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Западные санкции против России вредят всем экономикам мира, заявил Ортега - РИА Новости, 05.05.2022
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Западные санкции против России вредят всем экономикам мира, заявил Ортега
Западные санкции против России вредят всем экономикам мира, заявил Ортега - РИА Новости, 05.05.2022
Западные санкции против России вредят всем экономикам мира, заявил Ортега
Президент Никарагуа Даниэль Ортега заявил, что санкции Запада против РФ наносят ущерб всем экономикам мира из-за повышения цен на нефтепродукты. РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T09:48
2022-05-05T14:49
в мире
никарагуа
даниэль ортега
россия
сша
санкции в отношении россии
украина
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МАНАГУА, 5 мая - РИА Новости. Президент Никарагуа Даниэль Ортега заявил, что санкции Запада против РФ наносят ущерб всем экономикам мира из-за повышения цен на нефтепродукты."Если происходит рост (цен) на топливо из-за санкций, введенных США в отношении РФ, это затрагивает всех нас, мы видим во многих странах, что у правительств нет другого выбора (кроме как повышать цены)", - заявил Ортега во время выступления в среду.Он отметил, что Никарагуа прикладывает "огромные усилия", чтобы сдержать повышение цен на топливо, мобилизуя значительные ресурсы, которые могли бы быть использовать для социальных программ. По мнению Ортеги, Запад использует Украину, чтобы ослабить Россию с помощью вооруженного конфликта, при этом, по его мнению, единственным выходом из сложившейся ситуации является диалог.
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в мире, никарагуа, даниэль ортега, россия, сша, санкции в отношении россии, украина
09:48 05.05.2022 (обновлено: 14:49 05.05.2022)
 
Западные санкции против России вредят всем экономикам мира, заявил Ортега

Президент Никарагуа Ортега: санкции Запада против России вредят всем экономикам мира

© AP Photo / Alfredo ZunigaПрезидент Никарагуа Даниэль Ортега во время выступления в Манагуа
Президент Никарагуа Даниэль Ортега во время выступления в Манагуа - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© AP Photo / Alfredo Zuniga
Президент Никарагуа Даниэль Ортега во время выступления в Манагуа
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МАНАГУА, 5 мая - РИА Новости. Президент Никарагуа Даниэль Ортега заявил, что санкции Запада против РФ наносят ущерб всем экономикам мира из-за повышения цен на нефтепродукты.
"Если происходит рост (цен) на топливо из-за санкций, введенных США в отношении РФ, это затрагивает всех нас, мы видим во многих странах, что у правительств нет другого выбора (кроме как повышать цены)", - заявил Ортега во время выступления в среду.
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Он отметил, что Никарагуа прикладывает "огромные усилия", чтобы сдержать повышение цен на топливо, мобилизуя значительные ресурсы, которые могли бы быть использовать для социальных программ.
По мнению Ортеги, Запад использует Украину, чтобы ослабить Россию с помощью вооруженного конфликта, при этом, по его мнению, единственным выходом из сложившейся ситуации является диалог.
 
В миреНикарагуаДаниэль ОртегаРоссияСШАСанкции в отношении РоссииУкраина
 
 
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