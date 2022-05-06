https://ria.ru/20220506/aeroflot-1787196012.html

"Аэрофлот" с 20 мая запускает прямые рейсы из Москвы в Ташкент

"Аэрофлот" с 20 мая запускает прямые рейсы из Москвы в Ташкент - РИА Новости, 06.05.2022

"Аэрофлот" с 20 мая запускает прямые рейсы из Москвы в Ташкент

Авиакомпания "Аэрофлот" запускает прямые регулярные рейсы из Москвы в Ташкент с 20 мая, сообщает перевозчик. РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T13:41

2022-05-06T13:41

2022-05-06T13:41

туризм

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ташкент

узбекистан

аэрофлот

airbus a330

шереметьево (аэропорт)

пассажиры

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" запускает прямые регулярные рейсы из Москвы в Ташкент с 20 мая, сообщает перевозчик."Полеты в столицу Узбекистана будут осуществляться из аэропорта Шереметьево", — поясняют в пресс-службе.Уточняется, что на маршрут поставят широкофюзеляжные лайнеры Airbus A330. Стоимость билетов на конец мая из Москвы — от 10,3 тысяч рублей, из Ташкента — от 14 тысяч.На данный момент маршрутная сеть "Аэрофлота" включает несколько городов Узбекистана, в их числе — Бухара, Самарканд и Ургенч.

https://ria.ru/20220504/aeroflot-1786856382.html

москва

ташкент

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

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