https://ria.ru/20220505/zaderzhanie-1786989952.html
В Кремле не стали комментировать информацию о задержании блогера Шария
В Кремле не стали комментировать информацию о задержании блогера Шария - РИА Новости, 05.05.2022
В Кремле не стали комментировать информацию о задержании блогера Шария
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о задержании в Испании пророссийского украинского блогера Анатолия Шария, Песков... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T13:35
2022-05-05T13:35
2022-05-05T13:35
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о задержании в Испании пророссийского украинского блогера Анатолия Шария, Песков объяснил, что пока неизвестно, соответствуют ли эти сообщения действительности."Здесь я ничего не могу сказать", - сказал Песков, отметив, что получает только ту информацию о задержании Шария, которая публикуется в СМИ."Насколько эта информация соответствует действительности, я не могу сейчас сказать", - подчеркнул Песков.Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что в Испании задержали блогера Анатолия Шария. Его подозревают в госизмене.
https://ria.ru/20220505/rozysk-1786985410.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, испания, украина, служба безопасности украины, анатолий шарий, дмитрий песков
В Кремле не стали комментировать информацию о задержании блогера Шария
Пресс-секретарь Песков не стал комментировать информацию о задержании блогера Шария
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о задержании в Испании пророссийского украинского блогера Анатолия Шария, Песков объяснил, что пока неизвестно, соответствуют ли эти сообщения действительности.
"Здесь я ничего не могу сказать", - сказал Песков, отметив, что получает только ту информацию о задержании Шария, которая публикуется в СМИ.
"Насколько эта информация соответствует действительности, я не могу сейчас сказать", - подчеркнул Песков.
Ранее Служба безопасности Украины (СБУ
) заявила, что в Испании
задержали блогера Анатолия Шария
. Его подозревают в госизмене.