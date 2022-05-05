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Россия не станет страной-изгоем, заявил Володин - РИА Новости, 05.05.2022
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Россия не станет страной-изгоем, заявил Володин
Россия не станет страной-изгоем, заявил Володин - РИА Новости, 05.05.2022
Россия не станет страной-изгоем, заявил Володин
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия не является и никогда не будет страной-изгоем, страна выбирает новые рынки и у нее много друзей в мире. РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T21:51
2022-05-05T21:51
россия
в мире
вячеслав володин
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия не является и никогда не будет страной-изгоем, страна выбирает новые рынки и у нее много друзей в мире.Он привел несколько примеров того, как в отношении некоторых стран санкционные инструменты не действовали, и пришлось прибегнуть к военной силе."Пример – Ливия процветающая. Пример – Ирак. Пример – Сирия, с которой они не смогли ничего сделать, учитывая помощь со стороны Российской Федерации. Посмотрите на Афганистан. Это вам пример, где они смогли сломить, где они смогли, соответственно, завоевать. Там разруха", - добавил Володин.Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
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россия, в мире, вячеслав володин
21:51 05.05.2022
 
Россия не станет страной-изгоем, заявил Володин

Спикер Госдумы Володин заявил, что Россия не является и не станет страной-изгоем

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия не является и никогда не будет страной-изгоем, страна выбирает новые рынки и у нее много друзей в мире.
"Мы не являемся страной-изгоем. Еще надо посмотреть, кто страна-изгой. У нас много друзей в мире. У нас много партнеров. Да, мы переориентировали и взаимодействие, и для себя выбрали новые рынки, но это не говорит, что мы изгои. И мы не будем ими никогда", - заявил Володин в эфире "Радио КП".
Он привел несколько примеров того, как в отношении некоторых стран санкционные инструменты не действовали, и пришлось прибегнуть к военной силе.
"Пример – Ливия процветающая. Пример – Ирак. Пример – Сирия, с которой они не смогли ничего сделать, учитывая помощь со стороны Российской Федерации. Посмотрите на Афганистан. Это вам пример, где они смогли сломить, где они смогли, соответственно, завоевать. Там разруха", - добавил Володин.
Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
Вчера, 21:26
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