https://ria.ru/20220505/zaderzhanie-1786989952.html

В Кремле не стали комментировать информацию о задержании блогера Шария

В Кремле не стали комментировать информацию о задержании блогера Шария - РИА Новости, 05.05.2022

В Кремле не стали комментировать информацию о задержании блогера Шария

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о задержании в Испании пророссийского украинского блогера Анатолия Шария, Песков... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T13:35

2022-05-05T13:35

2022-05-05T13:35

в мире

россия

испания

украина

служба безопасности украины

анатолий шарий

дмитрий песков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1786931579_0:234:2048:1386_1920x0_80_0_0_7b11d3930ad18d6298c0267fa8a7448e.jpg

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о задержании в Испании пророссийского украинского блогера Анатолия Шария, Песков объяснил, что пока неизвестно, соответствуют ли эти сообщения действительности."Здесь я ничего не могу сказать", - сказал Песков, отметив, что получает только ту информацию о задержании Шария, которая публикуется в СМИ."Насколько эта информация соответствует действительности, я не могу сейчас сказать", - подчеркнул Песков.Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что в Испании задержали блогера Анатолия Шария. Его подозревают в госизмене.

https://ria.ru/20220505/rozysk-1786985410.html

россия

испания

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, испания, украина, служба безопасности украины, анатолий шарий, дмитрий песков