https://ria.ru/20220505/smuta-1786958140.html

Попытка Запада сходу посеять смуту в России провалилась, заявили в Совбезе

Попытка Запада сходу посеять смуту в России провалилась, заявили в Совбезе - РИА Новости, 05.05.2022

Попытка Запада сходу посеять смуту в России провалилась, заявили в Совбезе

Попытка Запада посеять в России смуту провалилась: противники России не поняли "глубокую суть и преимущество" принципов российского народа, заявил помощник... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T12:11

2022-05-05T12:11

2022-05-05T13:32

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Попытка Запада посеять в России смуту провалилась: противники России не поняли "глубокую суть и преимущество" принципов российского народа, заявил помощник секретаря Совета безопасности РФ Наиль Мухитов."Годы испытаний всегда сплачивали народ нашей страны. И во время Великой Отечественной войны, и в годы послевоенного возрождения, в ходе строительства крупных заводов, ГЭС и освоения целинных земель. Напомню, как во время проведения контртеррористической операции в Северо-Кавказском регионе все общество объединилось вокруг президента и армии", - сказал Мухитов в интервью российскому журналу "Национальная оборона".Социологические опросы показывают, что после 24 февраля 2022 года в российском обществе сильно выросла поддержка главы государства и проводимой специальной военной операции, напомнил Мухитов."Очевидно, что попытка Запада сходу посеять в народе нашей страны смуту провалилась", - подчеркнул он."Запад, в виду своего искривленного взгляда на ценности, духовность и мораль, с его пропагандой однополых браков, неуважением к государству и обществу, к памяти старших поколений, помешательством на деньгах, не может понять глубокую суть русской души и преимущество наших принципов и взглядов", - пояснил Мухитов."Подавляющее большинство граждан нашей страны определилось с тем, какие именно ценности нам чужды, а какие надо защищать и культивировать. Причем с началом специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины количество сторонников традиционных российских духовно-нравственных ценностей увеличилось в разы", - отметил помощник секретаря Совбеза РФ.По мнению Мухитова, подавляющее большинство россиян уверено, что истинными ценностями являются, прежде всего, жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству, ответственность за его судьбу."Отличительной чертой русского человека является бесконечная тяга к правде и справедливости. Наш многонациональный и многоконфессиональный народ привержен высоким нравственным идеалам, чтит старшее поколение, уважает семейные традиции, отдает приоритет духовного над материальным. Мы понимаем значимость взаимопомощи и взаимоуважения, сохраняем историческую память", - добавил помощник секретаря Совбеза.За время, прошедшее с начала спецоперации, "противники российских традиций, так называемые либералы попросту исчезли из информационного поля", отметил Мухитов."Испарились и их лукавые речи, произносившиеся якобы с заботой о России. А ведь еще в начале года, хвастаясь своими либеральными идеями, они убеждали многих граждан, что могут повести Россию правильным путем, совершить прорыв в развитии страны", - добавил он.

https://ria.ru/20220504/sanktsii-1786881612.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

россия, украина, в мире, совет безопасности рф