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Захарова заявила, что не попала на заседание комитета ООН из-за помех США - РИА Новости, 05.05.2022
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Захарова заявила, что не попала на заседание комитета ООН из-за помех США
Захарова заявила, что не попала на заседание комитета ООН из-за помех США - РИА Новости, 05.05.2022
Захарова заявила, что не попала на заседание комитета ООН из-за помех США
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что не смогла попасть на заседание комитета ООН по информации из-за проволочек по линии посольства США. РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T10:40
2022-05-05T10:40
в мире
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что не смогла попасть на заседание комитета ООН по информации из-за проволочек по линии посольства США."Запросили мы визу как всегда. Кстати говоря, нужно отдать должное, что секретариат ООН сделал все от них зависящее для того, чтобы страна, которая принимает ООН, а именно США, это сделали... Они это сделали, но дело в том, что они дали мне визу, учитывая, что они же запретили, сделали невозможными прямые авиарейсы, так вот они дали мне визу тогда, когда я даже при самых больших усилиях не смогла бы прибыть в Нью-Йорк до назначенного срока и даже во время назначенного срока", - сказала она в эфире "Соловьев Live"."То есть я в любом случае приехала бы после того как два дня выступлений завершились. Это при том, что нет прямых авиарейсов "Аэрофлота", никакими бортами мы бы не могли туда добраться, потому что над Европой перелетов нет - ни рейсовых, ни нерейсовых. соответственно оставались обходные пути. Просто для того чтобы все понимали, что мы этой темой очень плотно занимались - через Израиль, через Египет, Турцию прорабатывали все маршруты. Мы не успевали, даже если бы они выдали визу впритык, в понедельник", - пояснила она.Ранее США первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что из-за действий США участие российских делегатов в заседании комитета ООН по информации было сорвано, глава делегации Мария Захарова получила визу только во вторник.
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в мире, мария захарова, сша, оон, россия, нью-йорк (город), аэрофлот
10:40 05.05.2022
 
Захарова заявила, что не попала на заседание комитета ООН из-за помех США

Захарова заявила, что не попала на заседание комитета ООН по информации из-за действий США

© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что не смогла попасть на заседание комитета ООН по информации из-за проволочек по линии посольства США.
"Запросили мы визу как всегда. Кстати говоря, нужно отдать должное, что секретариат ООН сделал все от них зависящее для того, чтобы страна, которая принимает ООН, а именно США, это сделали... Они это сделали, но дело в том, что они дали мне визу, учитывая, что они же запретили, сделали невозможными прямые авиарейсы, так вот они дали мне визу тогда, когда я даже при самых больших усилиях не смогла бы прибыть в Нью-Йорк до назначенного срока и даже во время назначенного срока", - сказала она в эфире "Соловьев Live".
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
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"То есть я в любом случае приехала бы после того как два дня выступлений завершились. Это при том, что нет прямых авиарейсов "Аэрофлота", никакими бортами мы бы не могли туда добраться, потому что над Европой перелетов нет - ни рейсовых, ни нерейсовых. соответственно оставались обходные пути. Просто для того чтобы все понимали, что мы этой темой очень плотно занимались - через Израиль, через Египет, Турцию прорабатывали все маршруты. Мы не успевали, даже если бы они выдали визу впритык, в понедельник", - пояснила она.
Ранее США первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что из-за действий США участие российских делегатов в заседании комитета ООН по информации было сорвано, глава делегации Мария Захарова получила визу только во вторник.
 
В миреМария ЗахароваСШАООНРоссияНью-Йорк (город)Аэрофлот
 
 
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