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Украинские войска снова обстреляли Горловку в ДНР, заявили в республике - РИА Новости, 05.05.2022
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Украинские войска снова обстреляли Горловку в ДНР, заявили в республике
Украинские войска снова обстреляли Горловку в ДНР, заявили в республике - РИА Новости, 05.05.2022
Украинские войска снова обстреляли Горловку в ДНР, заявили в республике
Украинские войска в четверг вечером снова обстреляли Горловку в Донецкой народной республике, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра, заявило... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T20:09
2022-05-05T20:09
в мире
иван приходько
владимир путин
горловка
донецкая народная республика
украина
стирол
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ДОНЕЦК, 5 мая - РИА Новости. Украинские войска в четверг вечером снова обстреляли Горловку в Донецкой народной республике, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Как сообщил в четверг мэр Горловки Иван Приходько, мирный житель погиб в результате обстрела украинскими войсками города."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 18.45 - н.п. Новгородское - н.п. Горловка (поселок шахты Ленина), выпущено 6 снарядов калибром 122 мм", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка – один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220505/volontery-1787066397.html
горловка
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в мире, иван приходько, владимир путин, горловка, донецкая народная республика, украина, стирол
20:09 05.05.2022
 
Украинские войска снова обстреляли Горловку в ДНР, заявили в республике

СЦКК: украинские войска снова обстреляли Горловку в ДНР, заявили в республике

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкПредставитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня
Представитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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Представитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 5 мая - РИА Новости. Украинские войска в четверг вечером снова обстреляли Горловку в Донецкой народной республике, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Как сообщил в четверг мэр Горловки Иван Приходько, мирный житель погиб в результате обстрела украинскими войсками города.
Волонтеры возле грузовых автомобилей с гуманитарной помощью для эвакуированных жителей ДНР и ЛНР - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
Вчера, 18:11
Волонтеры в ДНР займутся гумвопросами и восстановлением инфраструктуры
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 18.45 - н.п. Новгородское - н.п. Горловка (поселок шахты Ленина), выпущено 6 снарядов калибром 122 мм", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка – один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Пункты сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса
15 марта, 11:57Инфографика
Пункты сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса
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В миреИван ПриходькоВладимир ПутинГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСтирол
 
 
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