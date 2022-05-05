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Мирная жительница погибла в Донецке из-за обстрела украинских войск - РИА Новости, 05.05.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220505/ukraina-1786967948.html
Мирная жительница погибла в Донецке из-за обстрела украинских войск
Мирная жительница погибла в Донецке из-за обстрела украинских войск - РИА Новости, 05.05.2022
Мирная жительница погибла в Донецке из-за обстрела украинских войск
Мирная жительница погибла в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T12:32
2022-05-05T12:36
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
россия
вооруженные силы украины
днр
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ДОНЕЦК, 5 мая - РИА Новости. Мирная жительница погибла в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики."Украинские боевики выпустили несколько снарядов калибром 122 мм. Осколками убита мирная жительница по ул. Соколовского", - сообщил штаб в своем Telegram-канале.Ранее в ДНР сообщали, что обстрелы Петровского района Донецка велись в 11.09 и 11.22 (совпадает с мск), в сумме было выпущено девять снарядов.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, украина, россия, вооруженные силы украины, днр
12:32 05.05.2022 (обновлено: 12:36 05.05.2022)
 
Мирная жительница погибла в Донецке из-за обстрела украинских войск

Представительство в ДНР: мирная жительница погибла в Донецке из-за обстрела ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи в Донецке
Автомобиль скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 мая - РИА Новости. Мирная жительница погибла в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.
"Украинские боевики выпустили несколько снарядов калибром 122 мм. Осколками убита мирная жительница по ул. Соколовского", - сообщил штаб в своем Telegram-канале.
Ранее в ДНР сообщали, что обстрелы Петровского района Донецка велись в 11.09 и 11.22 (совпадает с мск), в сумме было выпущено девять снарядов.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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