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Ученые приспособили российские беспилотники к климату Ближнего Востока - РИА Новости, 05.05.2022
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Наука
https://ria.ru/20220505/samarskiy_universitet-1786925611.html
Ученые приспособили российские беспилотники к климату Ближнего Востока
Ученые приспособили российские беспилотники к климату Ближнего Востока - РИА Новости, 05.05.2022
Ученые приспособили российские беспилотники к климату Ближнего Востока
Ученые Самарского университета акклиматизировали отечественные беспилотники к жаркому климату, что в перспективе позволит увеличить их поставки в страны... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T10:24
2022-05-05T10:24
наука
навигатор абитуриента
университетская наука
технологии
россия
ближний восток
самарский университет
самара
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САМАРА, 5 мая — РИА Новости. Ученые Самарского университета акклиматизировали отечественные беспилотники к жаркому климату, что в перспективе позволит увеличить их поставки в страны Ближнего Востока, сообщает в четверг пресс-служба вуза.По словам доцента кафедры теплотехники и тепловых двигателей, научного руководителя лаборатории криогенной техники Самарского университета им. Королева Дмитрия Угланова, чьи слова приводит пресс-служба, ученые вуза вместе с коллегами из российской инновационной компании AURA провели оптимизацию системы охлаждения двигателя отечественных беспилотных летательных аппаратов, предназначенных для работы в условиях жаркого климата."Компания выпускает БПЛА вертолетного типа и поставляет свою продукцию за рубеж, в том числе в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты. На основе проведенных исследований и численного моделирования были подобраны максимально эффективные параметры вентилятора системы охлаждения, обеспечивающие стабильную работу двигателя при высоких температурах окружающей среды, вплоть до 60 градусов Цельсия", — приводит слова Угланова пресс-служба.В вузе отметили, что дневная температура воздуха в странах Ближнего Востока летом порой приближается к 50 градусам Цельсия, что создает дополнительную тепловую нагрузку на технику и может отрицательно влиять на рабочий ресурс двигателя, поэтому было принято решение улучшить систему охлаждения силовой установки."В ходе работ были рассмотрены различные варианты конфигурации вентилятора системы охлаждения. С помощью аналитического расчета мы определили наиболее оптимальные значения длины, ширины и угла установки лопаток вентилятора, было просчитано, насколько можно увеличить КПД лопаток и мощность вентилятора. В результате выполненных работ мы спроектировали два возможных варианта конфигурации вентилятора, благодаря которым двигатель будет стабильно и эффективно работать в климатических условиях стран Ближнего Востока. Кроме того, разработан модернизированный вариант системы охлаждения — с дополнительным вентилятором, который поможет двигателю беспилотников выдерживать еще более сложные, еще более жаркие условия эксплуатации", — сказал Угланов.
https://ria.ru/20220303/samarskiy_universitet-1776188730.html
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навигатор абитуриента, университетская наука, технологии, россия, ближний восток, самарский университет, самара
10:24 05.05.2022
 

Ученые приспособили российские беспилотники к климату Ближнего Востока

© Фото : Самарский университетСамарские ученые акклиматизировали российские беспилотники к жаркому климату Ближнего Востока
Самарские ученые акклиматизировали российские беспилотники к жаркому климату Ближнего Востока - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© Фото : Самарский университет
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САМАРА, 5 мая — РИА Новости. Ученые Самарского университета акклиматизировали отечественные беспилотники к жаркому климату, что в перспективе позволит увеличить их поставки в страны Ближнего Востока, сообщает в четверг пресс-служба вуза.

"Ученые Самарского национального исследовательского университета имени С.П. Королева акклиматизировали отечественные беспилотники к жаркому климату Аравийского полуострова, что в перспективе позволит увеличить поставки БПЛА из России в ряд стран Ближнего Востока", — говорится в сообщении.

По словам доцента кафедры теплотехники и тепловых двигателей, научного руководителя лаборатории криогенной техники Самарского университета им. Королева Дмитрия Угланова, чьи слова приводит пресс-служба, ученые вуза вместе с коллегами из российской инновационной компании AURA провели оптимизацию системы охлаждения двигателя отечественных беспилотных летательных аппаратов, предназначенных для работы в условиях жаркого климата.
"Компания выпускает БПЛА вертолетного типа и поставляет свою продукцию за рубеж, в том числе в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты. На основе проведенных исследований и численного моделирования были подобраны максимально эффективные параметры вентилятора системы охлаждения, обеспечивающие стабильную работу двигателя при высоких температурах окружающей среды, вплоть до 60 градусов Цельсия", — приводит слова Угланова пресс-служба.
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В вузе отметили, что дневная температура воздуха в странах Ближнего Востока летом порой приближается к 50 градусам Цельсия, что создает дополнительную тепловую нагрузку на технику и может отрицательно влиять на рабочий ресурс двигателя, поэтому было принято решение улучшить систему охлаждения силовой установки.
"В ходе работ были рассмотрены различные варианты конфигурации вентилятора системы охлаждения. С помощью аналитического расчета мы определили наиболее оптимальные значения длины, ширины и угла установки лопаток вентилятора, было просчитано, насколько можно увеличить КПД лопаток и мощность вентилятора. В результате выполненных работ мы спроектировали два возможных варианта конфигурации вентилятора, благодаря которым двигатель будет стабильно и эффективно работать в климатических условиях стран Ближнего Востока. Кроме того, разработан модернизированный вариант системы охлаждения — с дополнительным вентилятором, который поможет двигателю беспилотников выдерживать еще более сложные, еще более жаркие условия эксплуатации", — сказал Угланов.
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