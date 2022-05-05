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В Кремле не стали комментировать информацию о задержании блогера Шария - РИА Новости, 05.05.2022
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В Кремле не стали комментировать информацию о задержании блогера Шария
В Кремле не стали комментировать информацию о задержании блогера Шария - РИА Новости, 05.05.2022
В Кремле не стали комментировать информацию о задержании блогера Шария
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о задержании в Испании пророссийского украинского блогера Анатолия Шария, Песков... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T13:35
2022-05-05T13:35
в мире
россия
испания
украина
служба безопасности украины
анатолий шарий
дмитрий песков
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о задержании в Испании пророссийского украинского блогера Анатолия Шария, Песков объяснил, что пока неизвестно, соответствуют ли эти сообщения действительности."Здесь я ничего не могу сказать", - сказал Песков, отметив, что получает только ту информацию о задержании Шария, которая публикуется в СМИ."Насколько эта информация соответствует действительности, я не могу сейчас сказать", - подчеркнул Песков.Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что в Испании задержали блогера Анатолия Шария. Его подозревают в госизмене.
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в мире, россия, испания, украина, служба безопасности украины, анатолий шарий, дмитрий песков
13:35 05.05.2022
 
В Кремле не стали комментировать информацию о задержании блогера Шария

Пресс-секретарь Песков не стал комментировать информацию о задержании блогера Шария

© Фото : Анатолий Шарий. Ольга ШарийАнатолий Шарий
Анатолий Шарий - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© Фото : Анатолий Шарий. Ольга Шарий
Анатолий Шарий
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о задержании в Испании пророссийского украинского блогера Анатолия Шария, Песков объяснил, что пока неизвестно, соответствуют ли эти сообщения действительности.
"Здесь я ничего не могу сказать", - сказал Песков, отметив, что получает только ту информацию о задержании Шария, которая публикуется в СМИ.
Штаб-квартира Интерпола в Лионе, Франция - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
Вчера, 13:19
Украинские СМИ сообщили о причастности Интерпола к розыску Шария
"Насколько эта информация соответствует действительности, я не могу сейчас сказать", - подчеркнул Песков.
Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что в Испании задержали блогера Анатолия Шария. Его подозревают в госизмене.
 
В миреРоссияИспанияУкраинаСлужба безопасности УкраиныАнатолий ШарийДмитрий Песков
 
 
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