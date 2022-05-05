12:30 05.05.2022 (обновлено: 12:50 05.05.2022)
Евродепутат назвала США разжигателем войны на Украине
Евродепутат Клэр Дейли заявила, что США больше всех выигрывают от украинского кризиса
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Здание штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. США больше всех выигрывают от украинского кризиса, тогда как Европе приходится платить высокую цену, передает CGTN слова евродепутата Клэр Дейли.
"Именно заинтересованность Вашингтона в разжигании конфликта с целью ослабить Россию и является главной причиной того, что кризис до сих пор не смогли урегулировать", — сказала она в интервью в кулуарах пленарного заседания в Страсбурге.
По мнению Дейли, американцы видят в сложившейся ситуации возможность открыть новый рынок, чтобы у их военной промышленности "наступили счастливые дни".
На прошлой неделе глава Пентагона по итогам визита в Киев заявил, что США стремятся ослабить Россию так, чтобы "она не могла предпринимать такие же действия, как на Украине". Его слова вызвали волну критики в России. Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев напомнил, что Москва заинтересована в скорейшем завершении специальной военной операции, тогда как западные страны стремятся к ее затягиванию "хоть до последнего украинца". По мнению посла в Вашингтоне Анатолия Антонова, американцы пытаются сохранить очаг нестабильности в Европе и сплотить вокруг себя западных союзников, чтобы удержать позиции на мировой арене.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.