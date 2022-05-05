Россия не станет страной-изгоем, заявил Володин
Спикер Госдумы Володин заявил, что Россия не является и не станет страной-изгоем
Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия не является и никогда не будет страной-изгоем, страна выбирает новые рынки и у нее много друзей в мире.
"Мы не являемся страной-изгоем. Еще надо посмотреть, кто страна-изгой. У нас много друзей в мире. У нас много партнеров. Да, мы переориентировали и взаимодействие, и для себя выбрали новые рынки, но это не говорит, что мы изгои. И мы не будем ими никогда", - заявил Володин в эфире "Радио КП".
Он привел несколько примеров того, как в отношении некоторых стран санкционные инструменты не действовали, и пришлось прибегнуть к военной силе.
"Пример – Ливия процветающая. Пример – Ирак. Пример – Сирия, с которой они не смогли ничего сделать, учитывая помощь со стороны Российской Федерации. Посмотрите на Афганистан. Это вам пример, где они смогли сломить, где они смогли, соответственно, завоевать. Там разруха", - добавил Володин.
Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.