05:52 05.05.2022 (обновлено: 06:02 05.05.2022)
В правящей партии Швеции назрел раскол по вопросу вступления в НАТО
Шведский министр Страндхелл: крыло правящей партии выступает против вступления в НАТО
Стокгольм. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Женское крыло правящей Cоциал-демократической партии Швеции (SSKF) выступило против возможного вступления страны в НАТО, сообщила председатель SSKF, министр климата и окружающей среды Анника Страндхелл. Ее слова приводит Svenska Dagbladet.
“Совет женского крыла решил придерживаться постановлений нашего конгресса, согласно которому Швеция должна быть внеблоковой в военном отношении и находиться вне НАТО", — сказала Страндхелл.
Она добавила, что у ее фракции долгая история борьбы за мир и разоружение.
Ранее министр уже высказывала сомнения в целесообразности вступления страны в Североатлантический альянс.
Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Генсек альянса Йенс Столтенберг говорил, что блок будет рад видеть Хельсинки и Стокгольм в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. Как сообщала постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит, Североатлантический альянс ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в блок в ближайшие "месяцы и недели", а Штаты приветствовали бы их вхождение.
В Москве неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, а у этого блока — агрессивный характер. При этом он не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для государства.