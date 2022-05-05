https://ria.ru/20220505/shveynaya-1787053672.html

В Липецкой области открылись социальные швейные мастерские

В Липецкой области открылись социальные швейные мастерские - РИА Новости, 05.05.2022

В Липецкой области открылись социальные швейные мастерские

В рамках регионального проекта "Активное долголетие" национального проекта "Демография" в Липецкой области открыли социальные швейные мастерские, сообщил глава... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T17:13

2022-05-05T17:13

2022-05-05T17:13

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 5 мая – РИА Новости. В рамках регионального проекта "Активное долголетие" национального проекта "Демография" в Липецкой области открыли социальные швейные мастерские, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, их открытие стало возможным благодаря выигранному президентскому гранту АНО "Со-общество", которая закупила швейное оборудование и пригласила пенсионеров. Сейчас в регионе работают уже 13 швейных мастерских, летом будут открыты еще четыре. Пенсионеры шьют салфетки, скатерти, прихватки.Глава региона неоднократно отмечал, что в Липецкой области жизнь человека любого возраста должна быть разнообразной, полноценной и приносящей удовлетворение."Для всех нас, власти и общества, забота о пожилых, государственная поддержка одиноких стали повседневной потребностью души", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20220504/artamonov-1786762734.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов