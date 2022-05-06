https://ria.ru/20220506/abkhaziya-1787183874.html

Эксперты рассказали, во сколько обойдется отдых в новых отелях Абхазии

Эксперты рассказали, во сколько обойдется отдых в новых отелях Абхазии - РИА Новости, 06.05.2022

Эксперты рассказали, во сколько обойдется отдых в новых отелях Абхазии

Туроператоры рассказали, во сколько обойдется отдых в новых гостиницах Абхазии летом 2022 года, сообщает АТОР. РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T16:09

2022-05-06T16:09

2022-05-06T16:09

туризм

новости - туризм

куда поехать

туризм

курорт

туристы

отдых

цены

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759076018_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_4fd54a39a0f0983054f4713d9ea56fe4.jpg

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Туроператоры рассказали, во сколько обойдется отдых в новых гостиницах Абхазии летом 2022 года, сообщает АТОР.Буквально месяц назад в курортном поселке Бамбора прямо на береговой линии открылся отель "Апсны". Путевки с проживанием здесь предлагают сразу несколько туроператоров. У "Интуриста", например, недельный отдых с завтраками обойдется в 73 тысячи рублей на двоих с перелетом, у FUN&SUN — в 38 тысяч без авиабилетов.Еще одна новинка грядущего сезона — "Гранд Отель Сухум". По данным "Интуриста", номера — как в общем корпусе, так и в двухэтажных бунгало — станут доступны уже в мае. Пакетный тур стоит 79 тысяч рублей на двоих, авиабилеты включены.Один из самых недорогих вариантов предлагают "Мультитур" и "Дельфин". Проживание в отеле Atrio в Гудауте выйдет всего в 11 тысяч рублей на двоих за семь дней. Питание однако не включено, перелет – тоже. Пляж — в километре, но гостям предложат бесплатный трансфер.Также туристам нужно быть готовыми к курортному сбору (30 рублей с человека в сутки) и обязательной страховке от несчастного случая, если находиться в стране предстоит от трех до 30 суток (250 рублей), напоминают представители отрасли. Оплатить их можно по прибытии.

https://ria.ru/20220506/plyazhi-1787063882.html

абхазия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, куда поехать, туризм, курорт, туристы, отдых, цены, море, абхазия