Рейтинг@Mail.ru
В Москве обеспечили возможность подключения к сетям потребителей в ТиНАО - РИА Новости, 05.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20220505/tinao-1786940225.html
В Москве обеспечили возможность подключения к сетям потребителей в ТиНАО
В Москве обеспечили возможность подключения к сетям потребителей в ТиНАО - РИА Новости, 05.05.2022
В Москве обеспечили возможность подключения к сетям потребителей в ТиНАО
Энергетики Москвы обеспечили возможность подключения к сетям новых потребителей в ТиНАО, сообщил заммэра Москвы вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T11:17
2022-05-05T11:17
москва сегодня: мегаполис для жизни
тинао
городское хозяйство москвы
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570133659_0:175:3017:1872_1920x0_80_0_0_8a6256be6f2bd6d2a65a03ed053c04e3.jpg
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Энергетики Москвы обеспечили возможность подключения к сетям новых потребителей в ТиНАО, сообщил заммэра Москвы вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Как сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства, столичные энергетики завершили строительно-монтажные работы по присоединению подстанции 220 киловольт "Хованская" к сети 110 киловольт."Завершены строительно-монтажные работы по присоединению подстанции 220 киловольт "Хованская" к сети 110 киловольт, это позволит повысить надежность и качество энергоснабжения потребителей и обеспечить возможность для подключения новых, в том числе крупных жилых комплексов и объектов социально значимой инфраструктуры. Все использованное для присоединения оборудование – отечественного производства, по своим техническим и эксплуатационным характеристикам оно полностью отвечает современным стандартам", – заявил Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.В комплексе напомнили, что подстанция "Хованская" была открыта в 2019 году. Сегодня это самый крупный питающий центр в ТиНАО, ее установленная трансформаторная мощность составляет половину всех существующих в этих округах.
https://realty.ria.ru/20220504/otradnoe-1786795571.html
тинао
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570133659_144:0:2873:2047_1920x0_80_0_0_fb46b9ec9784d6a2bfef289eef61c4e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тинао, городское хозяйство москвы, москва
11:17 05.05.2022
 

В Москве обеспечили возможность подключения к сетям потребителей в ТиНАО

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Энергетики Москвы обеспечили возможность подключения к сетям новых потребителей в ТиНАО, сообщил заммэра Москвы вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Как сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства, столичные энергетики завершили строительно-монтажные работы по присоединению подстанции 220 киловольт "Хованская" к сети 110 киловольт.
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
4 мая, 13:59Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Собянин рассказал о реализации в Отрадном программы "Мой район"
"Завершены строительно-монтажные работы по присоединению подстанции 220 киловольт "Хованская" к сети 110 киловольт, это позволит повысить надежность и качество энергоснабжения потребителей и обеспечить возможность для подключения новых, в том числе крупных жилых комплексов и объектов социально значимой инфраструктуры. Все использованное для присоединения оборудование – отечественного производства, по своим техническим и эксплуатационным характеристикам оно полностью отвечает современным стандартам", – заявил Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.
В комплексе напомнили, что подстанция "Хованская" была открыта в 2019 году. Сегодня это самый крупный питающий центр в ТиНАО, ее установленная трансформаторная мощность составляет половину всех существующих в этих округах.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниТиНАОГородское хозяйство МосквыМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала