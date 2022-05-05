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У южных берегов Филиппин произошло землетрясение - РИА Новости, 05.05.2022
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У южных берегов Филиппин произошло землетрясение
У южных берегов Филиппин произошло землетрясение - РИА Новости, 05.05.2022
У южных берегов Филиппин произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у южного побережья Филиппин, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T02:12
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в мире
филиппины
землетрясение
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у южного побережья Филиппин, сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение зафиксировано в 21.41 по времени UTC (00.41 мск). Эпицентр располагался в 110 километрах к юго-востоку от города Мати, являющегося столицей провинции Восточный Давао на Филиппинах. Очаг залегал на глубине 35 километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
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в мире, филиппины, землетрясение
02:12 05.05.2022
 
У южных берегов Филиппин произошло землетрясение

USGS: у южных берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,6 балла

© AP Photo / Bullit MarquezВид на Филиппины
Вид на Филиппины - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© AP Photo / Bullit Marquez
Вид на Филиппины. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у южного побережья Филиппин, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Землетрясение зафиксировано в 21.41 по времени UTC (00.41 мск). Эпицентр располагался в 110 километрах к юго-востоку от города Мати, являющегося столицей провинции Восточный Давао на Филиппинах. Очаг залегал на глубине 35 километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
 
В миреФилиппиныЗемлетрясение
 
 
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