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ПСБ запустил в Крыму сервис доставки банковских карт - РИА Новости, 06.05.2022
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ПСБ запустил в Крыму сервис доставки банковских карт
ПСБ запустил в Крыму сервис доставки банковских карт - РИА Новости, 06.05.2022
ПСБ запустил в Крыму сервис доставки банковских карт
ПСБ запустил в Крыму бесплатный сервис доставки дебетовых, кредитных и пенсионных карт, на первом этапе услуга будет доступна жителям Севастополя и Симферополя, РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T18:30
2022-05-06T18:30
новости компаний - экономика
псб (банк псб)
республика крым
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. ПСБ запустил в Крыму бесплатный сервис доставки дебетовых, кредитных и пенсионных карт, на первом этапе услуга будет доступна жителям Севастополя и Симферополя, сообщает банк."Банковские карты остаются одними из самых востребованных продуктов у населения, поэтому на первом этапе ПСБ запустил сервис доставки именно для них. В ближайшее время в других крупных городах полуострова сервис доставки станет доступным для остальных продуктов ПСБ, которые клиенту комфортнее оформлять при встрече с представителем банка", - отметили в банке.Для оформления карты новым клиентам достаточно оставить заявку на сайте ПСБ или через колл-центр. Зарплатные клиенты могут также заказать услугу в интернет-банке.После доставки карты клиент в смс-сообщении получает логины и пароли для доступа в интернет-банк, затем устанавливает ПИН-код и может сразу пользоваться картой.
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новости компаний - экономика, псб (банк псб), республика крым
18:30 06.05.2022
 

ПСБ запустил в Крыму сервис доставки банковских карт

© Предоставлено ПСБПСБ
ПСБ
© Предоставлено ПСБ
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. ПСБ запустил в Крыму бесплатный сервис доставки дебетовых, кредитных и пенсионных карт, на первом этапе услуга будет доступна жителям Севастополя и Симферополя, сообщает банк.

"Банковские карты остаются одними из самых востребованных продуктов у населения, поэтому на первом этапе ПСБ запустил сервис доставки именно для них. В ближайшее время в других крупных городах полуострова сервис доставки станет доступным для остальных продуктов ПСБ, которые клиенту комфортнее оформлять при встрече с представителем банка", - отметили в банке.
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Для оформления карты новым клиентам достаточно оставить заявку на сайте ПСБ или через колл-центр. Зарплатные клиенты могут также заказать услугу в интернет-банке.
После доставки карты клиент в смс-сообщении получает логины и пароли для доступа в интернет-банк, затем устанавливает ПИН-код и может сразу пользоваться картой.
 
Новости компаний - ЭкономикаПСБ (Банк ПСБ)Республика Крым
 
 
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