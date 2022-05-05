https://ria.ru/20220505/tinao-1786940225.html

В Москве обеспечили возможность подключения к сетям потребителей в ТиНАО

В Москве обеспечили возможность подключения к сетям потребителей в ТиНАО - РИА Новости, 05.05.2022

В Москве обеспечили возможность подключения к сетям потребителей в ТиНАО

Энергетики Москвы обеспечили возможность подключения к сетям новых потребителей в ТиНАО, сообщил заммэра Москвы вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T11:17

2022-05-05T11:17

2022-05-05T11:17

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Энергетики Москвы обеспечили возможность подключения к сетям новых потребителей в ТиНАО, сообщил заммэра Москвы вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Как сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства, столичные энергетики завершили строительно-монтажные работы по присоединению подстанции 220 киловольт "Хованская" к сети 110 киловольт."Завершены строительно-монтажные работы по присоединению подстанции 220 киловольт "Хованская" к сети 110 киловольт, это позволит повысить надежность и качество энергоснабжения потребителей и обеспечить возможность для подключения новых, в том числе крупных жилых комплексов и объектов социально значимой инфраструктуры. Все использованное для присоединения оборудование – отечественного производства, по своим техническим и эксплуатационным характеристикам оно полностью отвечает современным стандартам", – заявил Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.В комплексе напомнили, что подстанция "Хованская" была открыта в 2019 году. Сегодня это самый крупный питающий центр в ТиНАО, ее установленная трансформаторная мощность составляет половину всех существующих в этих округах.

https://realty.ria.ru/20220504/otradnoe-1786795571.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

тинао, городское хозяйство москвы, москва