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Число погибших при обрушении здания в Китае возросло до 26 человек
Число погибших при обрушении здания в Китае возросло до 26 человек - РИА Новости, 05.05.2022
Число погибших при обрушении здания в Китае возросло до 26 человек
Число жертв обрушения шестиэтажного здания в городе Чанша в центральном Китае выросло до 26, сообщает в четверг Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T17:03
2022-05-05T17:03
2022-05-05T17:13
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китай
чанша
хунань
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ПЕКИН, 5 мая - РИА Новости. Число жертв обрушения шестиэтажного здания в городе Чанша в центральном Китае выросло до 26, сообщает в четверг Центральное телевидение Китая.Ранее сообщалось о двух погибших.По состоянию на вечер 5 мая, из-под завалов удалось спасти 10 человек, все они направлены в больницы, где им оказана необходимая медицинская помощь.Шестиэтажное здание обрушилось 29 апреля в первой половине дня в городе Чанша провинции Хунань в центральном Китае. В здании располагались магазины, предприятия общественного питания, а также небольшая гостиница. Власти 30 апреля сообщили, что под завалами оказались 23 человека и как минимум 39 человек после инцидента пропали без вести.Поисково-спасательные работы продолжаются.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, китай, чанша, хунань
17:03 05.05.2022 (обновлено: 17:13 05.05.2022)
Число погибших при обрушении здания в Китае возросло до 26 человек
Число погибших при обрушении шестиэтажного здания в Китае возросло до 26 человек