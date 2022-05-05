https://ria.ru/20220505/zdanie-1787048215.html

Число погибших при обрушении здания в Китае возросло до 26 человек

Число погибших при обрушении здания в Китае возросло до 26 человек - РИА Новости, 05.05.2022

Число погибших при обрушении здания в Китае возросло до 26 человек

Число жертв обрушения шестиэтажного здания в городе Чанша в центральном Китае выросло до 26, сообщает в четверг Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T17:03

2022-05-05T17:03

2022-05-05T17:13

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хунань

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ПЕКИН, 5 мая - РИА Новости. Число жертв обрушения шестиэтажного здания в городе Чанша в центральном Китае выросло до 26, сообщает в четверг Центральное телевидение Китая.Ранее сообщалось о двух погибших.По состоянию на вечер 5 мая, из-под завалов удалось спасти 10 человек, все они направлены в больницы, где им оказана необходимая медицинская помощь.Шестиэтажное здание обрушилось 29 апреля в первой половине дня в городе Чанша провинции Хунань в центральном Китае. В здании располагались магазины, предприятия общественного питания, а также небольшая гостиница. Власти 30 апреля сообщили, что под завалами оказались 23 человека и как минимум 39 человек после инцидента пропали без вести.Поисково-спасательные работы продолжаются.

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, китай, чанша, хунань