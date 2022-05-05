https://ria.ru/20220505/sanktsii-1787074260.html
Постпреды Евросоюза обсудят новый пакет санкций против России
Постпреды Евросоюза обсудят новый пакет санкций против России - РИА Новости, 05.05.2022
Постпреды Евросоюза обсудят новый пакет санкций против России
Постоянные представители стран-членов Евросоюза на заседании в пятницу 6 мая обсудят шестой по счету пакет санкций против России, который ранее предложила... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T18:47
2022-05-05T18:47
2022-05-05T19:04
санкции в отношении россии
в мире
евросоюз
еврокомиссия
россия
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БРЮССЕЛЬ, 5 мая – РИА Новости. Постоянные представители стран-членов Евросоюза на заседании в пятницу 6 мая обсудят шестой по счету пакет санкций против России, который ранее предложила Европейская комиссия, следует из повестки заседания.В среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что предложенный ЕК пакет санкций будет включать отключение от SWIFT Сбербанка и еще ряда крупных российских банков, а также запрет на вещание в ЕС трех российских телеканалов, индивидуальные санкции, поэтапный запрет на импорт российской нефти."Завтра в повестке COREPER II (Совет постпредов ЕС – ред.): шестой пакет санкций", - указывается в документе.Постоянные представители стран ЕС должны единогласно согласовать предложенный ЕК комплекс санкций, после чего будет запущена техническая процедура их утверждения. По окончании процедуры санкции будут опубликованы в официальном журнале ЕС и вступят в силу.На заседании в среду единогласно согласовать пакет санкций постпредам ЕС не удалось.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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санкции в отношении россии, в мире, евросоюз, еврокомиссия, россия
18:47 05.05.2022 (обновлено: 19:04 05.05.2022)
Постпреды Евросоюза обсудят новый пакет санкций против России
Постпреды Евросоюза на заседании 6 мая обсудят новый пакет санкций против России