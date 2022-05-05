https://ria.ru/20220505/teamviewer-1787098577.html
TeamViewer уходит из России и Белоруссии
TeamViewer уходит из России и Белоруссии - РИА Новости, 05.05.2022
TeamViewer уходит из России и Белоруссии
Немецкий разработчик программного обеспечения для удаленного доступа TeamViewer принял решение покинуть рынки России и Белоруссии, следует из релиза компании. РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T22:29
2022-05-05T22:29
2022-05-05T22:29
экономика
технологии
россия
белоруссия
германия
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Немецкий разработчик программного обеспечения для удаленного доступа TeamViewer принял решение покинуть рынки России и Белоруссии, следует из релиза компании."Мы решили полностью прекратить любую оставшуюся коммерческую деятельность в России и Белоруссии", - говорится в сообщении.Компания указывает, что, помимо соблюдения всех международных санкций и немедленного прекращения нового бизнеса, также не будет продлевать никаких контрактов с клиентами из РФ и Белоруссии.Существующие подписки, которые не попадают под санкции и не связаны с неправомерным использованием продуктов TeamViewer, будут соблюдаться до конца договора, но продлены не будут, говорится в релизе. Фирма вместе с этим заблокировала все нелицензионные подключения как в Россию и Белоруссию, так и из этих стран.TeamViewer - немецкая телекоммуникационная компания, разрабатывающая ПО для удаленного доступа к устройству (в том числе компьютерам, смартфонам, серверам). Основана в 2005 году, штаб-квартира находится в городе Геппинген в Германии.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, россия, белоруссия, германия
TeamViewer уходит из России и Белоруссии
Разработчик ПО для удаленного доступа TeamViewer уходит из России и Белоруссии
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Немецкий разработчик программного обеспечения для удаленного доступа TeamViewer принял решение покинуть рынки России и Белоруссии, следует из релиза компании.
"Мы решили полностью прекратить любую оставшуюся коммерческую деятельность в России
и Белоруссии", - говорится в сообщении.
Компания указывает, что, помимо соблюдения всех международных санкций и немедленного прекращения нового бизнеса, также не будет продлевать никаких контрактов с клиентами из РФ и Белоруссии
.
Существующие подписки, которые не попадают под санкции и не связаны с неправомерным использованием продуктов TeamViewer, будут соблюдаться до конца договора, но продлены не будут, говорится в релизе. Фирма вместе с этим заблокировала все нелицензионные подключения как в Россию и Белоруссию, так и из этих стран.
TeamViewer - немецкая телекоммуникационная компания, разрабатывающая ПО для удаленного доступа к устройству (в том числе компьютерам, смартфонам, серверам). Основана в 2005 году, штаб-квартира находится в городе Геппинген в Германии
.