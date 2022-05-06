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Невиданная катастрофа: в США обвинили Байдена в начале конфликта с Россией - РИА Новости, 06.05.2022
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Невиданная катастрофа: в США обвинили Байдена в начале конфликта с Россией
Невиданная катастрофа: в США обвинили Байдена в начале конфликта с Россией - РИА Новости, 06.05.2022
Невиданная катастрофа: в США обвинили Байдена в начале конфликта с Россией
Избиратели президента Джо Байдена вряд ли получили от его правления то, на что рассчитывали, заявил ведущий Fox News Такер Карлсон. РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T16:03
2022-05-06T21:31
в мире
джо байден
россия
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Избиратели президента Джо Байдена вряд ли получили от его правления то, на что рассчитывали, заявил ведущий Fox News Такер Карлсон."Если начистоту, то Джо Байден — это невиданная катастрофа. И это не преувеличение. &lt;…&gt; Никогда прежде никто не вытворял с нашей страной такого, как Джо Байден", — начал журналист.Он рассказал, что за неполные полтора года у власти глава государства обрушил фондовый рынок, спровоцировал продовольственный и миграционный кризисы, допустил всплеск уровня насилия и наркомании в обществе, а также втянул страну в конфликт с Россией."Все эти очевидные, вполне поддающиеся оценке преступления — дело рук Джо Байдена", — подчеркнул он.Карлсон указал на то, что проблемы этим списком не заканчиваются — в стране процветает мародерство, растет имущественное неравенство, закрываются школы, цены на топливо бьют рекорды, увеличивается количество бездомных, психически больных, а уровень расовой ненависти просто беспрецедентен."Это лишь часть "заслуг" Джо Байдена. Он обещал вернуть нас к нормальной жизни. Но принес лишь войну и экономический коллапс", — подытожил репортер.Он добавил, что за действия президента в будущем расплатится Демократическая партия, пока же Байден следует плану — нагнетает страх и запрещает жаловаться. Кроме того, Карлсон обвинил главу государства в том, что тот назвал американцев, которые его не поддерживают, величайшей угрозой нацбезопасности и приравнял к экстремистам.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220429/bayden-1786148305.html
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в мире, джо байден, россия, украина, донбасс, сша
16:03 06.05.2022 (обновлено: 21:31 06.05.2022)
 
Невиданная катастрофа: в США обвинили Байдена в начале конфликта с Россией

Ведущий Fox News Карлсон: Байден устроил невиданную катастрофу, начав конфликт с Россией

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Избиратели президента Джо Байдена вряд ли получили от его правления то, на что рассчитывали, заявил ведущий Fox News Такер Карлсон.
"Если начистоту, то Джо Байден — это невиданная катастрофа. И это не преувеличение. <…> Никогда прежде никто не вытворял с нашей страной такого, как Джо Байден", — начал журналист.
Он рассказал, что за неполные полтора года у власти глава государства обрушил фондовый рынок, спровоцировал продовольственный и миграционный кризисы, допустил всплеск уровня насилия и наркомании в обществе, а также втянул страну в конфликт с Россией.
"Все эти очевидные, вполне поддающиеся оценке преступления — дело рук Джо Байдена", — подчеркнул он.
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Карлсон указал на то, что проблемы этим списком не заканчиваются — в стране процветает мародерство, растет имущественное неравенство, закрываются школы, цены на топливо бьют рекорды, увеличивается количество бездомных, психически больных, а уровень расовой ненависти просто беспрецедентен.
"Это лишь часть "заслуг" Джо Байдена. Он обещал вернуть нас к нормальной жизни. Но принес лишь войну и экономический коллапс", — подытожил репортер.
Он добавил, что за действия президента в будущем расплатится Демократическая партия, пока же Байден следует плану — нагнетает страх и запрещает жаловаться. Кроме того, Карлсон обвинил главу государства в том, что тот назвал американцев, которые его не поддерживают, величайшей угрозой нацбезопасности и приравнял к экстремистам.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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