https://ria.ru/20220505/zelenskiy-1787072902.html

Эксперт объяснил, почему Зеленский пошел на диалог со Штайнмайером

Эксперт объяснил, почему Зеленский пошел на диалог со Штайнмайером - РИА Новости, 05.05.2022

Эксперт объяснил, почему Зеленский пошел на диалог со Штайнмайером

Телефонный разговор Владимира Зеленского с президентом ФРГ Франк-Вальтером Штайнмайером демонстрирует, что у него нет другого выбора, так как поддержка Берлина... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T18:36

2022-05-05T18:36

2022-05-05T18:37

в мире

германия

украина

владимир зеленский

франк-вальтер штайнмайер

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Телефонный разговор Владимира Зеленского с президентом ФРГ Франк-Вальтером Штайнмайером демонстрирует, что у него нет другого выбора, так как поддержка Берлина ему крайне необходима, заявил РИА Новости политолог Александр Камкин.Ранее агентство dpa со ссылкой на ведомство федерального президента сообщило, что Штайнмайер провел телефонный разговор с Зеленским. Это первая телефонная беседа двух президентов после того, как в апреле украинские власти отказали Штайнмайеру в визите. По данным dpa, Штайнмайер и Зеленский обсудили "недоразумения прошлого".Как сообщило агентство, Зеленский лично пригласил Штайнмайера и канцлера Шольца с визитом, а также все немецкое руководство. По мнению Камкина, это своего рода предложение о мире со стороны Зеленского, а также показывает, что ему крайне важна поддержка Германии на данном этапе."Шольц до последнего отказывался участвовать в вооружении Украины. Все это говорит о том, что им нельзя терять ни минуты и будут предприниматься отчаянные попытки каким-то образом ублажить Штайнмайера с целью выбивания очередных подачек, грантов, чтобы удержать", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20220502/ukraina-1786491461.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, германия, украина, владимир зеленский, франк-вальтер штайнмайер