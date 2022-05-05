https://ria.ru/20220505/shveynaya-1787053672.html
В Липецкой области открылись социальные швейные мастерские
В Липецкой области открылись социальные швейные мастерские - РИА Новости, 05.05.2022
В Липецкой области открылись социальные швейные мастерские
В рамках регионального проекта "Активное долголетие" национального проекта "Демография" в Липецкой области открыли социальные швейные мастерские, сообщил глава... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T17:13
2022-05-05T17:13
2022-05-05T17:13
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 5 мая – РИА Новости. В рамках регионального проекта "Активное долголетие" национального проекта "Демография" в Липецкой области открыли социальные швейные мастерские, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, их открытие стало возможным благодаря выигранному президентскому гранту АНО "Со-общество", которая закупила швейное оборудование и пригласила пенсионеров. Сейчас в регионе работают уже 13 швейных мастерских, летом будут открыты еще четыре. Пенсионеры шьют салфетки, скатерти, прихватки.Глава региона неоднократно отмечал, что в Липецкой области жизнь человека любого возраста должна быть разнообразной, полноценной и приносящей удовлетворение."Для всех нас, власти и общества, забота о пожилых, государственная поддержка одиноких стали повседневной потребностью души", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20220504/artamonov-1786762734.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов
ЛИПЕЦК, 5 мая – РИА Новости
. В рамках регионального проекта "Активное долголетие" национального проекта "Демография" в Липецкой области открыли социальные швейные мастерские, сообщил глава региона Игорь Артамонов
.
По его словам, их открытие стало возможным благодаря выигранному президентскому гранту АНО "Со-общество", которая закупила швейное оборудование и пригласила пенсионеров. Сейчас в регионе работают уже 13 швейных мастерских, летом будут открыты еще четыре. Пенсионеры шьют салфетки, скатерти, прихватки.
Глава региона неоднократно отмечал, что в Липецкой области жизнь человека любого возраста должна быть разнообразной, полноценной и приносящей удовлетворение.
"Для всех нас, власти и общества, забота о пожилых, государственная поддержка одиноких стали повседневной потребностью души", – сказал Артамонов.