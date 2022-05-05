Правительство утвердило стратегию социально-экономического развития СКФО
Премьер Мишустин утвердил стратегию социально-экономического развития СКФО до 2030 года
Дом правительства Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении Стратегии социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) до 2030 года, сообщается на сайте правительства России.
"Стратегия утверждена взамен аналогичного документа, определявшего развитие Северного Кавказа до 2025 года. Обновленная версия учитывает экономическую ситуацию, сложившуюся в условиях внешнего санкционного давления", - говорится в сообщении.
Главными задачами стратегии в социальной сфере обозначены строительство школ и детских садов, которые снимут проблему доступности дошкольного образования в регионах Северного Кавказа, развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи, детского здравоохранения, высокотехнологичной медицины, а также решение жилищных вопросов.
Что касается экономики СКФО, то одним из локомотивов выбран агропромышленный комплекс. В перечень приоритетов развития округа также включены создание новых и модернизация существующих промышленных производств, улучшение транспортной инфраструктуры, включая строительство автодорог и реконструкцию аэропортов в Махачкале, Нальчике, Беслане и Грозном.
"Стратегия предполагает, что в ближайшие годы основными туристическими направлениями в СКФО станут Кавказские Минеральные Воды, горнолыжные курорты "Архыз", "Эльбрус", "Ведучи", "Мамисон", "Армхи" (в Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Чечне, Северной Осетии и Ингушетии соответственно - ред.) и кластер культурно-познавательного туризма с центром в Дербенте", - уточняется в сообщении.
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