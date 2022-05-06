ПСБ запустил в Крыму сервис доставки банковских карт
© Предоставлено ПСБПСБ
© Предоставлено ПСБ
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. ПСБ запустил в Крыму бесплатный сервис доставки дебетовых, кредитных и пенсионных карт, на первом этапе услуга будет доступна жителям Севастополя и Симферополя, сообщает банк.
"Банковские карты остаются одними из самых востребованных продуктов у населения, поэтому на первом этапе ПСБ запустил сервис доставки именно для них. В ближайшее время в других крупных городах полуострова сервис доставки станет доступным для остальных продуктов ПСБ, которые клиенту комфортнее оформлять при встрече с представителем банка", - отметили в банке.
"Банковские карты остаются одними из самых востребованных продуктов у населения, поэтому на первом этапе ПСБ запустил сервис доставки именно для них. В ближайшее время в других крупных городах полуострова сервис доставки станет доступным для остальных продуктов ПСБ, которые клиенту комфортнее оформлять при встрече с представителем банка", - отметили в банке.
Для оформления карты новым клиентам достаточно оставить заявку на сайте ПСБ или через колл-центр. Зарплатные клиенты могут также заказать услугу в интернет-банке.
После доставки карты клиент в смс-сообщении получает логины и пароли для доступа в интернет-банк, затем устанавливает ПИН-код и может сразу пользоваться картой.