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Япония ввела дополнительные санкции против России - РИА Новости, 05.05.2022
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Япония ввела дополнительные санкции против России
Япония ввела дополнительные санкции против России - РИА Новости, 05.05.2022
Япония ввела дополнительные санкции против России
Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что в рамках мер против РФ страна заморозит активы 140 лиц и расширит экспортные ограничения на компании, связанные... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T17:46
2022-05-05T18:04
санкции
экономика
япония
россия
санкции в отношении россии
украина
фумио кисида
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что в рамках мер против РФ страна заморозит активы 140 лиц и расширит экспортные ограничения на компании, связанные с военным сектором, передает агентство Рейтер."Японский премьер-министр Фумио Кисида заявил в четверг, что 140 человек будут добавлены в российский список заморозки активов, а экспортный запрет будет распространен на российские военные компании", - говорится в сообщении агентства.Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
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санкции, экономика, япония, россия, санкции в отношении россии, украина, фумио кисида
17:46 05.05.2022 (обновлено: 18:04 05.05.2022)
 
Япония ввела дополнительные санкции против России

Премьер Японии Кисида объявил о заморозке активов 140 россиян

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкФумио Кисида
Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Фумио Кисида. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что в рамках мер против РФ страна заморозит активы 140 лиц и расширит экспортные ограничения на компании, связанные с военным сектором, передает агентство Рейтер.
"Японский премьер-министр Фумио Кисида заявил в четверг, что 140 человек будут добавлены в российский список заморозки активов, а экспортный запрет будет распространен на российские военные компании", - говорится в сообщении агентства.
Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
Токио - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
Вчера, 12:26
Депутат ГД: Токио агрессивно проявил себя в вопросе антироссийских санкций
 
СанкцииЭкономикаЯпонияРоссияСанкции в отношении РоссииУкраинаФумио Кисида
 
 
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