https://ria.ru/20220506/bank-1787285901.html

ПСБ запустил в Крыму сервис доставки банковских карт

ПСБ запустил в Крыму сервис доставки банковских карт - РИА Новости, 06.05.2022

ПСБ запустил в Крыму сервис доставки банковских карт

ПСБ запустил в Крыму бесплатный сервис доставки дебетовых, кредитных и пенсионных карт, на первом этапе услуга будет доступна жителям Севастополя и Симферополя, РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T18:30

2022-05-06T18:30

2022-05-06T18:30

новости компаний - экономика

псб (банк псб)

республика крым

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. ПСБ запустил в Крыму бесплатный сервис доставки дебетовых, кредитных и пенсионных карт, на первом этапе услуга будет доступна жителям Севастополя и Симферополя, сообщает банк."Банковские карты остаются одними из самых востребованных продуктов у населения, поэтому на первом этапе ПСБ запустил сервис доставки именно для них. В ближайшее время в других крупных городах полуострова сервис доставки станет доступным для остальных продуктов ПСБ, которые клиенту комфортнее оформлять при встрече с представителем банка", - отметили в банке.Для оформления карты новым клиентам достаточно оставить заявку на сайте ПСБ или через колл-центр. Зарплатные клиенты могут также заказать услугу в интернет-банке.После доставки карты клиент в смс-сообщении получает логины и пароли для доступа в интернет-банк, затем устанавливает ПИН-код и может сразу пользоваться картой.

https://ria.ru/20220429/psb-1786094500.html

республика крым

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, псб (банк псб), республика крым