В СБ назвали Украину примером, почему государству нужно защищать ценности
Помощник Патрушева Мухитов: Украина показала, что государство должно защищать ценности
Башни Московского Кремля. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Пример нынешней Украины, скатившейся в "дремучее средневековье с оккультизмом, садистскими пытками и самосудом", показывает, что происходит с государством, не защищающим свои духовно-нравственные ценности, заявил помощник секретаря Совета безопасности РФ Наиль Мухитов.
Обсуждаемый сейчас проект основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей станет одним из главных документов стратегического планирования, направленных на реализацию целей и задач в этой сфере, поставленных стратегией национальной безопасности России, отметил Мухитов в интервью российскому журналу "Национальная оборона".
"Большинство в России не сомневается в значимости документа... Нам важно сегодня направить усилия на защиту исторической правды, на укрепление гражданского единства, межнационального и межконфессионального согласия, на неприятие гражданами навязываемых извне деструктивных идей, а также чуждых нам западных стереотипов и моделей поведения", - сказал Мухитов.
"Пример Украины очень наглядно показал всем, что может произойти, если таких мер не предпринимать. Эта страна, попавшая под внешнее управление, скатилась в дремучее средневековье с оккультизмом, садистскими пытками и самосудом. Боевики ВСУ, территориальной обороны и нацбатов вообще, похоже, регрессировали до первобытной эпохи, будучи охваченными поистине животными инстинктами", - отметил помощник секретаря Совбеза.
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