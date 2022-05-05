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Глава Музея Победы оценил попадание в британские санкционные списки - РИА Новости, 05.05.2022
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Глава Музея Победы оценил попадание в британские санкционные списки
Глава Музея Победы оценил попадание в британские санкционные списки - РИА Новости, 05.05.2022
Глава Музея Победы оценил попадание в британские санкционные списки
Глава Музея Победы и замсекретаря ОП РФ Александр Школьник заявил РИА Новости, что горд быть в санкционных списках Великобритании. РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T11:27
2022-05-05T11:27
великобритания
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Глава Музея Победы и замсекретаря ОП РФ Александр Школьник заявил РИА Новости, что горд быть в санкционных списках Великобритании.Ранее в СМИ появилась информация, что Школьника внесли в санкционные списки Великобритании — в частности, ему запрещен въезд на территорию страны, а его британские активы заморожены. Школьник стал первым музейным сотрудником в России, в отношении которого введены санкции."Да, конечно, знаю, что я в списке. Реакция — горжусь. Горжусь, что попал в список", — сказал он.
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великобритания, россия, в мире
11:27 05.05.2022
 
Глава Музея Победы оценил попадание в британские санкционные списки

Глава Музея Победы Школьник заявил, что горд попасть в британские санкционные списки

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкМузей Победы
Музей Победы - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Музей Победы. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Глава Музея Победы и замсекретаря ОП РФ Александр Школьник заявил РИА Новости, что горд быть в санкционных списках Великобритании.
Ранее в СМИ появилась информация, что Школьника внесли в санкционные списки Великобритании — в частности, ему запрещен въезд на территорию страны, а его британские активы заморожены. Школьник стал первым музейным сотрудником в России, в отношении которого введены санкции.
"Да, конечно, знаю, что я в списке. Реакция — горжусь. Горжусь, что попал в список", — сказал он.
Постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
4 мая, 23:15
Британия пытается "обогнать" ЕС в вопросе санкций против СМИ, заявил Чижов
 
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