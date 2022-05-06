https://ria.ru/20220506/avtomobili-1787260019.html

Параллельный импорт поможет вовремя ремонтировать машины, заявили в РОАД

Параллельный импорт поможет вовремя ремонтировать машины, заявили в РОАД - РИА Новости, 06.05.2022

Параллельный импорт поможет вовремя ремонтировать машины, заявили в РОАД

Введение параллельного импорта поможет поддерживать автомобили россиян в исправном состоянии, учитывая сегодняшний дефицит запчастей и комплектующих, и как... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T17:01

2022-05-06T17:01

2022-05-06T17:01

экономика

авто

денис мантуров

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

bentley motors

general motors

renault logan

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости/Прайм. Введение параллельного импорта поможет поддерживать автомобили россиян в исправном состоянии, учитывая сегодняшний дефицит запчастей и комплектующих, и как следствие - обеспечивать безопасность дорожного движения в стране, заявил РИА Новости президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Вячеслав Зубарев."Сегодня, в условиях нарушенных логистических цепочек и, как следствие, дефицита запчастей и комплектующих, наши клиенты не могут оперативно отремонтировать свой автомобиль. Поэтому мы считаем, что введение параллельного импорта необходимо как своевременная мера, вызванная чрезвычайной ситуацией на рынке, необходимостью поддерживать автомобили клиентов в исправном состоянии и, следовательно, обеспечивать безопасность дорожного движения", - сказал он.Минпромторг РФ утвердил перечень товаров для параллельного импорта. В пятницу он был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В список в числе прочего вошли как автокомпоненты, необходимые для производства машин в стране, так и сами автомобили и запчасти к ним.В перечень вошли: Land Rover, Jeep, Jaguar, Chrysler, Bentley, General Motors, Cadillac, Chevrolet, Dodge, Mitsubishi, Renault, Tesla, Linkoln, Hummer, Rover, Mercedes-benz, Daimler, Maybach, BMW, MINI, Volkswagen, Skoda, Audi, Porsche, Toyota, Lexus, Lamborghini, Ferrari, MAN, Scania, Isuzu, Maserati, Aston Martin, Subaru, Suzuki, Honda, Infiniti, Nissan, Freightliner, Peterbilt, Kenworth, Mack Trucks, Volvo, Daf Trucks, Rolls-Royce и Bugatti.Как отмечал глава Минпромторга Денис Мантуров, перечень товаров для параллельного импорта будет корректироваться: он может как расширяться, так и сужаться в зависимости от решений иностранных компаний по работе в России. Предполагается, что актуализироваться список будет раз в квартал или два месяца.В конце марта правительство РФ легализовало параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. Один из принципов, по которым товары будут включаться в список - прекращение поставок на российский рынок. При этом параллельный импорт не означает легализацию контрафакта - мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок, подчеркивали в Минпромторге.

https://radiosputnik.ria.ru/20220506/inomarki-1787228211.html

https://ria.ru/20220506/import-1787230318.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, авто, денис мантуров, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), bentley motors, general motors, renault logan, chevrolet, санкции в отношении россии, mercedes