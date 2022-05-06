https://ria.ru/20220506/abkhaziya-1787183874.html
Эксперты рассказали, во сколько обойдется отдых в новых отелях Абхазии
Эксперты рассказали, во сколько обойдется отдых в новых отелях Абхазии - РИА Новости, 06.05.2022
Эксперты рассказали, во сколько обойдется отдых в новых отелях Абхазии
Туроператоры рассказали, во сколько обойдется отдых в новых гостиницах Абхазии летом 2022 года, сообщает АТОР. РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T16:09
2022-05-06T16:09
2022-05-06T16:09
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Туроператоры рассказали, во сколько обойдется отдых в новых гостиницах Абхазии летом 2022 года, сообщает АТОР.Буквально месяц назад в курортном поселке Бамбора прямо на береговой линии открылся отель "Апсны". Путевки с проживанием здесь предлагают сразу несколько туроператоров. У "Интуриста", например, недельный отдых с завтраками обойдется в 73 тысячи рублей на двоих с перелетом, у FUN&SUN — в 38 тысяч без авиабилетов.Еще одна новинка грядущего сезона — "Гранд Отель Сухум". По данным "Интуриста", номера — как в общем корпусе, так и в двухэтажных бунгало — станут доступны уже в мае. Пакетный тур стоит 79 тысяч рублей на двоих, авиабилеты включены.Один из самых недорогих вариантов предлагают "Мультитур" и "Дельфин". Проживание в отеле Atrio в Гудауте выйдет всего в 11 тысяч рублей на двоих за семь дней. Питание однако не включено, перелет – тоже. Пляж — в километре, но гостям предложат бесплатный трансфер.Также туристам нужно быть готовыми к курортному сбору (30 рублей с человека в сутки) и обязательной страховке от несчастного случая, если находиться в стране предстоит от трех до 30 суток (250 рублей), напоминают представители отрасли. Оплатить их можно по прибытии.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, куда поехать, туризм, курорт, туристы, отдых, цены, море, абхазия
Эксперты рассказали, во сколько обойдется отдых в новых отелях Абхазии
Туроператоры: отдых в новых отелях Абхазии стартует от 11 тысяч рублей на двоих за неделю
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости.
Туроператоры рассказали, во сколько обойдется отдых в новых гостиницах Абхазии летом 2022 года, сообщает
АТОР.
Буквально месяц назад в курортном поселке Бамбора прямо на береговой линии открылся отель "Апсны". Путевки с проживанием здесь предлагают сразу несколько туроператоров. У "Интуриста", например, недельный отдых с завтраками обойдется в 73 тысячи рублей на двоих с перелетом, у FUN&SUN — в 38 тысяч без авиабилетов.
Еще одна новинка грядущего сезона — "Гранд Отель Сухум". По данным "Интуриста", номера — как в общем корпусе, так и в двухэтажных бунгало — станут доступны уже в мае. Пакетный тур стоит 79 тысяч рублей на двоих, авиабилеты включены.
Один из самых недорогих вариантов предлагают "Мультитур" и "Дельфин". Проживание в отеле Atrio в Гудауте выйдет всего в 11 тысяч рублей на двоих за семь дней. Питание однако не включено, перелет – тоже. Пляж — в километре, но гостям предложат бесплатный трансфер.
Также туристам нужно быть готовыми к курортному сбору (30 рублей с человека в сутки) и обязательной страховке от несчастного случая, если находиться в стране предстоит от трех до 30 суток (250 рублей), напоминают представители отрасли. Оплатить их можно по прибытии.