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Шольц и Байден заявили о "существенной и непрерывной" поддержке Украины - РИА Новости, 05.05.2022
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Шольц и Байден заявили о "существенной и непрерывной" поддержке Украины
Шольц и Байден заявили о "существенной и непрерывной" поддержке Украины - РИА Новости, 05.05.2022
Шольц и Байден заявили о "существенной и непрерывной" поддержке Украины
Канцлер ФРГ Олаф Шольц обсудил в телефонной беседе с президентом США Джо Байденом ситуацию на Украине, лидеры обеих стран заявили о намерении поддерживать... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T21:40
2022-05-05T21:40
в мире
владимир путин
украина
россия
донбасс
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БЕРЛИН, 5 мая - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц обсудил в телефонной беседе с президентом США Джо Байденом ситуацию на Украине, лидеры обеих стран заявили о намерении поддерживать страну "существенно и непрерывно", сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт."В центре беседы была продолжающаяся российская наступательная война против Украины. Стороны обменялись мнениями по военной ситуации, а также о положении дел в поддержке Украины. Они согласились, что Украину необходимо и далее поддерживать существенно и непрерывно в реализации ее легитимного права на самооборону", - заявил Хебештрайт журналистам.Они отметили также, что Россия должна немедленно прекратить военные действия на Украине, вывести войска и восстановить таким образом суверенитет и территориальную целостность Украины. "Канцлер и американский президент подчеркнули, что они не признают никакие шаги, которые будут идти вразрез с территориальными суверенитетом и целостность Украины и что эти шаги не получат никакой легитимности. Они решительно осудили последние высказывания российского руководства по дискредитации демократически легитимного украинского руководства", - добавил Хебештрайт.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://radiosputnik.ria.ru/20220505/frg-1787088643.html
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в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс
21:40 05.05.2022
 
Шольц и Байден заявили о "существенной и непрерывной" поддержке Украины

Хебештрайт: Шольц и Байден заявили о "существенной и непрерывной" поддержке Украины

© AP Photo / Michael SohnКанцлер Германии Олаф Шольц выступает на заседании Бундестага
Канцлер Германии Олаф Шольц выступает на заседании Бундестага - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© AP Photo / Michael Sohn
Канцлер Германии Олаф Шольц выступает на заседании Бундестага. Архивное фото
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БЕРЛИН, 5 мая - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц обсудил в телефонной беседе с президентом США Джо Байденом ситуацию на Украине, лидеры обеих стран заявили о намерении поддерживать страну "существенно и непрерывно", сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.
"В центре беседы была продолжающаяся российская наступательная война против Украины. Стороны обменялись мнениями по военной ситуации, а также о положении дел в поддержке Украины. Они согласились, что Украину необходимо и далее поддерживать существенно и непрерывно в реализации ее легитимного права на самооборону", - заявил Хебештрайт журналистам.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Доме приемов МИД России - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
Вчера, 20:56В мире
Глава МИД ФРГ посетит Киев, заявил Шольц
Они отметили также, что Россия должна немедленно прекратить военные действия на Украине, вывести войска и восстановить таким образом суверенитет и территориальную целостность Украины. "Канцлер и американский президент подчеркнули, что они не признают никакие шаги, которые будут идти вразрез с территориальными суверенитетом и целостность Украины и что эти шаги не получат никакой легитимности. Они решительно осудили последние высказывания российского руководства по дискредитации демократически легитимного украинского руководства", - добавил Хебештрайт.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Руководитель Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Евгений Примаков на пресс-конференции, приуроченной к старту акции Георгиевская ленточка, в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
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