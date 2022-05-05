https://ria.ru/20220505/yarovaya-1787062250.html

Яровая рассказала о встрече научного совета при комиссии по биолабораториям

Яровая рассказала о встрече научного совета при комиссии по биолабораториям - РИА Новости, 05.05.2022

Яровая рассказала о встрече научного совета при комиссии по биолабораториям

Сопредседатель парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине Ирина Яровая сообщила о том, как прошло первое заседание... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T17:44

2022-05-05T17:44

2022-05-05T18:25

россия

украина

сша

министерство обороны сша

в мире

ирина яровая

биологическое оружие

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Сопредседатель парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине Ирина Яровая сообщила о том, как прошло первое заседание научно-консультативного совета при комиссии.По ее словам, безусловно необходимый и важный элемент парламентского расследования - взаимодействие и консультации с научным сообществом, поскольку сам предмет расследования специфичен."Он связан с фактом не просто создания биолабораторий, которые финансируются минобороны США, но и с целями и задачами парламентского расследования, которые прежде всего направлены на обеспечение безопасности граждан России и Украины, обеспечение безопасности в широком аспекте, широком формате", - сказала вице-спикер Государственной думы журналистам.Кроме того, Яровая ответила на вопрос о том, велись ли работы над хантавирусами в биолабораториях."Презентация министерства обороны говорила о том, что хантавирусы интересовали эти биолаборатории. И активная работа велась", - заявила Яровая, добавив, что ответы на вопросы о том, для какой цели велась эта работа, будут получены позже.Она подчеркнула, что Россия является инициатором и исполнителем международных соглашений в сфере безопасности."Мы последовательно выступаем за равную, неделимую безопасность, и Конвенция 1972 года о запрете разработки биологического, токсинного оружия - это не формальный документ для нашей страны", - заявила парламентарий.По ее словам, это документ, в логике которого российская сторона действует "открыто, последовательно и честно".Кроме того, по словам Яровой, в ходе проведения парламентского расследования необходимо выработать комплекс мер, которые бы позволили России "как добросовестному субъекту международного права, действовать в логике обеспечения своих собственных интересов и интересов других стран".Уже сейчас, по ее словам, количество материалов, которые подтверждают деятельность США на Украине, увеличивается."Первичным результатом нашей совместной работы является договоренность о том, что наши эксперты на основании сформированных вопросов представят дополнительную аналитическую информацию, выводы которой мы сможем обсудить на заседаниях комиссии парламентского расследования", - сообщила парламентарий.Создание парламентской комиссии для проведения расследования было предложено председателем Государственной думы Вячеславом Володиным и поддержано депутатами всех фракций.На территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона, заявлял ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции, говорил он.Россия в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

https://ria.ru/20220318/politika-1778717169.html

https://ria.ru/20220420/bioataki-1784402422.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Биологическое оружие: возбудители, распространение и запреты Разработка, производство и создание запасов биологического (бактериологического) оружия запрещены ООН в 1972 году. Тем не менее периодически всплывают данные об испытаниях и боевом применении этого крайне опасного вида вооружений. В основе действия биологического оружия лежит деятельность болезнетворных микроорганизмов. При контакте с человеком они вызывают эпидемии, которые в лучшем случае временно выводят из строя, в худшем — приводят к смерти солдат противника. Патогены, используемые на производстве, способы распространения и самые известные случаи применения бактериологического оружия — видеоинфографике ria.ru. 2022-05-05T17:44 true PT2M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

россия, украина, сша, министерство обороны сша, в мире, ирина яровая, биологическое оружие