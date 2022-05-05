https://ria.ru/20220505/tpu-1786916688.html

В Томске разработали первый российский 3D-принтер для работы в космосе

В Томске разработали первый российский 3D-принтер для работы в космосе - РИА Новости, 05.05.2022

В Томске разработали первый российский 3D-принтер для работы в космосе

Инженеры Томского политехнического университета (ТПУ) по заказу ракетно-космической корпорации "Энергия" имени С.П. Королева" завершили разработку первого... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T09:28

2022-05-05T09:28

2022-05-05T09:28

наука

университетская наука

космос - риа наука

земля

роскосмос

ркк "энергия"

томский государственный университет

международная космическая станция (мкс)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1786916392_0:34:1191:704_1920x0_80_0_0_ec37c1ddd43dde04f558803a225fbe96.jpg

НОВОСИБИРСК, 5 мая — РИА Новости. Инженеры Томского политехнического университета (ТПУ) по заказу ракетно-космической корпорации "Энергия" имени С.П. Королева" завершили разработку первого российского 3D-принтера для печати в условиях невесомости, сообщает пресс-служба вуза.Работа выполнялась совместно со специалистами РКК "Энергия" (входит в "Роскосмос") и Томского государственного университета, которые создали программно-аппаратный комплекс для управления принтером.В вузе отметили, что разработка принтера со всеми необходимыми этапами заняла чуть больше трех лет. Перед специалистами Томского политеха стояла задача сделать аппарат, который позволит оперативно и непосредственно на станции создавать нужные космонавтам небольшие детали, чтобы их не пришлось доставлять с Земли."Главный научный и инженерный вызов заключался в том, что 3D-печать в невесомости отличается от земных условий. При печати на Земле гравитация вносит существенный вклад в "склеивание" слоев при послойном формировании детали. Отсутствие гравитации требует изменений и в технологии, и в конструкции принтера", — рассказали в ТПУ.3D-принтер — это аппарат размером с небольшой аналоговый телевизор. По заданной 3D-модели принтер послойно печатает нужный объект из термопластичных полимеров. Детали, изготовленные таким образом, получаются очень прочными, но при этом легкими. Рабочая камера принтера, в которой непосредственно происходит процесс печати, полностью герметичная. Она оснащена системами терморегулирования, вентиляции, циркуляции и очистки воздуха. В обычных принтерах такие элементы не предусмотрены."В будущем мы планируем участвовать в обучении космонавтов 3D-печати, работе с устройством. А когда эксперимент будет проходить непосредственно на борту МКС, планируется, что политехники будут участвовать в обработке результатов", — привели в вузе слова и.о. ректора Дмитрия Седнева.

https://ria.ru/20220428/kosmos-1785868212.html

https://ria.ru/20220412/kuzgtu-1783096256.html

земля

томск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

университетская наука, космос - риа наука, земля, роскосмос, ркк "энергия", томский государственный университет, международная космическая станция (мкс), томский политехнический университет, навигатор абитуриента, томск, россия