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В Липецкой области открылись социальные швейные мастерские - РИА Новости, 05.05.2022
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Липецкая область
https://ria.ru/20220505/shveynaya-1787053672.html
В Липецкой области открылись социальные швейные мастерские
В Липецкой области открылись социальные швейные мастерские - РИА Новости, 05.05.2022
В Липецкой области открылись социальные швейные мастерские
В рамках регионального проекта "Активное долголетие" национального проекта "Демография" в Липецкой области открыли социальные швейные мастерские, сообщил глава... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T17:13
2022-05-05T17:13
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 5 мая – РИА Новости. В рамках регионального проекта "Активное долголетие" национального проекта "Демография" в Липецкой области открыли социальные швейные мастерские, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, их открытие стало возможным благодаря выигранному президентскому гранту АНО "Со-общество", которая закупила швейное оборудование и пригласила пенсионеров. Сейчас в регионе работают уже 13 швейных мастерских, летом будут открыты еще четыре. Пенсионеры шьют салфетки, скатерти, прихватки.Глава региона неоднократно отмечал, что в Липецкой области жизнь человека любого возраста должна быть разнообразной, полноценной и приносящей удовлетворение."Для всех нас, власти и общества, забота о пожилых, государственная поддержка одиноких стали повседневной потребностью души", – сказал Артамонов.
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игорь артамонов
17:13 05.05.2022
 

В Липецкой области открылись социальные швейные мастерские

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкРаботница в швейном цехе
Работница в швейном цехе - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Работница в швейном цехе
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 5 мая – РИА Новости. В рамках регионального проекта "Активное долголетие" национального проекта "Демография" в Липецкой области открыли социальные швейные мастерские, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, их открытие стало возможным благодаря выигранному президентскому гранту АНО "Со-общество", которая закупила швейное оборудование и пригласила пенсионеров. Сейчас в регионе работают уже 13 швейных мастерских, летом будут открыты еще четыре. Пенсионеры шьют салфетки, скатерти, прихватки.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
4 мая, 12:24Липецкая область
Более 50 липчан открыли свое дело при содействии центра занятости
Глава региона неоднократно отмечал, что в Липецкой области жизнь человека любого возраста должна быть разнообразной, полноценной и приносящей удовлетворение.
"Для всех нас, власти и общества, забота о пожилых, государственная поддержка одиноких стали повседневной потребностью души", – сказал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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