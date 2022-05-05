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Украинские войска одновременно обстреляли Ясиноватую и Донецк - РИА Новости, 05.05.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220505/ukraina-1786943853.html
Украинские войска одновременно обстреляли Ясиноватую и Донецк
Украинские войска одновременно обстреляли Ясиноватую и Донецк - РИА Новости, 05.05.2022
Украинские войска одновременно обстреляли Ясиноватую и Донецк
Украинские войска в 11.09 мск одновременно обстреляли Ясиноватую из РСЗО "Град" и Петровский район Донецка снарядами калибром 122 миллиметра, сообщает... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T11:30
2022-05-05T11:44
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ДОНЕЦК, 5 мая – РИА Новости. Украинские войска в 11.09 мск одновременно обстреляли Ясиноватую из РСЗО "Град" и Петровский район Донецка снарядами калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 11:09 – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 4 ракеты из БМ-21 "Град"; 11:09 – населенный пункт Новомихайловка – город Донецк (Петровский р-н): выпущено 4 снаряда калибром 122 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, россия, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
11:30 05.05.2022 (обновлено: 11:44 05.05.2022)
 
Украинские войска одновременно обстреляли Ясиноватую и Донецк

Представительство ДНР: ВСУ одновременно обстреляли Ясиноватую и Донецк

© AP Photo / Rodrigo AbdУкраинский военный на блокпосту
Украинский военный на блокпосту - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© AP Photo / Rodrigo Abd
Украинский военный на блокпосту. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 мая – РИА Новости. Украинские войска в 11.09 мск одновременно обстреляли Ясиноватую из РСЗО "Град" и Петровский район Донецка снарядами калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 11:09 – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 4 ракеты из БМ-21 "Град"; 11:09 – населенный пункт Новомихайловка – город Донецк (Петровский р-н): выпущено 4 снаряда калибром 122 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Осколки снаряда реактивной системы залпового огня Град - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
Вчера, 11:18Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские войска обстреляли из "Града" Минеральное в ДНР
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияСитуация в ДНР и ЛНРВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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