https://ria.ru/20220505/skfo-1786920649.html

Правительство утвердило стратегию социально-экономического развития СКФО

Правительство утвердило стратегию социально-экономического развития СКФО - РИА Новости, 05.05.2022

Правительство утвердило стратегию социально-экономического развития СКФО

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении Стратегии социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T09:49

2022-05-05T09:49

2022-05-05T09:49

северный кавказ

скфо

махачкала

общество

михаил мишустин

правительство рф

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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении Стратегии социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) до 2030 года, сообщается на сайте правительства России."Стратегия утверждена взамен аналогичного документа, определявшего развитие Северного Кавказа до 2025 года. Обновленная версия учитывает экономическую ситуацию, сложившуюся в условиях внешнего санкционного давления", - говорится в сообщении.Главными задачами стратегии в социальной сфере обозначены строительство школ и детских садов, которые снимут проблему доступности дошкольного образования в регионах Северного Кавказа, развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи, детского здравоохранения, высокотехнологичной медицины, а также решение жилищных вопросов.Что касается экономики СКФО, то одним из локомотивов выбран агропромышленный комплекс. В перечень приоритетов развития округа также включены создание новых и модернизация существующих промышленных производств, улучшение транспортной инфраструктуры, включая строительство автодорог и реконструкцию аэропортов в Махачкале, Нальчике, Беслане и Грозном."Стратегия предполагает, что в ближайшие годы основными туристическими направлениями в СКФО станут Кавказские Минеральные Воды, горнолыжные курорты "Архыз", "Эльбрус", "Ведучи", "Мамисон", "Армхи" (в Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Чечне, Северной Осетии и Ингушетии соответственно - ред.) и кластер культурно-познавательного туризма с центром в Дербенте", - уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20220108/kavkaz-1766941788.html

https://ria.ru/20211216/trudoustroystvo-1764141869.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

северный кавказ, скфо, махачкала, общество, михаил мишустин, правительство рф