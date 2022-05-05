https://ria.ru/20220505/ukraina-1787093666.html

Шольц и Байден заявили о "существенной и непрерывной" поддержке Украины

Шольц и Байден заявили о "существенной и непрерывной" поддержке Украины - РИА Новости, 05.05.2022

Шольц и Байден заявили о "существенной и непрерывной" поддержке Украины

Канцлер ФРГ Олаф Шольц обсудил в телефонной беседе с президентом США Джо Байденом ситуацию на Украине, лидеры обеих стран заявили о намерении поддерживать... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T21:40

2022-05-05T21:40

2022-05-05T21:40

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БЕРЛИН, 5 мая - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц обсудил в телефонной беседе с президентом США Джо Байденом ситуацию на Украине, лидеры обеих стран заявили о намерении поддерживать страну "существенно и непрерывно", сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт."В центре беседы была продолжающаяся российская наступательная война против Украины. Стороны обменялись мнениями по военной ситуации, а также о положении дел в поддержке Украины. Они согласились, что Украину необходимо и далее поддерживать существенно и непрерывно в реализации ее легитимного права на самооборону", - заявил Хебештрайт журналистам.Они отметили также, что Россия должна немедленно прекратить военные действия на Украине, вывести войска и восстановить таким образом суверенитет и территориальную целостность Украины. "Канцлер и американский президент подчеркнули, что они не признают никакие шаги, которые будут идти вразрез с территориальными суверенитетом и целостность Украины и что эти шаги не получат никакой легитимности. Они решительно осудили последние высказывания российского руководства по дискредитации демократически легитимного украинского руководства", - добавил Хебештрайт.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://radiosputnik.ria.ru/20220505/frg-1787088643.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220505/primakov-1787092652.html

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в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс