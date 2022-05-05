https://ria.ru/20220505/tsennosti-1786968761.html

В СБ назвали Украину примером, почему государству нужно защищать ценности

В СБ назвали Украину примером, почему государству нужно защищать ценности - РИА Новости, 05.05.2022

В СБ назвали Украину примером, почему государству нужно защищать ценности

Пример нынешней Украины, скатившейся в "дремучее средневековье с оккультизмом, садистскими пытками и самосудом", показывает, что происходит с государством, не... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T12:33

2022-05-05T12:33

2022-05-05T12:33

обострение ситуации в днр и лнр

общество

украина

россия

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совет безопасности рф

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Пример нынешней Украины, скатившейся в "дремучее средневековье с оккультизмом, садистскими пытками и самосудом", показывает, что происходит с государством, не защищающим свои духовно-нравственные ценности, заявил помощник секретаря Совета безопасности РФ Наиль Мухитов.Обсуждаемый сейчас проект основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей станет одним из главных документов стратегического планирования, направленных на реализацию целей и задач в этой сфере, поставленных стратегией национальной безопасности России, отметил Мухитов в интервью российскому журналу "Национальная оборона"."Большинство в России не сомневается в значимости документа... Нам важно сегодня направить усилия на защиту исторической правды, на укрепление гражданского единства, межнационального и межконфессионального согласия, на неприятие гражданами навязываемых извне деструктивных идей, а также чуждых нам западных стереотипов и моделей поведения", - сказал Мухитов."Пример Украины очень наглядно показал всем, что может произойти, если таких мер не предпринимать. Эта страна, попавшая под внешнее управление, скатилась в дремучее средневековье с оккультизмом, садистскими пытками и самосудом. Боевики ВСУ, территориальной обороны и нацбатов вообще, похоже, регрессировали до первобытной эпохи, будучи охваченными поистине животными инстинктами", - отметил помощник секретаря Совбеза.

https://ria.ru/20220501/kultura-1786358152.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, украина, россия, вооруженные силы украины, совет безопасности рф, ситуация в днр и лнр