https://ria.ru/20220505/shvetsiya-1786903618.html

В правящей партии Швеции назрел раскол по вопросу вступления в НАТО

В правящей партии Швеции назрел раскол по вопросу вступления в НАТО - РИА Новости, 05.05.2022

В правящей партии Швеции назрел раскол по вопросу вступления в НАТО

Женское крыло правящей Cоциал-демократической партии Швеции (SSKF) выступило против возможного вступления страны в НАТО, сообщила председатель SSKF, министр... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T05:52

2022-05-05T05:52

2022-05-05T06:02

в мире

швеция

финляндия

нато

анника страндхелл

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Женское крыло правящей Cоциал-демократической партии Швеции (SSKF) выступило против возможного вступления страны в НАТО, сообщила председатель SSKF, министр климата и окружающей среды Анника Страндхелл. Ее слова приводит Svenska Dagbladet.Она добавила, что у ее фракции долгая история борьбы за мир и разоружение.Ранее министр уже высказывала сомнения в целесообразности вступления страны в Североатлантический альянс.Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Генсек альянса Йенс Столтенберг говорил, что блок будет рад видеть Хельсинки и Стокгольм в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. Как сообщала постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит, Североатлантический альянс ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в блок в ближайшие "месяцы и недели", а Штаты приветствовали бы их вхождение.В Москве неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, а у этого блока — агрессивный характер. При этом он не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для государства.

https://radiosputnik.ria.ru/20220503/veto-1786685002.html

швеция

финляндия

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в мире, швеция, финляндия, нато, анника страндхелл