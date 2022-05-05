https://ria.ru/20220505/zaderzhanie-1786930633.html

СБУ заявила о задержании в Испании блогера Шария

СБУ заявила о задержании в Испании блогера Шария - РИА Новости, 05.05.2022

СБУ заявила о задержании в Испании блогера Шария

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что в Испании задержан украинский блогер и политический активист Анатолий Шарий, которого подозревают в госизмене. РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T10:42

2022-05-05T10:42

2022-05-05T10:57

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что в Испании задержан украинский блогер и политический активист Анатолий Шарий, которого подозревают в госизмене."В Испании задержан пророссийский блогер Анатолий Шарий, которого СБУ подозревает в государственной измене", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.В СБУ добавили, что Шария задержали сотрудники правоохранительных органов Испании при тесном взаимодействии с украинскими спецслужбами.Шарий - основатель "Партии Шария", деятельность которой была остановлена по решению СНБО Украины после начала спецоперации РФ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.

https://ria.ru/20220405/ukraina-1781935058.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, испания, украина, анатолий шарий, служба безопасности украины, совет национальной безопасности и обороны украины, россия, владимир путин, сергей лавров