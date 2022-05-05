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Число погибших при обрушении здания в Китае возросло до 26 человек - РИА Новости, 05.05.2022
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Число погибших при обрушении здания в Китае возросло до 26 человек
Число погибших при обрушении здания в Китае возросло до 26 человек - РИА Новости, 05.05.2022
Число погибших при обрушении здания в Китае возросло до 26 человек
Число жертв обрушения шестиэтажного здания в городе Чанша в центральном Китае выросло до 26, сообщает в четверг Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T17:03
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в мире
китай
чанша
хунань
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ПЕКИН, 5 мая - РИА Новости. Число жертв обрушения шестиэтажного здания в городе Чанша в центральном Китае выросло до 26, сообщает в четверг Центральное телевидение Китая.Ранее сообщалось о двух погибших.По состоянию на вечер 5 мая, из-под завалов удалось спасти 10 человек, все они направлены в больницы, где им оказана необходимая медицинская помощь.Шестиэтажное здание обрушилось 29 апреля в первой половине дня в городе Чанша провинции Хунань в центральном Китае. В здании располагались магазины, предприятия общественного питания, а также небольшая гостиница. Власти 30 апреля сообщили, что под завалами оказались 23 человека и как минимум 39 человек после инцидента пропали без вести.Поисково-спасательные работы продолжаются.
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в мире, китай, чанша, хунань
17:03 05.05.2022 (обновлено: 17:13 05.05.2022)
 
Число погибших при обрушении здания в Китае возросло до 26 человек

Число погибших при обрушении шестиэтажного здания в Китае возросло до 26 человек

CC BY 2.0 / egorgrebnev / Автомобиль службы скорой помощи Китая
Автомобиль службы скорой помощи Китая - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
CC BY 2.0 / egorgrebnev /
Автомобиль службы скорой помощи Китая. Архивное фото
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ПЕКИН, 5 мая - РИА Новости. Число жертв обрушения шестиэтажного здания в городе Чанша в центральном Китае выросло до 26, сообщает в четверг Центральное телевидение Китая.
Ранее сообщалось о двух погибших.
По состоянию на вечер 5 мая, из-под завалов удалось спасти 10 человек, все они направлены в больницы, где им оказана необходимая медицинская помощь.
Шестиэтажное здание обрушилось 29 апреля в первой половине дня в городе Чанша провинции Хунань в центральном Китае. В здании располагались магазины, предприятия общественного питания, а также небольшая гостиница. Власти 30 апреля сообщили, что под завалами оказались 23 человека и как минимум 39 человек после инцидента пропали без вести.
Поисково-спасательные работы продолжаются.
 
В миреКитайЧаншаХунань
 
 
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