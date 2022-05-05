https://ria.ru/20220505/svetlichnoe-1786896806.html

Кадыров заявил о полном освобождении поселка Светличное в Донбассе

Кадыров заявил о полном освобождении поселка Светличное в Донбассе - РИА Новости, 05.05.2022

Кадыров заявил о полном освобождении поселка Светличное в Донбассе

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об освобождении населенного пункта Светличное на луганском направлении, там "завершается зачистка". РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T00:31

2022-05-05T00:31

2022-05-05T00:31

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МОСКВА/ГРОЗНЫЙ, 5 мая — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об освобождении населенного пункта Светличное на луганском направлении, там "завершается зачистка".По его слова, в настоящее время в Светличном "завершается зачистка"."Более того, наши спецподразделения уже заняли первые кварталы еще одного населенного пункта — поселка Нижнее. Это отличные результаты работы, которую наши бойцы проделали очень грамотно", — написал Кадыров в своем Telegram-канале.Он добавил, что следующий этап на освобожденных территориях — проведение гуманитарных мероприятий. Глава Чечни заявил, что будет сделано все для максимально быстрого восстановления нормальной жизни как в Светличном, так и в других районах Донбасса. Он поблагодарил всех бойцов, которые справились с поставленной задачей по освобождению Светличного.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220504/rubezhnoe-1786869361.html

https://ria.ru/20220504/ukraina-1786663546.html

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в мире, владимир путин, донбасс, россия, украина, москва, грозный, рамзан кадыров