточняется, что в текущей партии, заказчиком которой стала компания "Ринг Панг", представлены водка "Беленькая" с названием на русском языке и "Чхонха" - на корейском.В 2013 году в Южной Корее начала продаваться водка "Русский Стандарт". Сейчас российская алкогольная продукция продается в розничных магазинах иностранных товаров по всей стране."В рамках сопровождения проекта торговым представительством была проведена встреча в формате видеоконференции с представителями Beluga Group, на которой обсуждалось дальнейшее расширение присутствия компании на местном рынке, стратегия по взаимодействию с южнокорейскими партнерами и участие в профильных выставках", - добавляется в сообщении."Белуга Групп" управляет пятью предприятиями, спиртзаводом, винным хозяйством, собственной системой дистрибьюции и сетью розничных магазинов "Винлаб". В портфель ее брендов входят, в частности, водки Beluga, "Мягков" и "Беленькая", шампанское Vogue, бренди "Золотой резерв".

https://ria.ru/20220413/shveytsariya-1783355901.html

южная корея

россия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, южная корея, россия