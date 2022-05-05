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Волонтеры в ДНР займутся гумвопросами и восстановлением инфраструктуры - РИА Новости, 05.05.2022
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Волонтеры в ДНР займутся гумвопросами и восстановлением инфраструктуры
Волонтеры в ДНР займутся гумвопросами и восстановлением инфраструктуры - РИА Новости, 05.05.2022
Волонтеры в ДНР займутся гумвопросами и восстановлением инфраструктуры
Волонтеры штаба общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе, который в четверг начал свою работу в Донецке, займутся гуманитарными вопросами, восстановлением... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T18:11
2022-05-05T18:40
общество
владимир путин
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Волонтеры штаба общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе, который в четверг начал свою работу в Донецке, займутся гуманитарными вопросами, восстановлением объектов инфраструктуры, помощью наиболее социально уязвимым группам граждан, сообщил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.В четверг Росмолодежь вместе с Ассоциацией волонтёрских центров открыли первый штаб #МыВместе на территории ДНР. Первая акция местных волонтёров пройдёт уже на этой неделе в поселке Счастье, где они восстановят детский сад."Наша общая задача сегодня – вернуть для жителей Донбасса мирную жизнь, какой не было тут уже 8 лет. В этом смысле роль волонтёрского сообщества трудно переоценить. Ребята из России совместно со своими единомышленниками отсюда займутся первостепенными гуманитарными вопросами, восстановлением объектов инфраструктуры, помощью наиболее социально уязвимым группам граждан. Соответствующую ресурсную поддержку этой работе обеспечит Росмолодёжь и Ассоциация волонтерских центров России", – сказал Кириенко, которого цитирует пресс-служба Росмолодежи.Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о поддержке волонтерской деятельности на территориях Донецкой и Луганской народных республик, согласно которому организация работы возложена на Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь).Росмолодежь предложила критерии отбора и подготовки волонтеров для работы в ДНР и ЛНР, говорится в документах на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Согласно документам, отбор и подготовка добровольцев для деятельности в ДНР и ЛНР включает три этапа: заявочный, отборочный и подготовительный. В гуманитарной миссии могут участвовать добровольцы от 18 лет с гражданством РФ и волонтерским опытом более двух лет.
россия
донецкая народная республика
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общество, владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
18:11 05.05.2022 (обновлено: 18:40 05.05.2022)
 
Волонтеры в ДНР займутся гумвопросами и восстановлением инфраструктуры

Кириенко: волонтеры в ДНР займутся гумвопросами и восстановлением инфраструктуры

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВолонтеры возле грузовых автомобилей с гуманитарной помощью для эвакуированных жителей ДНР и ЛНР
Волонтеры возле грузовых автомобилей с гуманитарной помощью для эвакуированных жителей ДНР и ЛНР - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Волонтеры возле грузовых автомобилей с гуманитарной помощью для эвакуированных жителей ДНР и ЛНР. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Волонтеры штаба общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе, который в четверг начал свою работу в Донецке, займутся гуманитарными вопросами, восстановлением объектов инфраструктуры, помощью наиболее социально уязвимым группам граждан, сообщил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.
В четверг Росмолодежь вместе с Ассоциацией волонтёрских центров открыли первый штаб #МыВместе на территории ДНР. Первая акция местных волонтёров пройдёт уже на этой неделе в поселке Счастье, где они восстановят детский сад.
"Наша общая задача сегодня – вернуть для жителей Донбасса мирную жизнь, какой не было тут уже 8 лет. В этом смысле роль волонтёрского сообщества трудно переоценить. Ребята из России совместно со своими единомышленниками отсюда займутся первостепенными гуманитарными вопросами, восстановлением объектов инфраструктуры, помощью наиболее социально уязвимым группам граждан. Соответствующую ресурсную поддержку этой работе обеспечит Росмолодёжь и Ассоциация волонтерских центров России", – сказал Кириенко, которого цитирует пресс-служба Росмолодежи.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о поддержке волонтерской деятельности на территориях Донецкой и Луганской народных республик, согласно которому организация работы возложена на Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь).
Росмолодежь предложила критерии отбора и подготовки волонтеров для работы в ДНР и ЛНР, говорится в документах на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Согласно документам, отбор и подготовка добровольцев для деятельности в ДНР и ЛНР включает три этапа: заявочный, отборочный и подготовительный. В гуманитарной миссии могут участвовать добровольцы от 18 лет с гражданством РФ и волонтерским опытом более двух лет.
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ОбществоВладимир ПутинРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
 
 
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