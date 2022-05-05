https://ria.ru/20220505/zemletryasenie-1786900501.html

У южных берегов Филиппин произошло землетрясение

У южных берегов Филиппин произошло землетрясение - РИА Новости, 05.05.2022

У южных берегов Филиппин произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у южного побережья Филиппин, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T02:12

2022-05-05T02:12

2022-05-05T02:12

в мире

филиппины

землетрясение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/102678/04/1026780450_0:59:2000:1184_1920x0_80_0_0_8758f0dc9c2c4c5dc44eba7d302b606d.jpg

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у южного побережья Филиппин, сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение зафиксировано в 21.41 по времени UTC (00.41 мск). Эпицентр располагался в 110 километрах к юго-востоку от города Мати, являющегося столицей провинции Восточный Давао на Филиппинах. Очаг залегал на глубине 35 километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

филиппины

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, филиппины, землетрясение