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Кадыров заявил о полном освобождении поселка Светличное в Донбассе - РИА Новости, 05.05.2022
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Кадыров заявил о полном освобождении поселка Светличное в Донбассе
Кадыров заявил о полном освобождении поселка Светличное в Донбассе - РИА Новости, 05.05.2022
Кадыров заявил о полном освобождении поселка Светличное в Донбассе
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об освобождении населенного пункта Светличное на луганском направлении, там "завершается зачистка". РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T00:31
2022-05-05T00:31
в мире
владимир путин
донбасс
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грозный
рамзан кадыров
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МОСКВА/ГРОЗНЫЙ, 5 мая — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об освобождении населенного пункта Светличное на луганском направлении, там "завершается зачистка".По его слова, в настоящее время в Светличном "завершается зачистка"."Более того, наши спецподразделения уже заняли первые кварталы еще одного населенного пункта — поселка Нижнее. Это отличные результаты работы, которую наши бойцы проделали очень грамотно", — написал Кадыров в своем Telegram-канале.Он добавил, что следующий этап на освобожденных территориях — проведение гуманитарных мероприятий. Глава Чечни заявил, что будет сделано все для максимально быстрого восстановления нормальной жизни как в Светличном, так и в других районах Донбасса. Он поблагодарил всех бойцов, которые справились с поставленной задачей по освобождению Светличного.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220504/rubezhnoe-1786869361.html
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в мире, владимир путин, донбасс, россия, украина, москва, грозный, рамзан кадыров
00:31 05.05.2022
 
Кадыров заявил о полном освобождении поселка Светличное в Донбассе

Глава Чечни Кадыров заявил о полном освобождении поселка Светличное в Донбассе

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
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МОСКВА/ГРОЗНЫЙ, 5 мая — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об освобождении населенного пункта Светличное на луганском направлении, там "завершается зачистка".

"Итоги дня спецоперации в луганском направлении: полностью освобожден населенный пункт Светличное. Благодаря слаженным действиям чеченских бойцов под руководством ... генерал-майора Шарипа Делимханова совместно с народной милицией ЛНР и сил Минобороны РФ стало возможным взятие под абсолютный контроль очередной территории, где бесчинствовали бандиты", — сообщил глава Чечни.

По его слова, в настоящее время в Светличном "завершается зачистка".
"Более того, наши спецподразделения уже заняли первые кварталы еще одного населенного пункта — поселка Нижнее. Это отличные результаты работы, которую наши бойцы проделали очень грамотно", — написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он добавил, что следующий этап на освобожденных территориях — проведение гуманитарных мероприятий. Глава Чечни заявил, что будет сделано все для максимально быстрого восстановления нормальной жизни как в Светличном, так и в других районах Донбасса. Он поблагодарил всех бойцов, которые справились с поставленной задачей по освобождению Светличного.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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