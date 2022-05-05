https://ria.ru/20220505/ukraina-1786943853.html

Украинские войска одновременно обстреляли Ясиноватую и Донецк

Украинские войска одновременно обстреляли Ясиноватую и Донецк - РИА Новости, 05.05.2022

Украинские войска одновременно обстреляли Ясиноватую и Донецк

Украинские войска в 11.09 мск одновременно обстреляли Ясиноватую из РСЗО "Град" и Петровский район Донецка снарядами калибром 122 миллиметра, сообщает... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T11:30

2022-05-05T11:30

2022-05-05T11:44

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вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ДОНЕЦК, 5 мая – РИА Новости. Украинские войска в 11.09 мск одновременно обстреляли Ясиноватую из РСЗО "Град" и Петровский район Донецка снарядами калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 11:09 – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 4 ракеты из БМ-21 "Град"; 11:09 – населенный пункт Новомихайловка – город Донецк (Петровский р-н): выпущено 4 снаряда калибром 122 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220505/donbass-1786940625.html

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в мире, россия, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)