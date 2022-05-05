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Помощник секретаря Совбеза назвал выставку "Арт-Москва" омерзительной - РИА Новости, 05.05.2022
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Помощник секретаря Совбеза назвал выставку "Арт-Москва" омерзительной
Помощник секретаря Совбеза назвал выставку "Арт-Москва" омерзительной - РИА Новости, 05.05.2022
Помощник секретаря Совбеза назвал выставку "Арт-Москва" омерзительной
Устроители недавней выставки "Арт-Москва" в столичном Гостином Дворе - пособники украинских неонацистов, их шоу было особенно омерзительным на фоне образа... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T12:40
2022-05-05T12:40
россия
москва
совет безопасности рф
елена ямпольская
департамент культуры
госдума рф
общество
культура
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Устроители недавней выставки "Арт-Москва" в столичном Гостином Дворе - пособники украинских неонацистов, их шоу было особенно омерзительным на фоне образа бабушки, вышедшей к украинским военным с советским флагом, заявил помощник секретаря Совета безопасности РФ Наиль Мухитов."Бессовестно переписывая историю и кощунственно глумясь над памятью предков", украинские неонацисты сейчас сносят памятники советских полководцев, которые освобождали Украину от фашизма, отметил Мухитов в интервью российскому журналу "Национальная оборона"."Но в то же время в самом центре Москвы, в Гостином дворе, их сподвижники устраивают выставки нелепых скульптур, издеваясь над святым каждому россиянину мемориалом "Родина-мать", - сказал Мухитов."Причем эта выставка состоялась на фоне того, что в соцсетях патриотической направленности получил широкую популярность образ современной "Родины-матери" - украинской старушки, отказавшейся брать продукты у вэсэушников, растоптавших красный флаг. И от этого шоу в Гостином дворе выглядело еще более омерзительным", - подчеркнул он.Скульптура художника Олега Кулика "Большая мать", представленная на выставке-ярмарке "Арт-Москва" в Гостином дворе в Москве, вызвала неоднозначную реакцию в обществе и массу негативных отзывов. В частности, о том, что скульптура является пародией на монумент "Родина-мать зовет!" и оскверняет символ Победы, высказался ряд политиков, депутатов и сенаторов.В Минкультуры РФ заявили РИА Новости, что выставка "Арт-Москва" проводилась на частные средства. Департамент культуры города Москвы также заверил, что не является ни организатором, ни участником проекта.На этом фоне встал вопрос о законодательном запрете на осквернение образов, связанных с Победой. Соответствующий законопроект может быть внесен в Госдуму уже в текущую сессию, заявила РИА Новости ранее глава комитета по культуре Елена Ямпольская.
https://ria.ru/20220425/arest-1785363849.html
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россия, москва, совет безопасности рф, елена ямпольская, департамент культуры, госдума рф, общество, культура
12:40 05.05.2022
 
Помощник секретаря Совбеза назвал выставку "Арт-Москва" омерзительной

В Совбезе сочли выставку "Арт-Москва" омерзительной на фоне истории с украинской бабушкой

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСкульптура художника-акциониста Олега Кулика "Большая Мать"
Скульптура художника-акциониста Олега Кулика Большая Мать - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Скульптура художника-акциониста Олега Кулика "Большая Мать". Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Устроители недавней выставки "Арт-Москва" в столичном Гостином Дворе - пособники украинских неонацистов, их шоу было особенно омерзительным на фоне образа бабушки, вышедшей к украинским военным с советским флагом, заявил помощник секретаря Совета безопасности РФ Наиль Мухитов.
"Бессовестно переписывая историю и кощунственно глумясь над памятью предков", украинские неонацисты сейчас сносят памятники советских полководцев, которые освобождали Украину от фашизма, отметил Мухитов в интервью российскому журналу "Национальная оборона".
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"Но в то же время в самом центре Москвы, в Гостином дворе, их сподвижники устраивают выставки нелепых скульптур, издеваясь над святым каждому россиянину мемориалом "Родина-мать", - сказал Мухитов.
"Причем эта выставка состоялась на фоне того, что в соцсетях патриотической направленности получил широкую популярность образ современной "Родины-матери" - украинской старушки, отказавшейся брать продукты у вэсэушников, растоптавших красный флаг. И от этого шоу в Гостином дворе выглядело еще более омерзительным", - подчеркнул он.
Скульптура художника Олега Кулика "Большая мать", представленная на выставке-ярмарке "Арт-Москва" в Гостином дворе в Москве, вызвала неоднозначную реакцию в обществе и массу негативных отзывов. В частности, о том, что скульптура является пародией на монумент "Родина-мать зовет!" и оскверняет символ Победы, высказался ряд политиков, депутатов и сенаторов.
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В Минкультуры РФ заявили РИА Новости, что выставка "Арт-Москва" проводилась на частные средства. Департамент культуры города Москвы также заверил, что не является ни организатором, ни участником проекта.
На этом фоне встал вопрос о законодательном запрете на осквернение образов, связанных с Победой. Соответствующий законопроект может быть внесен в Госдуму уже в текущую сессию, заявила РИА Новости ранее глава комитета по культуре Елена Ямпольская.
 
РоссияМоскваСовет Безопасности РФЕлена ЯмпольскаяДепартамент культурыГосдума РФОбществоКультура
 
 
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