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"Аэрофлот" с 20 мая запускает прямые рейсы из Москвы в Ташкент - РИА Новости, 06.05.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220506/aeroflot-1787196012.html
"Аэрофлот" с 20 мая запускает прямые рейсы из Москвы в Ташкент
"Аэрофлот" с 20 мая запускает прямые рейсы из Москвы в Ташкент - РИА Новости, 06.05.2022
"Аэрофлот" с 20 мая запускает прямые рейсы из Москвы в Ташкент
Авиакомпания "Аэрофлот" запускает прямые регулярные рейсы из Москвы в Ташкент с 20 мая, сообщает перевозчик. РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T13:41
2022-05-06T13:41
туризм
москва
ташкент
узбекистан
аэрофлот
airbus a330
шереметьево (аэропорт)
пассажиры
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" запускает прямые регулярные рейсы из Москвы в Ташкент с 20 мая, сообщает перевозчик."Полеты в столицу Узбекистана будут осуществляться из аэропорта Шереметьево", — поясняют в пресс-службе.Уточняется, что на маршрут поставят широкофюзеляжные лайнеры Airbus A330. Стоимость билетов на конец мая из Москвы — от 10,3 тысяч рублей, из Ташкента — от 14 тысяч.На данный момент маршрутная сеть "Аэрофлота" включает несколько городов Узбекистана, в их числе — Бухара, Самарканд и Ургенч.
https://ria.ru/20220504/aeroflot-1786856382.html
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москва, ташкент, узбекистан, аэрофлот, airbus a330, шереметьево (аэропорт), пассажиры, новости - туризм, туризм, туристы
13:41 06.05.2022
 
"Аэрофлот" с 20 мая запускает прямые рейсы из Москвы в Ташкент

Авиакомпания "Аэрофлот" начнет летать из Москвы в Ташкент с 20 мая

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 777-300 ER "С.Есенин" авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет Boeing 777-300 ER С.Есенин авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" запускает прямые регулярные рейсы из Москвы в Ташкент с 20 мая, сообщает перевозчик.
"Полеты в столицу Узбекистана будут осуществляться из аэропорта Шереметьево", — поясняют в пресс-службе.
Уточняется, что на маршрут поставят широкофюзеляжные лайнеры Airbus A330. Стоимость билетов на конец мая из Москвы — от 10,3 тысяч рублей, из Ташкента — от 14 тысяч.
"В связи с запуском регулярных перевозок с 21 мая отменяются полеты из Сочи в Ташкент, выполняемые авиакомпанией "Россия". Пассажиры будут переоформлены на рейсы из Москвы", — добавляют в пресс-службе.
На данный момент маршрутная сеть "Аэрофлота" включает несколько городов Узбекистана, в их числе — Бухара, Самарканд и Ургенч.
Логотип авиакомпании Аэрофлот в витрине офиса продаж в Москве - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
4 мая, 17:57Туризм
"Аэрофлот" с 5 мая возобновляет полеты в Индию
 
ТуризмМоскваТашкентУзбекистанАэрофлотAirbus A330Шереметьево (аэропорт)пассажирыНовости - ТуризмТуризмтуристы
 
 
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