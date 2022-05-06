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Группа МВД ДНР провела бой в промзоне, прилегающей к "Азовстали" - РИА Новости, 06.05.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220506/azovstal-1787255562.html
Группа МВД ДНР провела бой в промзоне, прилегающей к "Азовстали"
Группа МВД ДНР провела бой в промзоне, прилегающей к "Азовстали" - РИА Новости, 06.05.2022
Группа МВД ДНР провела бой в промзоне, прилегающей к "Азовстали"
Бойцы внутренних войск ДНР провели операцию по зачистке промзоны, примыкающей к территории завода "Азовсталь", в результате удалось рассеять примерно равную по... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T16:43
2022-05-06T16:43
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
мариуполь
россия
мвд днр
вооруженные силы украины
украина
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МАРИУПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости. Бойцы внутренних войск ДНР провели операцию по зачистке промзоны, примыкающей к территории завода "Азовсталь", в результате удалось рассеять примерно равную по численности группу украинских военных, по которой затем артиллерия нанесла удар, рассказал РИА Новости оператор беспилотника МВД ДНР с позывным "Хазар", предоставив снятые им видеокадры.Операция проводилась накануне. На кадрах, снятых с беспилотника, видно перемещение по территории промзоны вблизи "Азовстали" вооруженных людей в камуфляже."Группа в составе примерно 8-10 человек выполняла работу по зачистке промзоны, которая прилегает с северо-востока к заводу "Азовсталь". Наши бойцы продвигались по этой промзоне. Насколько я понял, выполняя облет (беспилотника с видеокамерой – ред.), их заметили бойцы ВСУ, и часть из них оттянулась, они уходили на запад, примерно 2-3 человека. Один из них остался за зданием - "на глазах остался", как мы говорим, то есть выполнял контроль за передвижением нашей группы. И через некоторое время подтянулась (украинская – ред.) ударная группа, человек 8-10. Они расположились за бетонным забором и, видимо, поджидали, когда наша группа выйдет из здания. Но наши бойцы заняли четырехэтажное здание и, видимо, заметили их. И скорректировали по ним огонь артиллерии", – рассказал боец МВД ДНР."Хазар" добавил, что после этого украинская группа скрылась в ангаре, по которому затем ударила артиллерия ДНР. По словам оператора дрона, из ангара ушли двое или трое украинских военных.Он отметил, что украинские военные применяют такую тактику, чтобы вызвать наибольшие разрушения зданий. "Они ожидают выхода нашей группы на огневой контакт, вступают в бой и оттягиваются, пока мы пытаемся скорректировать какие-то более крупные силы – артиллерии или танков. Складывается ощущение, что они пытаются максимально разрушить инфраструктуру этого города. Об этом хорошо свидетельствует микрорайон Восточный, где они оборудовали позиции в жилых квартирах", - сказал боец.В последние дни благодаря инициативе президента РФ Владимира Путина с "Азовстали" и прилегающих территорий Мариуполя удалось вывести в общей сложности более 500 мирных граждан. Как заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, решение Путина об отмене штурма "Азовстали" остается в силе, при этом случаются обострения, связанные с тем, что украинские боевики выходят на огневые позиции, но эти попытки оперативно подавляются.
мариуполь
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украина
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4.7
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, владимир путин, мариуполь, россия, мвд днр, вооруженные силы украины, украина, донецкая народная республика
16:43 06.05.2022
 
Группа МВД ДНР провела бой в промзоне, прилегающей к "Азовстали"

Группа МВД ДНР провела операцию по зачистке промзоны, примыкающей к территории "Азовстали"

© РИА Новости / Валерий МельниковДым на металлургическом комбинате "Азовсталь" в Мариуполе
Дым на металлургическом комбинате Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Дым на металлургическом комбинате "Азовсталь" в Мариуполе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАРИУПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости. Бойцы внутренних войск ДНР провели операцию по зачистке промзоны, примыкающей к территории завода "Азовсталь", в результате удалось рассеять примерно равную по численности группу украинских военных, по которой затем артиллерия нанесла удар, рассказал РИА Новости оператор беспилотника МВД ДНР с позывным "Хазар", предоставив снятые им видеокадры.
Операция проводилась накануне. На кадрах, снятых с беспилотника, видно перемещение по территории промзоны вблизи "Азовстали" вооруженных людей в камуфляже.
"Группа в составе примерно 8-10 человек выполняла работу по зачистке промзоны, которая прилегает с северо-востока к заводу "Азовсталь". Наши бойцы продвигались по этой промзоне. Насколько я понял, выполняя облет (беспилотника с видеокамерой – ред.), их заметили бойцы ВСУ, и часть из них оттянулась, они уходили на запад, примерно 2-3 человека. Один из них остался за зданием - "на глазах остался", как мы говорим, то есть выполнял контроль за передвижением нашей группы. И через некоторое время подтянулась (украинская – ред.) ударная группа, человек 8-10. Они расположились за бетонным забором и, видимо, поджидали, когда наша группа выйдет из здания. Но наши бойцы заняли четырехэтажное здание и, видимо, заметили их. И скорректировали по ним огонь артиллерии", – рассказал боец МВД ДНР.
"Хазар" добавил, что после этого украинская группа скрылась в ангаре, по которому затем ударила артиллерия ДНР. По словам оператора дрона, из ангара ушли двое или трое украинских военных.
Он отметил, что украинские военные применяют такую тактику, чтобы вызвать наибольшие разрушения зданий. "Они ожидают выхода нашей группы на огневой контакт, вступают в бой и оттягиваются, пока мы пытаемся скорректировать какие-то более крупные силы – артиллерии или танков. Складывается ощущение, что они пытаются максимально разрушить инфраструктуру этого города. Об этом хорошо свидетельствует микрорайон Восточный, где они оборудовали позиции в жилых квартирах", - сказал боец.
В последние дни благодаря инициативе президента РФ Владимира Путина с "Азовстали" и прилегающих территорий Мариуполя удалось вывести в общей сложности более 500 мирных граждан. Как заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, решение Путина об отмене штурма "Азовстали" остается в силе, при этом случаются обострения, связанные с тем, что украинские боевики выходят на огневые позиции, но эти попытки оперативно подавляются.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
12 марта, 14:46Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 06.05.2022
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