https://ria.ru/20220505/vasilev-1786558625.html

Васильев: "Меня веселят вопросы про эмиграцию — я сделал это еще в 1982-м"

Васильев: "Меня веселят вопросы про эмиграцию — я сделал это еще в 1982-м" - РИА Новости, 05.05.2022

Васильев: "Меня веселят вопросы про эмиграцию — я сделал это еще в 1982-м"

С временным уходом программы "Модный приговор" из эфира Первого канала пошли слухи, что ее ведущий Александр Васильев эмигрировал. Однако сам историк моды в... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T08:00

2022-05-05T08:00

2022-05-05T12:36

шоубиз

антон чехов

сергей рахманинов

ольга любимова

россия

европа

зеленоградск

театральный музей имени бахрушина

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости, Роман Харрасов. С временным уходом программы "Модный приговор" из эфира Первого канала пошли слухи, что ее ведущий Александр Васильев эмигрировал. Однако сам историк моды в эксклюзивном интервью РИА Новости не просто опроверг это, но и объяснил, почему подобные предположения абсурдны. Кроме того, эксперт рассказал о скором появлении в стране Музея курортной моды, своей "отмене" в Европе и перспективах текстильной промышленности. Эмиграция и отмена в Европе: какое гражданство у Васильева— Пошли слухи, что вы эмигрировали. Это так?— Вопрос об эмиграции меня всегда очень веселит, так как я эмигрировал в 1982 году. А потом вернулся в Россию и работаю здесь, потому что это моя родина, и переезжать отсюда я совершенно не планирую. У меня много творческих проектов тут. И никогда я не скрывал французское гражданство, полученное в годы моей советской эмиграции. Во Франции у меня есть квартира. И конечно, я могу время от времени по разным делам уезжать в Европу. Людей это очень удивляет почему-то. Но моя работа связана с разными точками мира. Сейчас я в России — в Зеленоградске под Калининградом — на монтаже первого в стране Музея курортной моды.— Сейчас Европа отменяет все русское. Вас это коснулось?— Я тоже пострадал. Меня пригласили художником по костюмам в Германию. В опере Эссена должен был быть балет "Три сестры" на музыку Сергея Рахманинова по мотивам пьесы Антона Чехова в постановке израильского хореографа русского происхождения Валерия Панова — сняли.Мне кажется, отмена всего русского — временное явление, но как долго это продлится, прогнозов давать не буду.— У вас есть помещение от мэрии Парижа, в котором хранится часть вашей коллекции. Не выселяют?— Действительно, власти Парижа однажды предоставили мне право льготной аренды помещения. И никаких изменений в этом вопросе нет.— Почему не перевезете коллекцию в Россию?— Я просил подобное помещение, в том числе и в Москве. Был у четырех министров культуры, и все мне ответили, что зданий для хранения частных коллекций нет. Нет так нет.Любимова дала добро: когда откроется Музей курортной моды— Но все же часть вашей коллекции, судя по всему, будет в России. Можно подробнее о Музее курортной моды?— Это из моей личной коллекции, создан по инициативе частного инвестора. Откроется в мае в помещении бывшего кинотеатра "Волна", построенного в 1967-м. Историческое здание, да еще и на Курортном проспекте.Более 100 силуэтов и аксессуаров: купальники, теннисные платья, летние костюмы, круизные коллекции, солнечные очки, обувь и духи. Коллекция охватывает два с половиной века. И Зеленоградск — это не простой город, а старинный (бывший немецкий) курорт Кранц.— Есть планы подобных музеев в других городах?— Конечно, мне бы хотелось сделать это в Сочи, Геленджике, Пятигорске — на курортах. Как правило, там есть художественные музеи, но на отдыхе меньше всего хотят смотреть живопись и скульптуру. Мой проект — прежде всего положительные эмоции.Это важно для меня, потому что я много лет лоббирую создание Музея моды в России. Считаю, это необходимо в любой ситуации. Страна стремится сохранять традиции, а история костюма и моды — это часть культуры народа и семьи.— Вы даже с министром Ольгой Любимовой обсуждали этот вопрос…— Я сразу хочу сказать, что очень рад такому министру. Она очаровательна! Я слежу за ее деятельностью: очень много ежедневных встреч и много благих дел для нашей культуры.Но мне объяснили, что в России есть закон: создавать не новые музеи, а только филиалы уже существующих. Я подписал трехлетний контракт с Театральным музеем имени Бахрушина. Правда, он сейчас закрылся на капитальный ремонт, и я очень расстроен.— Будете искать другие?— Нет, потому что Бахрушинский мне рекомендовала Любимова. Уверен, что министр культуры уж точно знает об имеющихся возможностях.— Что в итоге планируется предпринять?— Речь идет о новом здании — кинотеатре "Пять звезд". Его хотят преобразовать под музейное пространство, где я могу выставить коллекцию гардеробов звезд русской и советской культуры. Скажем, платья Скобцевой, Фатеевой, Плисецкой, Пугачевой и других.Я полон сил и уверенности, что этот вопрос разрешится.Санкции и ткани: что будет с текстильной промышленностью— А что с программой "Модный приговор"? Съемки продолжатся?— Как вы знаете, весь развлекательный контент Первого канала 24 февраля сняли с эфира. "Модный приговор" вернется. Но сроки пока не оговорены. Есть еще восемь готовых программ, которые можно поставить в эфир в любую минуту.— По вашим же словам, вы не стилист, не дизайнер, а именно историк моды. Однако эту сферу знаете глубоко. Как считаете, с уходом тяжелого люкса что-то поменяется в стране?— Я много лет работаю научным руководителем отделения "Теория моды" при философском факультете МГУ, и это позволяет мне выявлять социологические и философские черты и функции современной моды. Это интересно, и об этом стоит говорить.Уход тяжелого люкса нас не затронет абсолютно. Много брендовых изделий отшивается в Китае. Они его привезут. Возможно, изменится цена, но тем не менее.— Будет толчок для российских дизайнеров?— Конечно! Сейчас гораздо больше возможностей для них. Есть одно но: ткани привозные. Нельзя убить дизайн: у нас есть институты, творческие люди. К сожалению, текстильная промышленность хромает на обе ноги.— Можно ли исправить ситуацию в ближайшее время?— Не думаю. У нас производят очень много технических тканей: палаточное полотно, простынное, больничная байка. Но из этого не сошьешь модную одежду.Уверен, фабрики сосредоточатся на совершенно других задачах — никак не на изящных тканях, раз на это не нашлось времени с 1990-х. — Есть ли что-то, что вам нравится в обычной повседневной одежде россиян?— Все стали одеваться гораздо лучше. Думаю, в том числе благодаря "Модному приговору". Люди теперь задумываются, что им подходит. Это огромный прогресс.

https://ria.ru/20220430/kirkorov-1785906994.html

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Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

антон чехов, сергей рахманинов, ольга любимова, россия, европа, зеленоградск, театральный музей имени бахрушина, мода, александр васильев (историк моды), первый канал (телеканал), культура, интервью - культура