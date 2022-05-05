https://ria.ru/20220505/tpu-1786916688.html
В Томске разработали первый российский 3D-принтер для работы в космосе
В Томске разработали первый российский 3D-принтер для работы в космосе - РИА Новости, 05.05.2022
В Томске разработали первый российский 3D-принтер для работы в космосе
Инженеры Томского политехнического университета (ТПУ) по заказу ракетно-космической корпорации "Энергия" имени С.П. Королева" завершили разработку первого... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T09:28
2022-05-05T09:28
2022-05-05T09:28
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ркк "энергия"
томский государственный университет
международная космическая станция (мкс)
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НОВОСИБИРСК, 5 мая — РИА Новости. Инженеры Томского политехнического университета (ТПУ) по заказу ракетно-космической корпорации "Энергия" имени С.П. Королева" завершили разработку первого российского 3D-принтера для печати в условиях невесомости, сообщает пресс-служба вуза.Работа выполнялась совместно со специалистами РКК "Энергия" (входит в "Роскосмос") и Томского государственного университета, которые создали программно-аппаратный комплекс для управления принтером.В вузе отметили, что разработка принтера со всеми необходимыми этапами заняла чуть больше трех лет. Перед специалистами Томского политеха стояла задача сделать аппарат, который позволит оперативно и непосредственно на станции создавать нужные космонавтам небольшие детали, чтобы их не пришлось доставлять с Земли."Главный научный и инженерный вызов заключался в том, что 3D-печать в невесомости отличается от земных условий. При печати на Земле гравитация вносит существенный вклад в "склеивание" слоев при послойном формировании детали. Отсутствие гравитации требует изменений и в технологии, и в конструкции принтера", — рассказали в ТПУ.3D-принтер — это аппарат размером с небольшой аналоговый телевизор. По заданной 3D-модели принтер послойно печатает нужный объект из термопластичных полимеров. Детали, изготовленные таким образом, получаются очень прочными, но при этом легкими. Рабочая камера принтера, в которой непосредственно происходит процесс печати, полностью герметичная. Она оснащена системами терморегулирования, вентиляции, циркуляции и очистки воздуха. В обычных принтерах такие элементы не предусмотрены."В будущем мы планируем участвовать в обучении космонавтов 3D-печати, работе с устройством. А когда эксперимент будет проходить непосредственно на борту МКС, планируется, что политехники будут участвовать в обработке результатов", — привели в вузе слова и.о. ректора Дмитрия Седнева.
https://ria.ru/20220428/kosmos-1785868212.html
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университетская наука, космос - риа наука, земля, роскосмос, ркк "энергия", томский государственный университет, международная космическая станция (мкс), томский политехнический университет, навигатор абитуриента, томск, россия
НОВОСИБИРСК, 5 мая — РИА Новости.
Инженеры Томского политехнического университета (ТПУ
) по заказу ракетно-космической корпорации "Энергия" имени С.П. Королева" завершили разработку первого российского 3D-принтера для печати в условиях невесомости, сообщает пресс-служба вуза.
Работа выполнялась совместно со специалистами РКК "Энергия" (входит в "Роскосмос") и Томского государственного университета, которые создали программно-аппаратный комплекс для управления принтером.
"Два летных образца принтера переданы заказчику. По информации "Роскосмоса", один из них будет отправлен на Международную космическую станцию уже в июне 2022 года. С его помощью российские космонавты смогут делать детали, необходимые для работы с оборудованием станции. Второй образец останется на Земле", — говорится в сообщении.
В вузе отметили, что разработка принтера со всеми необходимыми этапами заняла чуть больше трех лет. Перед специалистами Томского политеха стояла задача сделать аппарат, который позволит оперативно и непосредственно на станции создавать нужные космонавтам небольшие детали, чтобы их не пришлось доставлять с Земли.
"Главный научный и инженерный вызов заключался в том, что 3D-печать в невесомости отличается от земных условий. При печати на Земле гравитация вносит существенный вклад в "склеивание" слоев при послойном формировании детали. Отсутствие гравитации требует изменений и в технологии, и в конструкции принтера", — рассказали в ТПУ.
3D-принтер — это аппарат размером с небольшой аналоговый телевизор. По заданной 3D-модели принтер послойно печатает нужный объект из термопластичных полимеров. Детали, изготовленные таким образом, получаются очень прочными, но при этом легкими. Рабочая камера принтера, в которой непосредственно происходит процесс печати, полностью герметичная. Она оснащена системами терморегулирования, вентиляции, циркуляции и очистки воздуха. В обычных принтерах такие элементы не предусмотрены.
"В будущем мы планируем участвовать в обучении космонавтов 3D-печати, работе с устройством. А когда эксперимент будет проходить непосредственно на борту МКС, планируется, что политехники будут участвовать в обработке результатов", — привели в вузе слова и.о. ректора Дмитрия Седнева.