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В правящей партии Швеции назрел раскол по вопросу вступления в НАТО - РИА Новости, 05.05.2022
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В правящей партии Швеции назрел раскол по вопросу вступления в НАТО
В правящей партии Швеции назрел раскол по вопросу вступления в НАТО - РИА Новости, 05.05.2022
В правящей партии Швеции назрел раскол по вопросу вступления в НАТО
Женское крыло правящей Cоциал-демократической партии Швеции (SSKF) выступило против возможного вступления страны в НАТО, сообщила председатель SSKF, министр... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T05:52
2022-05-05T06:02
в мире
швеция
финляндия
нато
анника страндхелл
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Женское крыло правящей Cоциал-демократической партии Швеции (SSKF) выступило против возможного вступления страны в НАТО, сообщила председатель SSKF, министр климата и окружающей среды Анника Страндхелл. Ее слова приводит Svenska Dagbladet.Она добавила, что у ее фракции долгая история борьбы за мир и разоружение.Ранее министр уже высказывала сомнения в целесообразности вступления страны в Североатлантический альянс.Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Генсек альянса Йенс Столтенберг говорил, что блок будет рад видеть Хельсинки и Стокгольм в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. Как сообщала постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит, Североатлантический альянс ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в блок в ближайшие "месяцы и недели", а Штаты приветствовали бы их вхождение.В Москве неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, а у этого блока — агрессивный характер. При этом он не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для государства.
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в мире, швеция, финляндия, нато, анника страндхелл
05:52 05.05.2022 (обновлено: 06:02 05.05.2022)
 
В правящей партии Швеции назрел раскол по вопросу вступления в НАТО

Шведский министр Страндхелл: крыло правящей партии выступает против вступления в НАТО

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСтокгольм
Стокгольм - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Женское крыло правящей Cоциал-демократической партии Швеции (SSKF) выступило против возможного вступления страны в НАТО, сообщила председатель SSKF, министр климата и окружающей среды Анника Страндхелл. Ее слова приводит Svenska Dagbladet.

“Совет женского крыла решил придерживаться постановлений нашего конгресса, согласно которому Швеция должна быть внеблоковой в военном отношении и находиться вне НАТО", — сказала Страндхелл.

Она добавила, что у ее фракции долгая история борьбы за мир и разоружение.
Ранее министр уже высказывала сомнения в целесообразности вступления страны в Североатлантический альянс.
Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Генсек альянса Йенс Столтенберг говорил, что блок будет рад видеть Хельсинки и Стокгольм в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. Как сообщала постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит, Североатлантический альянс ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в блок в ближайшие "месяцы и недели", а Штаты приветствовали бы их вхождение.
В Москве неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, а у этого блока — агрессивный характер. При этом он не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для государства.
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