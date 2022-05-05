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Евродепутат назвала США разжигателем войны на Украине - РИА Новости, 05.05.2022
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Евродепутат назвала США разжигателем войны на Украине
Евродепутат назвала США разжигателем войны на Украине - РИА Новости, 05.05.2022
Евродепутат назвала США разжигателем войны на Украине
США больше всех выигрывают от украинского кризиса, тогда как Европе приходится платить высокую цену, передает CGTN слова евродепутата Клэр Дейли. РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T12:30
2022-05-05T12:50
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. США больше всех выигрывают от украинского кризиса, тогда как Европе приходится платить высокую цену, передает CGTN слова евродепутата Клэр Дейли.По мнению Дейли, американцы видят в сложившейся ситуации возможность открыть новый рынок, чтобы у их военной промышленности "наступили счастливые дни"."Некоторые представители США хотят, чтобы в таких странах, как, например, Германия обанкротились целые отрасли. И немецкое руководство, похоже, готово с этим согласиться, в то время как в Америке продолжают делать бизнес", — подчеркнула парламентарий.На прошлой неделе глава Пентагона по итогам визита в Киев заявил, что США стремятся ослабить Россию так, чтобы "она не могла предпринимать такие же действия, как на Украине". Его слова вызвали волну критики в России. Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев напомнил, что Москва заинтересована в скорейшем завершении специальной военной операции, тогда как западные страны стремятся к ее затягиванию "хоть до последнего украинца". По мнению посла в Вашингтоне Анатолия Антонова, американцы пытаются сохранить очаг нестабильности в Европе и сплотить вокруг себя западных союзников, чтобы удержать позиции на мировой арене.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220505/ssha-1786929987.html
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в мире, николай патрушев, анатолий антонов, европа, сша, россия, европарламент, министерство обороны сша, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии, украина
12:30 05.05.2022 (обновлено: 12:50 05.05.2022)
 
Евродепутат назвала США разжигателем войны на Украине

Евродепутат Клэр Дейли заявила, что США больше всех выигрывают от украинского кризиса

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Здание штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. США больше всех выигрывают от украинского кризиса, тогда как Европе приходится платить высокую цену, передает CGTN слова евродепутата Клэр Дейли.

"Именно заинтересованность Вашингтона в разжигании конфликта с целью ослабить Россию и является главной причиной того, что кризис до сих пор не смогли урегулировать", — сказала она в интервью в кулуарах пленарного заседания в Страсбурге.

По мнению Дейли, американцы видят в сложившейся ситуации возможность открыть новый рынок, чтобы у их военной промышленности "наступили счастливые дни".
"Некоторые представители США хотят, чтобы в таких странах, как, например, Германия обанкротились целые отрасли. И немецкое руководство, похоже, готово с этим согласиться, в то время как в Америке продолжают делать бизнес", — подчеркнула парламентарий.
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На прошлой неделе глава Пентагона по итогам визита в Киев заявил, что США стремятся ослабить Россию так, чтобы "она не могла предпринимать такие же действия, как на Украине". Его слова вызвали волну критики в России. Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев напомнил, что Москва заинтересована в скорейшем завершении специальной военной операции, тогда как западные страны стремятся к ее затягиванию "хоть до последнего украинца". По мнению посла в Вашингтоне Анатолия Антонова, американцы пытаются сохранить очаг нестабильности в Европе и сплотить вокруг себя западных союзников, чтобы удержать позиции на мировой арене.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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