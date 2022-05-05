https://ria.ru/20220505/vystavka-1786970905.html

Помощник секретаря Совбеза назвал выставку "Арт-Москва" омерзительной

Помощник секретаря Совбеза назвал выставку "Арт-Москва" омерзительной - РИА Новости, 05.05.2022

Помощник секретаря Совбеза назвал выставку "Арт-Москва" омерзительной

Устроители недавней выставки "Арт-Москва" в столичном Гостином Дворе - пособники украинских неонацистов, их шоу было особенно омерзительным на фоне образа... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T12:40

2022-05-05T12:40

2022-05-05T12:40

россия

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Устроители недавней выставки "Арт-Москва" в столичном Гостином Дворе - пособники украинских неонацистов, их шоу было особенно омерзительным на фоне образа бабушки, вышедшей к украинским военным с советским флагом, заявил помощник секретаря Совета безопасности РФ Наиль Мухитов."Бессовестно переписывая историю и кощунственно глумясь над памятью предков", украинские неонацисты сейчас сносят памятники советских полководцев, которые освобождали Украину от фашизма, отметил Мухитов в интервью российскому журналу "Национальная оборона"."Но в то же время в самом центре Москвы, в Гостином дворе, их сподвижники устраивают выставки нелепых скульптур, издеваясь над святым каждому россиянину мемориалом "Родина-мать", - сказал Мухитов."Причем эта выставка состоялась на фоне того, что в соцсетях патриотической направленности получил широкую популярность образ современной "Родины-матери" - украинской старушки, отказавшейся брать продукты у вэсэушников, растоптавших красный флаг. И от этого шоу в Гостином дворе выглядело еще более омерзительным", - подчеркнул он.Скульптура художника Олега Кулика "Большая мать", представленная на выставке-ярмарке "Арт-Москва" в Гостином дворе в Москве, вызвала неоднозначную реакцию в обществе и массу негативных отзывов. В частности, о том, что скульптура является пародией на монумент "Родина-мать зовет!" и оскверняет символ Победы, высказался ряд политиков, депутатов и сенаторов.В Минкультуры РФ заявили РИА Новости, что выставка "Арт-Москва" проводилась на частные средства. Департамент культуры города Москвы также заверил, что не является ни организатором, ни участником проекта.На этом фоне встал вопрос о законодательном запрете на осквернение образов, связанных с Победой. Соответствующий законопроект может быть внесен в Госдуму уже в текущую сессию, заявила РИА Новости ранее глава комитета по культуре Елена Ямпольская.

https://ria.ru/20220425/arest-1785363849.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, москва, совет безопасности рф, елена ямпольская, департамент культуры, госдума рф, общество, культура