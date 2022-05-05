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Премьер Польши: Киев получает лишь четверть необходимой гуманитарной помощи - РИА Новости, 05.05.2022
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Премьер Польши: Киев получает лишь четверть необходимой гуманитарной помощи
Премьер Польши: Киев получает лишь четверть необходимой гуманитарной помощи - РИА Новости, 05.05.2022
Премьер Польши: Киев получает лишь четверть необходимой гуманитарной помощи
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Украина получает только четверть необходимой гуманитарной помощи. РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T13:57
2022-05-05T13:57
в мире
владимир путин
украина
россия
киев
гуманитарная помощь
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ВАРШАВА, 5 мая – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Украина получает только четверть необходимой гуманитарной помощи."Украине необходимо 12 тысяч тонн гуманитарной помощи ежедневно. Такую информацию мы получили от наших друзей на Украине. Сейчас поставляется только 3 тысячи тонн такой помощи. Это менее 25% текущих потребностей", - сказал Моравецкий, открывая международную конференцию доноров для Украины в четверг в Варшаве."Нам нужно больше средств на продукты, средства гигиены. Это все нужно сейчас. Надеюсь, что сегодняшняя конференция поможет нам собрать эти средства", - добавил он. При этом Моравецкий сообщил, что Варшава уже передала Киеву более 180 тысяч тонн гуманитарной помощи.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.
https://ria.ru/20220430/makron-1786356607.html
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в мире, владимир путин, украина, россия, киев, гуманитарная помощь
13:57 05.05.2022
 
Премьер Польши: Киев получает лишь четверть необходимой гуманитарной помощи

Премьер Польши Моравецкий: Украина получает лишь четверть необходимой гуманитарной помощи

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкгуманитарная помощь. Польша
гуманитарная помощь. Польша - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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ВАРШАВА, 5 мая – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Украина получает только четверть необходимой гуманитарной помощи.
"Украине необходимо 12 тысяч тонн гуманитарной помощи ежедневно. Такую информацию мы получили от наших друзей на Украине. Сейчас поставляется только 3 тысячи тонн такой помощи. Это менее 25% текущих потребностей", - сказал Моравецкий, открывая международную конференцию доноров для Украины в четверг в Варшаве.
"Нам нужно больше средств на продукты, средства гигиены. Это все нужно сейчас. Надеюсь, что сегодняшняя конференция поможет нам собрать эти средства", - добавил он. При этом Моравецкий сообщил, что Варшава уже передала Киеву более 180 тысяч тонн гуманитарной помощи.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.
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