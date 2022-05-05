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В Совфеде заявили, что ситуация с Шарием рушит миф о западной демократии - РИА Новости, 05.05.2022
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В Совфеде заявили, что ситуация с Шарием рушит миф о западной демократии
В Совфеде заявили, что ситуация с Шарием рушит миф о западной демократии - РИА Новости, 05.05.2022
В Совфеде заявили, что ситуация с Шарием рушит миф о западной демократии
Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил, что задержание украинского блогера и политического активиста Анатолия... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T16:02
2022-05-05T16:02
в мире
илья кива
карлес пучдемон
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украина
верховная рада украины
служба безопасности украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил, что задержание украинского блогера и политического активиста Анатолия Шария продолжает разрушать миф о существовании справедливости в западной демократии.В четверг Служба безопасности Украины заявила, что в Испании задержан Шарий, его подозревают в госизмене. Полиция Испании подтвердила задержание Шария по международному ордеру. Издание "Сегодня" со ссылкой на правоохранительные органы сообщало, что ожидается экстрадиция Шария на Украину. Лишенный мандата депутат Верховной рады Украины Илья Кива позже заявил, что Шарий был отпущен под подписку о невыезде и вернется в Барселону. По сообщениям испанских СМИ, адвокатом Шария станет Гонсало Бойе, который также защищает интересы бывшего главы каталонского правительства Карлеса Пучдемона."Задержание Шария является вопиющим нарушением прав человека. Такие решения продолжают разрушать миф о существовании справедливости в западной демократии. Страны ЕС и США давно стали далеки от справедливости. С ними нельзя иметь дело", - сказал РИА Новости Цеков.По его словам, в Евросоюзе Шарий находился со статусом человека, имеющего политическое убежище."Его задержание лишний раз подтверждает, что с европейскими странами вообще нельзя иметь дело ни в каких вопросах: ни в политике, ни в экономике, ни пытаться получить какую-то от них защиту", - подчеркнул сенатор.Шарий – основатель "Партии Шария", деятельность которой была остановлена по решению Совета нацбезопасности и обороны Украины после начала спецоперации РФ. С начала спецоперации РФ на Украине Шарий публиковал видео расправ СБУ над мирными жителями. Кроме того, он сообщил об убийстве в центре Киева члена первой делегации Украины на переговорах с РФ Дениса Киреева.Ранее власти Украины ввели санкции в отношении издания блогера "Шарий.нет".
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в мире, илья кива, карлес пучдемон, испания, россия, украина, верховная рада украины, служба безопасности украины, евросоюз, анатолий шарий
16:02 05.05.2022
 
В Совфеде заявили, что ситуация с Шарием рушит миф о западной демократии

Сенатор Цеков заявил, что ситуация с блогером Шарием рушит миф о западной демократии

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации
Здание Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил, что задержание украинского блогера и политического активиста Анатолия Шария продолжает разрушать миф о существовании справедливости в западной демократии.
В четверг Служба безопасности Украины заявила, что в Испании задержан Шарий, его подозревают в госизмене. Полиция Испании подтвердила задержание Шария по международному ордеру. Издание "Сегодня" со ссылкой на правоохранительные органы сообщало, что ожидается экстрадиция Шария на Украину. Лишенный мандата депутат Верховной рады Украины Илья Кива позже заявил, что Шарий был отпущен под подписку о невыезде и вернется в Барселону. По сообщениям испанских СМИ, адвокатом Шария станет Гонсало Бойе, который также защищает интересы бывшего главы каталонского правительства Карлеса Пучдемона.
Анатолий Шарий - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
Вчера, 15:23
Операция по задержанию Шария готовилась несколько недель, сообщили СМИ
"Задержание Шария является вопиющим нарушением прав человека. Такие решения продолжают разрушать миф о существовании справедливости в западной демократии. Страны ЕС и США давно стали далеки от справедливости. С ними нельзя иметь дело", - сказал РИА Новости Цеков.
По его словам, в Евросоюзе Шарий находился со статусом человека, имеющего политическое убежище.
"Его задержание лишний раз подтверждает, что с европейскими странами вообще нельзя иметь дело ни в каких вопросах: ни в политике, ни в экономике, ни пытаться получить какую-то от них защиту", - подчеркнул сенатор.
Шарий – основатель "Партии Шария", деятельность которой была остановлена по решению Совета нацбезопасности и обороны Украины после начала спецоперации РФ. С начала спецоперации РФ на Украине Шарий публиковал видео расправ СБУ над мирными жителями. Кроме того, он сообщил об убийстве в центре Киева члена первой делегации Украины на переговорах с РФ Дениса Киреева.
Ранее власти Украины ввели санкции в отношении издания блогера "Шарий.нет".
Штаб-квартира Интерпола в Лионе, Франция - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
Вчера, 13:19
Украинские СМИ сообщили о причастности Интерпола к розыску Шария
 
В миреИлья КиваКарлес ПучдемонИспанияРоссияУкраинаВерховная Рада УкраиныСлужба безопасности УкраиныЕвросоюзАнатолий Шарий
 
 
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