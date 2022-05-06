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Возобновляется авиасообщение между Тамбовом и Москвой - РИА Новости, 06.05.2022
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Тамбовская область
https://ria.ru/20220506/aviasoobschenie-1787216617.html
Возобновляется авиасообщение между Тамбовом и Москвой
Возобновляется авиасообщение между Тамбовом и Москвой - РИА Новости, 06.05.2022
Возобновляется авиасообщение между Тамбовом и Москвой
Пассажирские авиарейсы из Тамбова в Москву, Санкт-Петербург и Екатеринбург возобновляются с 16 мая, продажа билетов по всем направлениям открыта с 6 мая,... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T14:48
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тамбовская область
тамбов
москва
авиасообщение
новости - туризм
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ТАМБОВ, 6 мая – РИА Новости. Пассажирские авиарейсы из Тамбова в Москву, Санкт-Петербург и Екатеринбург возобновляются с 16 мая, продажа билетов по всем направлениям открыта с 6 мая, сообщает пресс-служба регионального правительства.Как отметили в пресс-службе, возобновление авиасообщения стало возможным по итогам переговоров главы Тамбовской области Максима Егорова с руководителями соответствующих федеральных структур.Авиасообщение между Тамбовом и Москвой было восстановлено после почти двухлетнего перерыва осенью 2021 года, к декабрю по этому направлению было перевезено уже полмиллиона пассажиров. В феврале 2022 года регулярные авиарейсы в Тамбов были временно отменены из рада российских аэропортов.Как отмечалось в ходе панельной дискуссии 30 апреля с представителями ИТ-компаний, в которой участвовал глава Тамбовской области, возобновление воздушного сообщения даст положительный импульс развитию бизнеса в регионе.
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тамбов, москва, авиасообщение, новости - туризм
14:48 06.05.2022 (обновлено: 15:03 06.05.2022)
 

Возобновляется авиасообщение между Тамбовом и Москвой

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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ТАМБОВ, 6 мая – РИА Новости. Пассажирские авиарейсы из Тамбова в Москву, Санкт-Петербург и Екатеринбург возобновляются с 16 мая, продажа билетов по всем направлениям открыта с 6 мая, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Как отметили в пресс-службе, возобновление авиасообщения стало возможным по итогам переговоров главы Тамбовской области Максима Егорова с руководителями соответствующих федеральных структур.
Глава Тамбовской области Максим Егоров
29 апреля, 19:29Тамбовская область
Тамбовские власти усилили поддержку малого бизнеса
Авиасообщение между Тамбовом и Москвой было восстановлено после почти двухлетнего перерыва осенью 2021 года, к декабрю по этому направлению было перевезено уже полмиллиона пассажиров. В феврале 2022 года регулярные авиарейсы в Тамбов были временно отменены из рада российских аэропортов.
Как отмечалось в ходе панельной дискуссии 30 апреля с представителями ИТ-компаний, в которой участвовал глава Тамбовской области, возобновление воздушного сообщения даст положительный импульс развитию бизнеса в регионе.
 
Тамбовская областьТамбовМоскваАвиасообщениеНовости - Туризм
 
 
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