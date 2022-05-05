https://ria.ru/20220505/volodin-1787094475.html

Россия не станет страной-изгоем, заявил Володин

Россия не станет страной-изгоем, заявил Володин - РИА Новости, 05.05.2022

Россия не станет страной-изгоем, заявил Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия не является и никогда не будет страной-изгоем, страна выбирает новые рынки и у нее много друзей в мире. РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T21:51

2022-05-05T21:51

2022-05-05T21:51

россия

в мире

вячеслав володин

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия не является и никогда не будет страной-изгоем, страна выбирает новые рынки и у нее много друзей в мире.Он привел несколько примеров того, как в отношении некоторых стран санкционные инструменты не действовали, и пришлось прибегнуть к военной силе."Пример – Ливия процветающая. Пример – Ирак. Пример – Сирия, с которой они не смогли ничего сделать, учитывая помощь со стороны Российской Федерации. Посмотрите на Афганистан. Это вам пример, где они смогли сломить, где они смогли, соответственно, завоевать. Там разруха", - добавил Володин.Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.

https://ria.ru/20220505/volodin-1787092327.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

россия, в мире, вячеслав володин