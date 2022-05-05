https://ria.ru/20220505/zakon-1786992511.html

В Ульяновской области предложат ужесточить закон о психиатрической помощи

В Ульяновской области предложат ужесточить закон о психиатрической помощи - РИА Новости, 05.05.2022

В Ульяновской области предложат ужесточить закон о психиатрической помощи

Ульяновская область после трагедии в детсаду, где в результате стрельбы погибли три человека, выйдет с инициативой об ужесточении закона о психиатрической... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T13:47

2022-05-05T13:47

2022-05-05T13:47

россия

ульяновская область

стрельба в детском саду в ульяновской области

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

алексей русских

татьяна москалькова

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САМАРА, 5 мая - РИА Новости. Ульяновская область после трагедии в детсаду, где в результате стрельбы погибли три человека, выйдет с инициативой об ужесточении закона о психиатрической помощи, сообщает в четверг пресс-служба правительства региона.Двадцать шестого апреля при стрельбе в детском саду в поселке Вешкайма Ульяновской области погибли двое детей и воспитатель, ранена младший воспитатель. СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве. Ранее омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила, что предполагаемый убийца, 1996 года рождения, житель поселка Вешкайма, состоял на учете как психически больной."Регион выйдет с законодательной инициативой о внесении поправок в закон "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании". Важно расширить его действие с помощью утверждения списка потенциально опасных для окружающих заболеваний", - говорится в сообщении.Таким образом, по данным пресс-службы, наблюдение будет осуществляться не только за больными с уже установленным агрессивным поведением, но и за людьми с заболеваниями, при которых подобное поведение возможно.По информации пресс-службы, губернатор Ульяновской области Алексей Русских дал еще ряд поручений по вопросам безопасности учебных заведений региона. Так, будет пересмотрена категорийность учебных заведений всех видов по уровню опасности, чтобы повысить степень их защиты.В настоящее время проводится ревизия состояния безопасности учебных заведений и формирование сметы необходимого допфинансирования. При рассмотрении изменений в бюджет региона эти цифры будут учтены.Кроме того, во всех школах будут проведены уроки от МЧС по психологической поддержке. Дополнительные занятия и со школьниками, и с воспитанниками детских садов также проведут волонтеры. К началу следующего учебного года все сотрудники учебных заведений пройдут антитеррористическую учебу.Также, по данным пресс-службы, Русских отметил, что необходимо организовать охрану учебных заведений не только силами ЧОП, но и сотрудниками Росгвардии. С такой инициативой Ульяновская область также намерена выйти на федеральный уровень.

https://ria.ru/20220427/strelba-1785728591.html

https://ria.ru/20220426/detsad-1785632780.html

россия

ульяновская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, ульяновская область, стрельба в детском саду в ульяновской области, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), алексей русских, татьяна москалькова, происшествия