https://ria.ru/20220505/samarskiy_universitet-1786925611.html

Ученые приспособили российские беспилотники к климату Ближнего Востока

Ученые приспособили российские беспилотники к климату Ближнего Востока - РИА Новости, 05.05.2022

Ученые приспособили российские беспилотники к климату Ближнего Востока

Ученые Самарского университета акклиматизировали отечественные беспилотники к жаркому климату, что в перспективе позволит увеличить их поставки в страны... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T10:24

2022-05-05T10:24

2022-05-05T10:24

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САМАРА, 5 мая — РИА Новости. Ученые Самарского университета акклиматизировали отечественные беспилотники к жаркому климату, что в перспективе позволит увеличить их поставки в страны Ближнего Востока, сообщает в четверг пресс-служба вуза.По словам доцента кафедры теплотехники и тепловых двигателей, научного руководителя лаборатории криогенной техники Самарского университета им. Королева Дмитрия Угланова, чьи слова приводит пресс-служба, ученые вуза вместе с коллегами из российской инновационной компании AURA провели оптимизацию системы охлаждения двигателя отечественных беспилотных летательных аппаратов, предназначенных для работы в условиях жаркого климата."Компания выпускает БПЛА вертолетного типа и поставляет свою продукцию за рубеж, в том числе в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты. На основе проведенных исследований и численного моделирования были подобраны максимально эффективные параметры вентилятора системы охлаждения, обеспечивающие стабильную работу двигателя при высоких температурах окружающей среды, вплоть до 60 градусов Цельсия", — приводит слова Угланова пресс-служба.В вузе отметили, что дневная температура воздуха в странах Ближнего Востока летом порой приближается к 50 градусам Цельсия, что создает дополнительную тепловую нагрузку на технику и может отрицательно влиять на рабочий ресурс двигателя, поэтому было принято решение улучшить систему охлаждения силовой установки."В ходе работ были рассмотрены различные варианты конфигурации вентилятора системы охлаждения. С помощью аналитического расчета мы определили наиболее оптимальные значения длины, ширины и угла установки лопаток вентилятора, было просчитано, насколько можно увеличить КПД лопаток и мощность вентилятора. В результате выполненных работ мы спроектировали два возможных варианта конфигурации вентилятора, благодаря которым двигатель будет стабильно и эффективно работать в климатических условиях стран Ближнего Востока. Кроме того, разработан модернизированный вариант системы охлаждения — с дополнительным вентилятором, который поможет двигателю беспилотников выдерживать еще более сложные, еще более жаркие условия эксплуатации", — сказал Угланов.

https://ria.ru/20220303/samarskiy_universitet-1776188730.html

https://ria.ru/20211111/yufu-1758408933.html

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навигатор абитуриента, университетская наука, технологии, россия, ближний восток, самарский университет, самара