https://ria.ru/20220505/tinao-1786940225.html
В Москве обеспечили возможность подключения к сетям потребителей в ТиНАО
В Москве обеспечили возможность подключения к сетям потребителей в ТиНАО - РИА Новости, 05.05.2022
В Москве обеспечили возможность подключения к сетям потребителей в ТиНАО
Энергетики Москвы обеспечили возможность подключения к сетям новых потребителей в ТиНАО, сообщил заммэра Москвы вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T11:17
2022-05-05T11:17
2022-05-05T11:17
москва сегодня: мегаполис для жизни
тинао
городское хозяйство москвы
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570133659_0:175:3017:1872_1920x0_80_0_0_8a6256be6f2bd6d2a65a03ed053c04e3.jpg
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Энергетики Москвы обеспечили возможность подключения к сетям новых потребителей в ТиНАО, сообщил заммэра Москвы вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Как сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства, столичные энергетики завершили строительно-монтажные работы по присоединению подстанции 220 киловольт "Хованская" к сети 110 киловольт."Завершены строительно-монтажные работы по присоединению подстанции 220 киловольт "Хованская" к сети 110 киловольт, это позволит повысить надежность и качество энергоснабжения потребителей и обеспечить возможность для подключения новых, в том числе крупных жилых комплексов и объектов социально значимой инфраструктуры. Все использованное для присоединения оборудование – отечественного производства, по своим техническим и эксплуатационным характеристикам оно полностью отвечает современным стандартам", – заявил Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.В комплексе напомнили, что подстанция "Хованская" была открыта в 2019 году. Сегодня это самый крупный питающий центр в ТиНАО, ее установленная трансформаторная мощность составляет половину всех существующих в этих округах.
https://realty.ria.ru/20220504/otradnoe-1786795571.html
тинао
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570133659_144:0:2873:2047_1920x0_80_0_0_fb46b9ec9784d6a2bfef289eef61c4e3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тинао, городское хозяйство москвы, москва
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Энергетики Москвы обеспечили возможность подключения к сетям новых потребителей в ТиНАО, сообщил заммэра Москвы вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Как сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства, столичные энергетики завершили строительно-монтажные работы по присоединению подстанции 220 киловольт "Хованская" к сети 110 киловольт.
"Завершены строительно-монтажные работы по присоединению подстанции 220 киловольт "Хованская" к сети 110 киловольт, это позволит повысить надежность и качество энергоснабжения потребителей и обеспечить возможность для подключения новых, в том числе крупных жилых комплексов и объектов социально значимой инфраструктуры. Все использованное для присоединения оборудование – отечественного производства, по своим техническим и эксплуатационным характеристикам оно полностью отвечает современным стандартам", – заявил Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.
В комплексе напомнили, что подстанция "Хованская" была открыта в 2019 году. Сегодня это самый крупный питающий центр в ТиНАО
, ее установленная трансформаторная мощность составляет половину всех существующих в этих округах.