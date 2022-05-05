https://ria.ru/20220505/sanktsii-1787013860.html

Запад, вводя санкции, недооценил вес российской экономики, считает эксперт

Запад, вводя санкции, недооценил вес российской экономики, считает эксперт - РИА Новости, 05.05.2022

Запад, вводя санкции, недооценил вес российской экономики, считает эксперт

Европа страдает от беспрецедентных антироссийских санкций больше, чем РФ, и ей придется восстанавливать связи с Россией, заявил РИА Новости эксперт по... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T15:08

2022-05-05T15:08

2022-05-05T15:08

санкции в отношении россии

нато

сша

украина

россия

великобритания

евросоюз

экономика

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БРЮССЕЛЬ, 5 мая - РИА Новости. Европа страдает от беспрецедентных антироссийских санкций больше, чем РФ, и ей придется восстанавливать связи с Россией, заявил РИА Новости эксперт по геополитике Центра политико-стратегического анализа (StratPol) и вооружениям Ксавье Моро.По его словам, Запад недооценил вес российской экономики в мире и не смог предугадать все последствия санкций, а поставки вооружений Киеву не изменят ситуацию."Как будто США и НАТО хотят драться до последней капли украинской крови. Но тяжелое вооружение, присланное натовцами, не поможет завершить военную операцию. Оно лишь частично достигнет театра военных действий на востоке и юге Украины и может лишь продлить страдания", - заключил эксперт.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220424/sanktsii-1785088356.html

сша

украина

россия

великобритания

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

санкции в отношении россии, нато, сша, украина, россия, великобритания, евросоюз, экономика