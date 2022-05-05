https://ria.ru/20220505/sanktsii-1787062790.html

Япония ввела дополнительные санкции против России

Япония ввела дополнительные санкции против России - РИА Новости, 05.05.2022

Япония ввела дополнительные санкции против России

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что в рамках мер против РФ страна заморозит активы 140 лиц и расширит экспортные ограничения на компании, связанные... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T17:46

2022-05-05T17:46

2022-05-05T18:04

санкции

экономика

япония

россия

санкции в отношении россии

украина

фумио кисида

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782488484_0:141:2634:1623_1920x0_80_0_0_38568e733cca88201d46c72ec3be45e6.jpg

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что в рамках мер против РФ страна заморозит активы 140 лиц и расширит экспортные ограничения на компании, связанные с военным сектором, передает агентство Рейтер."Японский премьер-министр Фумио Кисида заявил в четверг, что 140 человек будут добавлены в российский список заморозки активов, а экспортный запрет будет распространен на российские военные компании", - говорится в сообщении агентства.Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.

https://ria.ru/20220505/sanktsii-1786965672.html

япония

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

санкции, экономика, япония, россия, санкции в отношении россии, украина, фумио кисида