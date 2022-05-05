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Эксперт объяснил, почему Зеленский пошел на диалог со Штайнмайером - РИА Новости, 05.05.2022
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Эксперт объяснил, почему Зеленский пошел на диалог со Штайнмайером
Эксперт объяснил, почему Зеленский пошел на диалог со Штайнмайером - РИА Новости, 05.05.2022
Эксперт объяснил, почему Зеленский пошел на диалог со Штайнмайером
Телефонный разговор Владимира Зеленского с президентом ФРГ Франк-Вальтером Штайнмайером демонстрирует, что у него нет другого выбора, так как поддержка Берлина... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T18:36
2022-05-05T18:37
в мире
германия
украина
владимир зеленский
франк-вальтер штайнмайер
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Телефонный разговор Владимира Зеленского с президентом ФРГ Франк-Вальтером Штайнмайером демонстрирует, что у него нет другого выбора, так как поддержка Берлина ему крайне необходима, заявил РИА Новости политолог Александр Камкин.Ранее агентство dpa со ссылкой на ведомство федерального президента сообщило, что Штайнмайер провел телефонный разговор с Зеленским. Это первая телефонная беседа двух президентов после того, как в апреле украинские власти отказали Штайнмайеру в визите. По данным dpa, Штайнмайер и Зеленский обсудили "недоразумения прошлого".Как сообщило агентство, Зеленский лично пригласил Штайнмайера и канцлера Шольца с визитом, а также все немецкое руководство. По мнению Камкина, это своего рода предложение о мире со стороны Зеленского, а также показывает, что ему крайне важна поддержка Германии на данном этапе."Шольц до последнего отказывался участвовать в вооружении Украины. Все это говорит о том, что им нельзя терять ни минуты и будут предприниматься отчаянные попытки каким-то образом ублажить Штайнмайера с целью выбивания очередных подачек, грантов, чтобы удержать", - подчеркнул он.
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в мире, германия, украина, владимир зеленский, франк-вальтер штайнмайер
18:36 05.05.2022 (обновлено: 18:37 05.05.2022)
 
Эксперт объяснил, почему Зеленский пошел на диалог со Штайнмайером

Эксперт Камкин: Зеленский пошел на диалог со Штайнмайером, так как ФРГ — важный партнер

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрезидент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Телефонный разговор Владимира Зеленского с президентом ФРГ Франк-Вальтером Штайнмайером демонстрирует, что у него нет другого выбора, так как поддержка Берлина ему крайне необходима, заявил РИА Новости политолог Александр Камкин.
Ранее агентство dpa со ссылкой на ведомство федерального президента сообщило, что Штайнмайер провел телефонный разговор с Зеленским. Это первая телефонная беседа двух президентов после того, как в апреле украинские власти отказали Штайнмайеру в визите. По данным dpa, Штайнмайер и Зеленский обсудили "недоразумения прошлого".
"У Зеленского никакого особого выбора другого нет. Потому что без поддержки Германии, как лидера ЕС, киевскому режиму будет весьма затруднительно. Потому что от Германии сейчас явно будут требовать усиления и финансовой помощи, и увеличения объема поставок вооружения. Поэтому вся бравада Мельника (посол Украины в Германии Андрей Мельник - ред.) – это такой политический троллинг, который направлен на привлечение внимания, но не более того. Я не знаю, извинялся ли Зеленский во время разговора со Штайнмайером или нет, но в любом случае формы заискивания могли быть. Я думаю, это был ожидаемый шаг", - сказал он в разговоре с агентством.
Как сообщило агентство, Зеленский лично пригласил Штайнмайера и канцлера Шольца с визитом, а также все немецкое руководство. По мнению Камкина, это своего рода предложение о мире со стороны Зеленского, а также показывает, что ему крайне важна поддержка Германии на данном этапе.
"Шольц до последнего отказывался участвовать в вооружении Украины. Все это говорит о том, что им нельзя терять ни минуты и будут предприниматься отчаянные попытки каким-то образом ублажить Штайнмайера с целью выбивания очередных подачек, грантов, чтобы удержать", - подчеркнул он.
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В миреГерманияУкраинаВладимир ЗеленскийФранк-Вальтер Штайнмайер
 
 
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