https://ria.ru/20220506/aviasoobschenie-1787216617.html

Возобновляется авиасообщение между Тамбовом и Москвой

Возобновляется авиасообщение между Тамбовом и Москвой - РИА Новости, 06.05.2022

Возобновляется авиасообщение между Тамбовом и Москвой

Пассажирские авиарейсы из Тамбова в Москву, Санкт-Петербург и Екатеринбург возобновляются с 16 мая, продажа билетов по всем направлениям открыта с 6 мая,... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T14:48

2022-05-06T14:48

2022-05-06T15:03

тамбовская область

тамбов

москва

авиасообщение

новости - туризм

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ТАМБОВ, 6 мая – РИА Новости. Пассажирские авиарейсы из Тамбова в Москву, Санкт-Петербург и Екатеринбург возобновляются с 16 мая, продажа билетов по всем направлениям открыта с 6 мая, сообщает пресс-служба регионального правительства.Как отметили в пресс-службе, возобновление авиасообщения стало возможным по итогам переговоров главы Тамбовской области Максима Егорова с руководителями соответствующих федеральных структур.Авиасообщение между Тамбовом и Москвой было восстановлено после почти двухлетнего перерыва осенью 2021 года, к декабрю по этому направлению было перевезено уже полмиллиона пассажиров. В феврале 2022 года регулярные авиарейсы в Тамбов были временно отменены из рада российских аэропортов.Как отмечалось в ходе панельной дискуссии 30 апреля с представителями ИТ-компаний, в которой участвовал глава Тамбовской области, возобновление воздушного сообщения даст положительный импульс развитию бизнеса в регионе.

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тамбов

москва

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Артем Смирнов

тамбов, москва, авиасообщение, новости - туризм