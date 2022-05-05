МИД Германии призвал страны-кандидаты в ЕС поддержать санкции против России
МИД Германии призвал страны-кандидаты в ЕС поддержать решения о санкциях против России
Здание Министерства иностранных дел Германии. Архивное фото
БЕРЛИН, 5 мая - РИА Новости. В Берлине ждут, что страны-кандидаты на вступление в ЕС поддержат политические решения сообщества, включая санкции против России, сообщила пресс-служба МИД ФРГ, освещая переговоры министра иностранных дел Германии Анналены Бербок с президентом Сербии Александром Вучичем.
"Диалог о нормализации отношений между Сербией и Косово по-прежнему играет центральную роль в укреплении перспектив (для вступления в - ред.) ЕС. Мы ожидаем, что страны-кандидаты поддержат политические решения ЕС. Это включает в себя санкции против... России", - говорится в сообщении в Twitter, опубликованном вместе с фотографиями немецкой и сербской делегаций за столом переговоров.
Ранее Вучич заявлял, что Сербия согласна с европейцами в оценке ситуации на Украине, но не верит в политику санкций.
Западные страны ввели санкции против РФ из-за Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Президент заявил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.