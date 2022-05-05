https://ria.ru/20220505/sanktsii-1786942774.html
Глава Музея Победы оценил попадание в британские санкционные списки
Глава Музея Победы оценил попадание в британские санкционные списки - РИА Новости, 05.05.2022
Глава Музея Победы оценил попадание в британские санкционные списки
Глава Музея Победы и замсекретаря ОП РФ Александр Школьник заявил РИА Новости, что горд быть в санкционных списках Великобритании. РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T11:27
2022-05-05T11:27
2022-05-05T11:27
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Глава Музея Победы и замсекретаря ОП РФ Александр Школьник заявил РИА Новости, что горд быть в санкционных списках Великобритании.Ранее в СМИ появилась информация, что Школьника внесли в санкционные списки Великобритании — в частности, ему запрещен въезд на территорию страны, а его британские активы заморожены. Школьник стал первым музейным сотрудником в России, в отношении которого введены санкции."Да, конечно, знаю, что я в списке. Реакция — горжусь. Горжусь, что попал в список", — сказал он.
https://ria.ru/20220504/sanktsii-1786892772.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великобритания, россия, в мире
Глава Музея Победы оценил попадание в британские санкционные списки
Глава Музея Победы Школьник заявил, что горд попасть в британские санкционные списки