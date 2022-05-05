https://ria.ru/20220505/spetsoperatsiya-1787116094.html

День 71-й: переговоры Путина с Беннетом и Зеленского со Штайнмайером

День 71-й: переговоры Путина с Беннетом и Зеленского со Штайнмайером - РИА Новости, 06.05.2022

День 71-й: переговоры Путина с Беннетом и Зеленского со Штайнмайером

В 71-й день спецоперации РФ на Украине российские артиллеристы поразили еще шесть пунктов управления украинскими войсками и два склада боеприпасов, также... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-05T23:02

2022-05-05T23:02

2022-05-06T01:28

в мире

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

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франк-вальтер штайнмайер

оон

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. В 71-й день спецоперации РФ на Украине российские артиллеристы поразили еще шесть пунктов управления украинскими войсками и два склада боеприпасов, также ракетные войска РФ уничтожили батарею РСЗО "Ураган" и артиллерийскую батарею украинских войск на огневой позиции.Президент РФ Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом, а президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о российской спецоперации на Украине, заявив, что она "затянулась".Ход операцииВ четверг российские воздушно-космические войска поразили 45 украинских военных объектов, а российские комплексы ПВО сбили три украинских беспилотника, в том числе один "Байрактар", заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.Ракетные войска РФ уничтожили батарею РСЗО "Ураган" и артиллерийскую батарею украинских войск на огневой позиции, поражены четыре района скоплений живой силы и техники противника. Авиация РФ высокоточными ракетами уничтожила пункт управления одной из механизированных бригад Украины.Российские артиллеристы в течение дня поразили еще шесть пунктов управления украинскими войсками и два склада боеприпасов, добавил Конашенков.Эвакуация мирных жителейЕще 150 человек, включая 23 детей, эвакуировали в четверг из Мариуполя в Безыменное в ДНР, заявил штаб территориальной обороны республики. Из опасных районов ДНР, ЛНР и Украины на территорию России за сутки эвакуированы 15 637 человек, в том числе 2 002 ребенка, сообщили в Минобороны РФ.Представитель штаба операции по освобождению "Азовстали" заявил о намерении украинских неонацистов обменять 15 заложников на одну тонну продуктов, а также лекарства. Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев заявил РИА Новости, что генсек ООН Антониу Гутерреш обязан дать оценку этому предложению украинских боевиков.В подконтрольном Киеву Лисичанске на территории детской больницы оборудован опорный пункт боевиков националистического батальона, сообщил в четверг начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.ООН работает с МККК, РФ и Киевом над дальнейшим вывозом людей с "Азовстали", сообщил представитель генсека Антониу Гутерреша.Путин поговорил с премьером ИзраиляВ четверг президент РФ Владимир Путин созвонился с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. Стороны обсудили ситуацию на Украине, в том числе эвакуацию с территории "Азовстали" мирных жителей. Они также подчеркнули особое значение даты 9 мая для народов России и Израиля, чтящих память всех павших, включая жертв Холокоста.Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с белорусским коллегой Владимиром Макеем, они обсудили ход российской спецоперации на Украине.В четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен в ближайшее время встретиться с Путиным. Он также подчеркнул, что у Белоруссии нет никакой необходимости участвовать в российской спецоперации на Украине и что спецоперация "затянулась". Лукашенко подчеркнул, если США скажут Киеву остановить боевые действия, то конфликт закончится в течение недели.Лукашенко считает, что украинское руководство не хочет прекратить нынешний конфликт дипломатическим путём. По его словам, недавно тема Донецка и Луганска обсуждалась в его разговоре с Путиным, который подробно рассказал о соответствующих предложениях, переданных украинскому руководству.Президент Белоруссии также заявил, что Россия не может проиграть в конфликте на Украине, и в США это понимают.Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия не сможет чувствовать себя в безопасности, пока не примут решение о внеблоковом и безъядерном статусе Киева.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что военным РФ известно, что США, НАТО, Британия передают Украине не только оружие, но и разведданные, это не способствует быстрому завершению спецоперации, но не помешает доведению ее до конца.Зеленский помирился со ШтайнмайеромПрезидент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в четверг провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, стороны обсудили "недоразумения прошлого". Разговор состоялся на фоне череды политико-дипломатических скандалов между Берлином и Киевом, после того как в апреле украинские власти отказали Штайнмайеру в визите.Зеленский лично пригласил Штайнмайера и канцлера Шольца с визитом, а также все немецкое руководство. По данным Spiegel, разговор длился 45 минут, Штайнмайер заверил Зеленского в полной поддержке Германией Украины.Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал хорошим событием телефонный разговор президентов и анонсировал в этой связи визит главы МИД Анналены Бербок в Киев.Украинского активиста Шария задержалиВ четверг Служба безопасности Украины заявила, что в Испании задержан украинский блогер и политический активист Анатолий Шарий, его подозревают в госизмене. Полиция Испании подтвердила задержание Шария по международному ордеру, теперь его ожидает экстрадиция на Украину. По новому закону Украины ему может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.Анатолий Шарий – основатель "Партии Шария", деятельность которой была остановлена по решению Совета нацбезопасности и обороны Украины после начала спецоперации РФ.

https://ria.ru/20220505/mariupol-1786832450.html

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https://ria.ru/20220504/ukraina-1786663546.html

https://ria.ru/20220425/rossiya-1785223016.html

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Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

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