https://ria.ru/20220505/vertolety-1786915066.html

На Тайване заявили, что не смогут закупить американские вертолеты MH-60R

На Тайване заявили, что не смогут закупить американские вертолеты MH-60R - РИА Новости, 05.05.2022

На Тайване заявили, что не смогут закупить американские вертолеты MH-60R

Тайвань отказался от планов покупки американских противолодочных многоцелевых вертолетов Sikorsky MH-60R из-за их высокой стоимости, сообщает в четверг... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T09:20

2022-05-05T09:20

2022-05-05T14:23

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ПЕКИН, 5 мая — РИА Новости. Тайвань отказался от планов покупки американских противолодочных многоцелевых вертолетов Sikorsky MH-60R из-за их высокой стоимости, сообщает в четверг тайваньское интернет-издание Up Media со ссылкой на министерство обороны острова."Цена на противолодочные вертолеты слишком высока, она выходит за рамки возможностей нашей страны", — приводит издание слова министра обороны острова Цю Гочжэна, которые он озвучил в ходе выступления в Законодательном Юане (парламенте) в четверг.Осенью прошлого года сообщалось, что Тайвань планирует покупку 12 вертолетов MH-60R.Ранее газета South China Morning Post сообщила, что США откладывают поставки вооружения на Тайвань из-за перегруженности своего военно-промышленного комплекса в связи с ситуацией на Украине. В августе 2021 года американский Госдеп одобрил пакет военной помощи Тайваню на 750 миллионов долларов. Поставка 40 самоходных гаубиц M109A6, известных как Paladin, ожидалась Тайванем в 2023 году. Как сообщает газета, поставка гаубиц будет отложена до 2026 года.Как заявили в министерстве обороны острова, Тайвань в настоящее время изучает альтернативные возможности получения дальнобойных видов вооружений на фоне задержки поставок самоходных гаубиц из США.В посольстве КНР в Вашингтоне ранее заявили, что США должны прекратить снабжать Тайвань оружием. По словам китайских дипломатов, Пекин оставляет за собой право на ответ в случае вмешательства в ситуацию вокруг острова.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20220502/tayvan-1786539367.html

https://ria.ru/20220502/pentagon-1786595320.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, тайвань, сша, китай, технологии