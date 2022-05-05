https://ria.ru/20220505/sanktsii-1787010241.html

МИД Германии призвал страны-кандидаты в ЕС поддержать санкции против России

МИД Германии призвал страны-кандидаты в ЕС поддержать санкции против России - РИА Новости, 05.05.2022

МИД Германии призвал страны-кандидаты в ЕС поддержать санкции против России

В Берлине ждут, что страны-кандидаты на вступление в ЕС поддержат политические решения сообщества, включая санкции против России, сообщила пресс-служба МИД ФРГ, РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T14:54

2022-05-05T14:54

2022-05-05T14:54

в мире

сергей лавров

владимир путин

украина

сербия

евросоюз

россия

анналена бербок

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БЕРЛИН, 5 мая - РИА Новости. В Берлине ждут, что страны-кандидаты на вступление в ЕС поддержат политические решения сообщества, включая санкции против России, сообщила пресс-служба МИД ФРГ, освещая переговоры министра иностранных дел Германии Анналены Бербок с президентом Сербии Александром Вучичем."Диалог о нормализации отношений между Сербией и Косово по-прежнему играет центральную роль в укреплении перспектив (для вступления в - ред.) ЕС. Мы ожидаем, что страны-кандидаты поддержат политические решения ЕС. Это включает в себя санкции против... России", - говорится в сообщении в Twitter, опубликованном вместе с фотографиями немецкой и сербской делегаций за столом переговоров.Ранее Вучич заявлял, что Сербия согласна с европейцами в оценке ситуации на Украине, но не верит в политику санкций.Западные страны ввели санкции против РФ из-за Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Президент заявил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220505/sanktsii-1786947244.html

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Ольга Маркова

в мире, сергей лавров, владимир путин, украина, сербия, евросоюз, россия, анналена бербок, александр вучич, германия