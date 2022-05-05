08:00 05.05.2022 (обновлено: 12:36 05.05.2022)
Васильев: "Меня веселят вопросы про эмиграцию — я сделал это еще в 1982-м"
© Фото : Алексей Лапаев/Первый каналИсторик моды Александр Васильев
© Фото : Алексей Лапаев/Первый канал
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости, Роман Харрасов. С временным уходом программы "Модный приговор" из эфира Первого канала пошли слухи, что ее ведущий Александр Васильев эмигрировал. Однако сам историк моды в эксклюзивном интервью РИА Новости не просто опроверг это, но и объяснил, почему подобные предположения абсурдны. Кроме того, эксперт рассказал о скором появлении в стране Музея курортной моды, своей "отмене" в Европе и перспективах текстильной промышленности.
Эмиграция и отмена в Европе: какое гражданство у Васильева
— Пошли слухи, что вы эмигрировали. Это так?
— Вопрос об эмиграции меня всегда очень веселит, так как я эмигрировал в 1982 году. А потом вернулся в Россию и работаю здесь, потому что это моя родина, и переезжать отсюда я совершенно не планирую. У меня много творческих проектов тут. И никогда я не скрывал французское гражданство, полученное в годы моей советской эмиграции. Во Франции у меня есть квартира. И конечно, я могу время от времени по разным делам уезжать в Европу. Людей это очень удивляет почему-то. Но моя работа связана с разными точками мира. Сейчас я в России — в Зеленоградске под Калининградом — на монтаже первого в стране Музея курортной моды.
© Фото из личного архива Александра ВасильеваИсторик моды Александр Васильев
© Фото из личного архива Александра Васильева
Историк моды Александр Васильев
— Сейчас Европа отменяет все русское. Вас это коснулось?
— Я тоже пострадал. Меня пригласили художником по костюмам в Германию. В опере Эссена должен был быть балет "Три сестры" на музыку Сергея Рахманинова по мотивам пьесы Антона Чехова в постановке израильского хореографа русского происхождения Валерия Панова — сняли.
Мне кажется, отмена всего русского — временное явление, но как долго это продлится, прогнозов давать не буду.
© Фото из личного архива Александра ВасильеваИсторик моды Александр Васильев
© Фото из личного архива Александра Васильева
Историк моды Александр Васильев
— У вас есть помещение от мэрии Парижа, в котором хранится часть вашей коллекции. Не выселяют?
— Действительно, власти Парижа однажды предоставили мне право льготной аренды помещения. И никаких изменений в этом вопросе нет.
— Почему не перевезете коллекцию в Россию?
— Я просил подобное помещение, в том числе и в Москве. Был у четырех министров культуры, и все мне ответили, что зданий для хранения частных коллекций нет. Нет так нет.
Выставка "Гламур 80-х" на ВДНХ
Любимова дала добро: когда откроется Музей курортной моды
— Но все же часть вашей коллекции, судя по всему, будет в России. Можно подробнее о Музее курортной моды?
— Это из моей личной коллекции, создан по инициативе частного инвестора. Откроется в мае в помещении бывшего кинотеатра "Волна", построенного в 1967-м. Историческое здание, да еще и на Курортном проспекте.
Более 100 силуэтов и аксессуаров: купальники, теннисные платья, летние костюмы, круизные коллекции, солнечные очки, обувь и духи. Коллекция охватывает два с половиной века. И Зеленоградск — это не простой город, а старинный (бывший немецкий) курорт Кранц.
Город Зеленоградск Калининградской области
— Есть планы подобных музеев в других городах?
— Конечно, мне бы хотелось сделать это в Сочи, Геленджике, Пятигорске — на курортах. Как правило, там есть художественные музеи, но на отдыхе меньше всего хотят смотреть живопись и скульптуру. Мой проект — прежде всего положительные эмоции.
Это важно для меня, потому что я много лет лоббирую создание Музея моды в России. Считаю, это необходимо в любой ситуации. Страна стремится сохранять традиции, а история костюма и моды — это часть культуры народа и семьи.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкИсторик моды Александр Васильев на открытии своей выставки "Гламур 80-х" на ВДНХ в Москве
Историк моды Александр Васильев на открытии своей выставки "Гламур 80-х" на ВДНХ в Москве
— Вы даже с министром Ольгой Любимовой обсуждали этот вопрос…
— Я сразу хочу сказать, что очень рад такому министру. Она очаровательна! Я слежу за ее деятельностью: очень много ежедневных встреч и много благих дел для нашей культуры.
Но мне объяснили, что в России есть закон: создавать не новые музеи, а только филиалы уже существующих. Я подписал трехлетний контракт с Театральным музеем имени Бахрушина. Правда, он сейчас закрылся на капитальный ремонт, и я очень расстроен.
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— Будете искать другие?
— Нет, потому что Бахрушинский мне рекомендовала Любимова. Уверен, что министр культуры уж точно знает об имеющихся возможностях.
— Что в итоге планируется предпринять?
— Речь идет о новом здании — кинотеатре "Пять звезд". Его хотят преобразовать под музейное пространство, где я могу выставить коллекцию гардеробов звезд русской и советской культуры. Скажем, платья Скобцевой, Фатеевой, Плисецкой, Пугачевой и других.
Я полон сил и уверенности, что этот вопрос разрешится.
Санкции и ткани: что будет с текстильной промышленностью
— А что с программой "Модный приговор"? Съемки продолжатся?
— Как вы знаете, весь развлекательный контент Первого канала 24 февраля сняли с эфира. "Модный приговор" вернется. Но сроки пока не оговорены. Есть еще восемь готовых программ, которые можно поставить в эфир в любую минуту.
© Александр Лапаев/Первый каналИсторик моды Александр Васильев
© Александр Лапаев/Первый канал
Историк моды Александр Васильев
— По вашим же словам, вы не стилист, не дизайнер, а именно историк моды. Однако эту сферу знаете глубоко. Как считаете, с уходом тяжелого люкса что-то поменяется в стране?
— Я много лет работаю научным руководителем отделения "Теория моды" при философском факультете МГУ, и это позволяет мне выявлять социологические и философские черты и функции современной моды. Это интересно, и об этом стоит говорить.
Уход тяжелого люкса нас не затронет абсолютно. Много брендовых изделий отшивается в Китае. Они его привезут. Возможно, изменится цена, но тем не менее.
— Будет толчок для российских дизайнеров?
— Конечно! Сейчас гораздо больше возможностей для них. Есть одно но: ткани привозные. Нельзя убить дизайн: у нас есть институты, творческие люди. К сожалению, текстильная промышленность хромает на обе ноги.
Девушка рассматривает образцы ткани
— Можно ли исправить ситуацию в ближайшее время?
— Не думаю. У нас производят очень много технических тканей: палаточное полотно, простынное, больничная байка. Но из этого не сошьешь модную одежду.
Уверен, фабрики сосредоточатся на совершенно других задачах — никак не на изящных тканях, раз на это не нашлось времени с 1990-х.
— Есть ли что-то, что вам нравится в обычной повседневной одежде россиян?
— Все стали одеваться гораздо лучше. Думаю, в том числе благодаря "Модному приговору". Люди теперь задумываются, что им подходит. Это огромный прогресс.
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