https://ria.ru/20220505/sanktsii-1786942774.html

Глава Музея Победы оценил попадание в британские санкционные списки

Глава Музея Победы оценил попадание в британские санкционные списки - РИА Новости, 05.05.2022

Глава Музея Победы оценил попадание в британские санкционные списки

Глава Музея Победы и замсекретаря ОП РФ Александр Школьник заявил РИА Новости, что горд быть в санкционных списках Великобритании. РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T11:27

2022-05-05T11:27

2022-05-05T11:27

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Глава Музея Победы и замсекретаря ОП РФ Александр Школьник заявил РИА Новости, что горд быть в санкционных списках Великобритании.Ранее в СМИ появилась информация, что Школьника внесли в санкционные списки Великобритании — в частности, ему запрещен въезд на территорию страны, а его британские активы заморожены. Школьник стал первым музейным сотрудником в России, в отношении которого введены санкции."Да, конечно, знаю, что я в списке. Реакция — горжусь. Горжусь, что попал в список", — сказал он.

https://ria.ru/20220504/sanktsii-1786892772.html

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Ольга Маркова

великобритания, россия, в мире