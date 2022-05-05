Запад, вводя санкции, недооценил вес российской экономики, считает эксперт
Эксперт Моро считает, что Запад при введении санкций недооценил вес российской экономики
© AP Photo / Virginia MayoФлаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 5 мая - РИА Новости. Европа страдает от беспрецедентных антироссийских санкций больше, чем РФ, и ей придется восстанавливать связи с Россией, заявил РИА Новости эксперт по геополитике Центра политико-стратегического анализа (StratPol) и вооружениям Ксавье Моро.
"Есть большая разница между США и Великобританией, которые хотят разрушить российскую экономику и мощь, с одной стороны, и европейцами, с другой, которых такие крайние цели не интересуют. В конечном итоге Европе придется восстановить связи со своими российскими соседями, а не продолжать эскалацию конфликта", - сказал Моро.
По его словам, Запад недооценил вес российской экономики в мире и не смог предугадать все последствия санкций, а поставки вооружений Киеву не изменят ситуацию.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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