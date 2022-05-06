https://ria.ru/20220506/akkreditivy-1787155891.html

СМИ: Россия предложила Индии возобновить практику "бумажных аккредитивов"

СМИ: Россия предложила Индии возобновить практику "бумажных аккредитивов" - РИА Новости, 06.05.2022

СМИ: Россия предложила Индии возобновить практику "бумажных аккредитивов"

Россия предложила Индии возобновить практику представления "бумажных аккредитивов", стремясь обеспечить бесперебойный экспорт из Индии с помощью механизма... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T11:11

2022-05-06T11:11

2022-05-06T11:11

экономика

индия

россия

ссср

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НЬЮ-ДЕЛИ, 6 мая – РИА Новости. Россия предложила Индии возобновить практику представления "бумажных аккредитивов", стремясь обеспечить бесперебойный экспорт из Индии с помощью механизма государственного долга в рупиях, сообщает издание Economic Times со ссылкой на источники."Если это предложение будет принято, экспорт в Россию, вероятно, резко возрастет. Банк России и Резервный банк Индии (центробанк) изучают, как сделать это и в то же время соблюдать международные санкции", - сообщает издание, отметив, что оба банка не ответили на его запросы.Как сообщил собеседник издания решение по этому вопросу еще не принято."Официальные лица двух центральных банков встречались дважды и продолжают вести переговоры, хотя окончательное решение еще не принято", - сообщил один из собеседников издания.Механизм государственного кредитования возник во времена бывшего режима СССР, когда Советский Союз поддерживал Индию, поставляя товары первой необходимости, необходимые для развития инфраструктуры, энергетики и обороны."После распада СССР между Россией и Индией существовало двустороннее соглашение о суверенном кредите, который взяла Индия. Индия продолжает выплачивать средства в рупиях на счет банка ВЭБ в Резервном банке Индии", - отмечает издание.

https://ria.ru/20220504/neft-1786836315.html

https://ria.ru/20220429/natsvalyuty-1786141514.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, индия, россия, ссср